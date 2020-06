Grenel je na tviteru napisao da ga je Tači obavestio da otkazuje dolazak u Vašington, zbog objavljivanja informacije da je protiv njega podignuta optužnica za zločine OVK.

- Poštujem njegovu odluku da ne prisustvuje razgovoru dok se stvari oko optužnice zakonski ne srede - napisao je Grenel.

Grenel je dodao i da se raduje razgovoru sa predsednikom Vučićem i kosovskim premijerom Avdulahom Hotijem.

The President of Kosovo has just informed us that he has canceled his trip to Washington, D.C. following the announcement made by the Special Prosecutors Office.

I respect his decision not to attend the discussions until the legal issues of those allegations are settled.