Novosti onlajn | 24. jun 2020. 12:34 | Komentara: 0

NAKON završetka vojne prade kojom je obeležena 75. godišnjica završetka Drugog svetskog rata, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se u izjavi za Pink osvrnuo se na rezultate posete Moskvi i rekao da je u više navrata razgovarao sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.Vučić je istakao da je imao sastanke sa više lidera iz okruženja Rusije i da je razgovarao o trgovinskoj razmeni, koja je značajna za ekonomsku budućnost Srbije.Vučić je napomenuo i to da će Srbija da nastavi da čuva istinu i poštuje sve žrtve fašizma."Posebno sam ponosan na našu jedinicu, na naše gardiste koji su bili sjajni", rekoa je Vučić i rekao da je neverovatan osećaj gledati ih na Crvenom trgu.Ističe da je želeo da pokaže koliko voli srpsku vojsku i srpksu zemlju."To je poseban osećaj i to mora da se doživi. To je nešto od posebnog značaja", rekao je Vučić.Ističe da je dugo razgovarao sa Putinom, kao i da je bio izuzetan domaćin.Dodaje da je velika stvar za Srbiju, kada znamo da je u bilateralnu posetu primio još samo jednog lidera pored njega."Imali smo važan razgovor o Kosovu i Metohiji. Sutra me čeka i odlazak u Brisel, prekosutra u VAšington, a zatim i Ljubljana", rekao je Vučić.Vučić je istakao da je pričao sa Makronom, ali ističe da ne voli da puni novinske stupce sa ljudima sa kojima nije ništa dogovarao, dodajući da očekuje uskoro nastavak razgovora u Briselu.Kako kaže, za njega je važno da se u najkraćem roku pomogne ljudima koji su pogođeni poplavama."Tražiću od Vlade da se svakome pomogne", rekao je Vučić i dodao da treba da se pripremamo za jesen i za odgovor na koronavirus, kada nas, dodaje, očekuju prave muke.