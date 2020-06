Tanjug | 23. jun 2020. 17:26 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da će u četvrtak otputovati u Brisel, gde će razgovarati sa najvišim predstavnicima EU, a odatle u Vašington.





U četvrtak uveče ću se sa sastati, između ostalih, sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a u petak, pretpostavljam, sa Š arl Mišelom, nadam se i da će naš veliki prijatelj Donald Tusk imati vremena da nas primi, i naravno sa Miroslavom Lajčakom. Kada završim te sastanke, pravac na aerodrom u Vašington“, rekao je on.





Upitan koje je njegovo mišljenje vezano za takmičenje EU i SAD u pronalaženju rešenja za kosovski problem, kazao je da je Srbija mala, ali uspravna zemlja, koja mora da vodi računa da se malo kome zameri, ali uvek zaštiti svoje vitalne i državne interese.





„ To da sve znam kao svi Srbi, čak i da znam, ne moram sve da kažem“, dodao je on.





Na pitanje da li je tačno pisanje pojedinih medija da će se na sastanku u Vašingtonu pojaviti i američki predsednik Donald Tramp, Vučić je kazao da ne veruje u to i dodao da bi se američki predsednik pojavio ako bi se došlo do nekog rešenja. „Mislim da je Ričard Grenel potvrdio da će se razgovori voditi o ekonomskim odnosima“, podvukao je on.





Vučić je kazao da nije slučajnost što su Amerikanci podržali ideju „mini Šengena“, jer on donosi bolji život Balkanu, slobodan protok robe, kapitala, usluga i ljudi, čime bi ljudi zaboravili na sve nedaće i pošasti.