Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros sa srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.





Sastanak Vučića i Dodika počeo je u 9 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.





Sastanku u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike prisustvuju i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsednik Vlade Srpske Radovan Višković.









Nakon sastanka, Vučić i Dodik obratili su se medijima, a predsdnik Srbije je na samom početku istakao da je zadovoljan sastankom sa Dodikom, i da su u fokusu njihovih razgovora bili novi infrastrukturni projekti.





- Veoma sam zadovoljan što smo imali sveobuhvatne konsultacije i važne razgovore sa Miloradom Dodikom i predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsednikom Vlade Radovanom Viškovićem - započeo je Vučić.





- Imamo odličnu saradnju u kontinuitetu, razgovarali smo o svim bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i upoznao sam naše goste da na sekciji puta Kuzmin - Sremska Rača su već dobijene prve građevinske dozvole i da radovi sada ubrzano kreću i očekujemo rezultate koje smo najavili.





- Govorili smo i o završetku izgradnje puta Čačak-Požega do kraja 2020. godine, posle čega ćemo nastaviti u tri smera, prema Ivanjici, Sjenici i Pazaru i prema Boljaru, drugi brza saobraćajnica prema Užici i treći prema Višegradu, čime bismo i Hercegovinu i istočni deo RS približili Beogradu i Srbiji, razume se i Sarajevo.





- Za nas je od posebnog značaja što imamo takve odnose sa Srpskom, to su odnosi na visokom i ozbiljnom nivou, sa obe strane, sa ponosom mogu da kažem da uvek podržavamo jedni druge, da otvoreno govorimo o svim pitanjima, ali da se podrška podrazumeva i da ako smem na takav način da kažem - da čuvamo leđa jedni drugima. Pre svega mislim na ekonomiju, kada god je bilo moguće, toga se ne stidimo, pomagali smo Srpskoj.





- Pomagali smo više nego bilo ko u savremenoj istoriji. Ja čestitam Miloradu Dodiku na tome što uspevaju da održe makroekonomsku stabilnost, zaista ne znam kako to uspevaju. Mogu samo da kažem kapa dole - rekao je Vučić.









- Od ponedeljka očekujemo Lajčaka u Beogradu, potom ide Moskva, pa Vašington... Jasno vam je šta to znači u tehničkom, ali i suštinskom smislu. Upoznao sam naše goste sa svim onim što sam znao, ili sa svim onim sa čim verujem da možemo da se suočimo, rekao šta su principi Srbije, koliko želimo mir i stabilnost, ali i našim interesima - istakao je Vučić.





Vučić je istakao da se brine zbog drugog talasa koronavirusa na jesen, iako virus jeste oslabio. On je takođe upoznao delegaciju RS sa razgovorima o Kosovu, i naglasio je da Srbija neće odustati od svojih principa.





- Rekao sam šta su naši zahtevi i od čega neću da odustajem. Naši gosti su nas obavestili o situaciji u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, i mi ćemo nastaviti sa konsultacijama da vidimo kako jedni drugima možemo da pomognemo.





Milorad Dodik se nakon Vučićevog obraćanja zahvalio Srbiji i Vučiću na velikoj pomoći za vreme koronavirusa.





- I pored zgusnutog rasporeda i aktivnosti, odvojeno je vreme da rehabilitujemo sve one naše dogovore. Pre svega mislim za infrastrukturne projekte... Veoma sam ponosan na sve procese. Republika Srpska je zahvalna Srbiji na pomoći, opštine izgledaju mnogo bolje nego ranije. Veoma pedantno vodimo računa o tome da se svi projekti završe, mislim pre svega na puteve, rekao je Dodik i rekao je da su razgovarali i o pitanju Kosova.





- Srbija nema šta da se brine dok pregovore o Kosovu vodi Vučić. Nema nikakve bojazni za bilo kakva odstupanja, i znam da će Vučić nastaviti da se bori. Dok on nije postao predsednik to je bila izgubljena tema, i zahvaljujući njemu se vratilo u fokus naše pažnje.





- U svakoj opštini RS da imamo jedan projekat koji finansira Srbija, zbog ljudi, njihove percepcije. Bilo je važno za vreme korone kada smo znali da možemo da računamo na Srbiju. Dobili smo u dva navrata ono što nam je bilo potrebno. Medicinski sektor je reagovao i odradio posao veoma uspešno.













- Moramo u ovom veku i decenijama definisati programe i ciljeve. Srbi više nisu narod za potkusurivanje, raduje me napredak Srbije, što vidimo jačinu Srbije. Koliko je ona jaka, to je velika poruka za nas, zemlja koja garantuje mir. Zemlja koja u BiH želi da reši svoje probleme. Sve su to bile teme o kojima smo razgovarali, hvala predsedniku Vučiću na brizi, želimo mu sreću u pregovorima sa Prištinom, ali i predstojećem vikendu.





Dodik je naglasio da je međunarodna zajednica stvorila veliki broj problema u Republici Srpskoj, rekavši da je BiH neuspeli eksperiment.





- Sutra ide pomoć Opštini Drvar, svakako zahvalnost predsedniku Vučiću za to. Mi moramo da vodimo računa o Srbima koji žive iznad RS i Srbije, i moramo u ovoj deceniji jasno definisati naše državne projekte i ciljeve. Moramo jasno dati na znanje da Srbi ovde nisu narod za potkusurivanje. Raduje me napredak Srbije i što vidimo stabilnost matice. Koliko je Srbija jaka, to smo i mi jači. Srbija je garant mira na Balkanu koji može da reši sve probleme.











Prema navodima medija, Dodik, Cvijanović i Višković danas će se u Ambasadi Rusije u Beogradu sastati i sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovim, koji dolazi u zvaničnu posetu Srbiji.