Novosti onlajn | 17. jun 2020. 12:05 |

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić danas obilazi radove na izgradnji saobraćajnice Lajkovac-Iverak.



Radovi na izgradnji brze saobraćajnice Iverak - Lajkovac, kojom će se Valjevo povezati sa auotputem "Miloš Veliki", počeli su danas, a kada se završe svi radovi, od Beograda do Valjeva putovaće se 35 minuta. Ukupna dužina deonice iznosi 18,3 kilometra, a radovi, koje u skladu sa državnim sporazumom Srbije i Kine izvodi kompanija "Čajna Šandong", vredni su 158 miliona evra.Brza saobraćajnica imaće po trake u oba smera i projektovana je za brzinu do 100 kilometara na sat.Na trasi ce se nalaziti 25 objekata, jedna petlju, ukupno 19 mostova, od čega su dva najduža ukupne dužine 1,5 kilometar. Rok za završetak radova je 36 meseci.Deo ovog projekta je i potpuno uređenje reke Kolubare i vodotokova, što će sprečiti dalja plavljenja ovog dela Srbije.Brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac, deo je državnog puta Loznica-Valjevo- Lazarevac i predstavlja poprečnu vezu u putnoj mreži Srbije i povezaće delove Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine sa auto-putem "Miloš Veliki" i Koridorom 10.Početku radova prisustvuju ambasadorka Kine Ccen Bo i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, kao i predstavnici Puteva Srbije i izvođača radova.





Predsednik je tokom obilaska rekao da je izgradnja ove saobraćajnice važna za ceo Kolubarski okrug. a radnicima iz Kine je poželeo da se u Srbiji osećaju kao kod kuće.



Na ovoj deonici biće izgrađeno čak 25 mostova. Predsednik je zapitao zašto će biti toliko mostova, ali se složio da investitor bolje zna.



Predsednik je istakao da je uvek brinuo za deo puta Lajkovac - Ljig, ali da sada, kada je počelo, sve jednostavno ide.

Vučić je rekao da će do kraja 2022. godine biti završena ova saobraćajnica i detaljno pregledao plan puta koji se gradi i komentarisao sa prisutnima kako će sve to izgledati.

Nakon obilaska generalni direktor kompanije Šando pozdravio je sve prisutne i zahvalio se na poverenju koje je ukazano njegovoj kompaniji za izgradnju puta.



On je istakao da je početak radova na izgradnji ove deonice i zajednička saradnja još jedan od dokaza srpsko - kineskog prijateljstva.



Dodao je da je uveren da će projekat biti završen na vreme.



Ambasadorka NR Kine, Čen Bo je rekla da je infrastruktura važna oblast saradnje između NR Kine i Republike Srbije.



Ona se zahvalila predsedniku i vladi Republike Srbije na ukazanom poverenju kineskim kompanijama.



Nakon obilaska radova prisutnima se obratio i predsednik Vučić.



- Čini mi se, kada god da smo išli na zapad Srbije uvek je bilo jedno puitanje na koje nismo mogli da damo odgovor - Kada će auto put da stigne? - rekao je predsednik Vučić i dodao:



- I dok su se otvarale druge deonice, uvek se pitalo - A gde smo mi Valjevci?



Danas počinju radovi od Lajkovca do Valjeva, koja je, po predsedikovim rečima urediti korita naših reka, što je izuzetno značajno, jer se, po njegovim rečima, neće ponoviti problemi iz 2014. godine.



Dodao je da brzina kojom će se stizati iz Beograda do Valjeva dovesti investitore u ovaj kraj, a zatim najavio i nastavak radova u ovom okrugu.

- Da vam nešto kažem, oni koji se bave politikom, bez obzira na trenutne emocije, uvek se mere njihovi rezultati - rekao je predsednik i dodao da je izuzetno ponosan na činjenicu da je za grad Alekse Nenadovića i Matije Nenadovića učinjeno toliko.

Dodao je da se nada da će značajan broj Valjevaca koji su otišli u svet, na ovaj način moći da vrati u svoje domove.- Ceo Kolubarski okrug danas može da računa na veći interes investitora.- Mi očekujemo da, kada prođe epidemija kovida 19, Srbija bude još interesantnija za sve - rekao je predsednik Vučić i dodao je da je uveren da će Srbija pametnom i mudrom politikom napraviti još bolje rezultate u budućnosti.Vučić je istakao da je juče bio u Čačku i da mu je jedna stvar teško pala.Predsednik je rekao da se nada da će se lokalne vlasti više potruditi, zahvaljujući ovom putu, da dovedu još više investitora u svoje gradove.- Jedna stvar mi je teško pala, to što sam video da, posle tri četiri godine muka i problema gotovo da niko nije obratio pažnju na to. Posle 50 godina ste doveli jednog investitora, to je postala uobičajena vest - rekao je predsednik i završio svoje obraćanje rečima "Živelo Valjevo, živela Srbija"!

VANREDNA SITUACIJA U TRSTENIKU



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je danas da je uvedena vanredna situacija u Trsteniku i da očekuje izveštaj.



Vučić je, upitan za situaciju u tom mestu nakon nepogoda, kazao da je ministar Zoran Ðorđević već tamo.



Istakao je da situacija u Trsteniku pokazuje koliko je važno uraditi vodoregulaciju vodotokova.



To je važno, kako je dodao, posebno u Lukavcu, ali i drugim mestima, kako se ne bi ponovila 2014..



- Što se Trstenika tiče, uložićemo novac i daćemo pomoć. Situacija pokazuje koliko god da uložite nikada prirodu ne možete da savaldate - dodao je on.

O postignutim rezultatima



- Ne osvrćem se na prošlost već gledam kako da izgradimo što bolju buućnost. Ako pogledate rezultate, kao pogledate puteve, pruge i sve što smo uradili. To je nešto za šta se mi borimo da ostane. I na to sam zaista ponosan - rekao je Vučić.



- Hvala ljudima na poverenju, i za njih ćemo da radimo mnogo, mnogo više - rekao je Vučić.

SASTANAK U VAŠINGTONU



Na pitanje o sastanku o Kosovu koji će biti održan u Vaingtonu Vučić je rekao da ne očekuje sprektakularne stvari već racionalan i razuman razgovor, ali da on neće diskutvati o priznanju tzv. Kosova.



- Ja očekujem racionalne stvari. Mala je Srbija da bi zapovedala Beloj kući, ali je dovoljno velika da kaže koji su njeni interesi, koje može i hoće da zaštiti - rekao je Vučić.



- Ponosan sam na činjenicu da nas samo zanima kako da zaštitimo naš narod. Ponosan sam na činjenicu što je srbija danas uvažena država. Što se tiče izbora i ko šta bira - na izbor eizlazi narod, izlaze ljudi - rekao je Vučić.



On je to rekao upitan može li se od sastanka u Vašingtonu očekivati neka prekretnica i da li je uopšte posle 27. juna moguć povratak na staro, kad je reč o odnosu Beograda i Prištine.



Vučić je ponovio i da, što se njega tiče, tema razgovora nije pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova.

POLITIČKI PROTIVNICI



Novinari su predsednika upitali da prokomentariše činjenicu da opozicija tvrdi da će na Vidovdan potpisati nezavisnost Kosova i Metohije.



- Ja ne moram da koristim ni mitski jezik ni rečnik, ali blizu je Vidovdan i videćete ni izvini neću dobiti za izjave za tako sramnu tvrdnju - rekao je Vučić.



On je novinarima u Lajkovcu rekao da se ti ljudi dok su bili na vlasti nikad nisu setili ni Vidovdana, ni Kosova.



- Kosovo im je sluzilo da ukradu pare iz kombinacija, a nikada da nešto urade za naš narod na KIM - rekao je Vučić.



On je istakao da je ponosan, jer je njegova politika da pomognemo i zaštitimo naše nacionalne interese.



- Osam godina vadimo Srbiju iz ambisa i bunara, uništenih nacionalnih interesa, poniženu Srbiju koja nije imala ni ugled ni opremljenu vojsku ni policiju - istakao je Vučić.



Srbija je danas uvažena država, ne mora da bude omiljena, zaključio je.



IZBORI



Govoreći o izborima, predsednik je istakao da je veoma važno da ljudi izađu na glasanje i da narod stavi pečat na prethodne četiri godine i da li su zadovoljni radom stranke koju vodi, jer su mu bitni rezultati.



Ipak, dodao je da mu je bitno da ljudi vode računa o zdravlju na izborima i da na birališta dođu sa maskama i rukavicama, jer je, po njegovim rečima, zdravlje na prvom mestu.



KOSOVSKO PITANjE



Predsednik Vučić je rekao, kada je u pitanju kosovsko pitanje, da se Albanci nalaze u periodu nacionalne histerije.



- Ako mislite da tim vrstama ucena, tim vrstama pretnji možete Srbiji da naudite, grdno ste se prevarili - rekao je Vučić.

Hoti postavio pet uslova, svi su neprihvatljivi za Srbiju



Vučić je rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu, i da se ne stidi i ne plaši da to kaže i pred kineskom ambasadorkom. Ističe i da, "nema ko i kome da me prijavljuje po Evropi".



Odgovarajući na pitanje o uzurpaciji zemljišta Visokih Dečana na KiM, Vučić kaže da je na to reagovao i Stejt department, i da sve što se tamo dešava Srbija oštvo osuđuje.



Naveo je i da je danas kosovski premijer Avdulah Hoti rekao da postoji pet uslova za razgovore sa Beogradom, kao i da su svi neprihvatljivi za Srbiju.