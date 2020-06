Novosti online | 16. jun 2020. 18:56 | Komentara: 0

Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali uputio je pismo predsedniku Evropske narodne partije Donaldu Tusku. U pismu se kaže:

„ Poštovani gospodine Tusk,

Kao ministar finansija Republike Srbije, male ali ekonomski jake i ponosne zemlje, imao sam potrebu da vam se obratim na ovaj način, nakon što sam pročitao pismo koje vam je uputio predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Želim da vas najpre obavestim da je sve o čemu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa vama juče razgovarao apsolutna istina, i da to potvrđuje zvanična statistika Evropske Unije. Dakle, to nisu ničije proizvoljne ocene, s obzirom na to da je, kao što znate, ekonomija egzaktna nauka, i da su naši ekonomski uspesi u tom smislu veoma transparentni.

Godine 2018. Republika Srbija je imala stopu rasta 4,4%, 2019. godine naš privredni rast je bio 4,2%, a u prvom kvartalu ove godine čak 5%, što nas stavlja na prvo mesto od 38 evropskih zemalja prema Evropskom zavodu za statistiku. Ako to nije najviša stopa rasta u Evropi, molim vas gospodine Tusk, odgovorite mi - ko to ima veću stopu rasta od Srbije?

Dragan Đilas je poznat u Republici Srbiji kao velika neznalica kada je reč o ekonomiji, a nažalost i kao neko ko ne govori istinu, i to isključivo iz svojih političkih razloga.

Žalosno je što jedan državljanin Republike Srbije ima potrebu da loše govori o svojoj zemlji obraćajući se vama, predsedniku Evropske narodne partije i bivšem predsedniku Evropske partije, koga predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izuzetno poštuje.

Republika Srbija je proteklih godina uspela da smanji svoj javni dug, koji je ispod nivoa koji propisuje Mastriht, da smanji nezaposlenost koja trenutno iznosi 9,7%, a nekada je, dok su Đilasovi politički saborci vodili zemlju iznosila 25,9%, da poveća prosečnu platu tako da je prestigla većinu zemalja u regionu, da bude svetski šampion u privlačenju stranih direktnih investicija, kako je to ocenio čuveni „Fajnenšl tajms“. Napredovali smo i na Duing biznis listi Svetske banke, gde trenutno zauzimamo 44. poziciju.

Najviše smo ipak ponosni na to kako smo se izborili sa pandemijom koronavirusa, kako u zdravstvenom, tako i u ekonomskom smislu. Pokazali smo koliko smo ozbiljni i odgovorni, zahvaljujući čemu smo sačuvali na hiljade života naših građana. Imali smo dovoljno medicinske opreme i lekova, a naši građani i medicinski radnici nisu oskudevali ni u čemu. Naša ekonomija je još jednom pokazala koliko je jaka, pa smo tako počeli sami da proizvodimo i lek hloroklin, koji se koristi za lečenje virusa, maske, alkohol, kvasac, a čak su naši divni, talentovani ljudi uspeli da naprave i prvi srpski respirator. Naše prodavnice nisu oskudevale ni u čemu, a to pokazuje i koliko imamo jaku poljoprivrednu proizvodnju.

Doneli smo ozbiljan Program mera za podršku privredi, koji je vredan čak 5,1 milijardu evra, što je oko 11% našeg BDP-a. Toliko jak ekonomski paket ima tek nekoliko zemalja na svetu, i to onih najbogatijih... Uplaćujemo tri plate za preko milion zaposlenih u privatnom sektoru u Srbiji, odložili smo im plaćanje poreza i doprinosa na zarade, i stavili na raspolaganje jeftine kredite. Svim punoletnim građanima Srbije smo uplatili i jednokratnu novčanu pomoć, a posebnu novčanu podršku smo dodatno namenili medicinskim radnicima i penzionerima.

Dakle, pokazali smo da smo dovoljno jaki da se izborimo sa verovatno najvećom krizom u istoriji, a to nažalost ne odgovara opoziciji, koja nema nikakvu podršku naroda, i pokušava da na svaki način umanji naše ekonomske uspehe.

Na kraju bih želeo da vam zahvalim na podršci koju ste pružili predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, a koja nam je izuzetno značajna u ovom važnom trenutku, kada građani Srbije treba da izaberu da li žele ekonomski jaku Srbiju, koja ide napred, ili žele da se vrate u prošlost, kada je naša zemlja nažalost bila na ivici bankrota. Mi verujemo u pravi izbor građana Srbije, i zahvalni smo im na poverenju koje nam godinama ukazuju, kao što smo zahvalni i vama.

Srdačan pozdrav,