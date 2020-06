View this post on Instagram

"Ponosan sam na ovo gradilište! Ponosan sam na sve što smo ovde uradili, urađeno je 150.000 metara kvadratnih i gradi se trenutno još 750.000 metara kvadratnih. Ono što je najvažnije za nas je činjenica da na ovom gradilištu imamo 2.530 radnika i to predstavlja ponos cele Srbije. To Beograd na vodi čini jednim od najvećih evropskih gradilišta. Ovo mesto postaje jedno od najlepših, najurbanijih u našoj zemlji. Ova zgrada biće simbol Srbije! Mislimo da će to biti ubedljivo najposećenija tačka u Beogradu i da će biti najlepše mesto. To je zalog za budućnost, da pokažemo da imamo hrabrosti da menjamo stvari i da napravimo najbolje za naše građane." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills Muhamed Alabar obišli su Kulu Beograd @belgradewaterfront.