Premijer Kosova Avdulah Hoti inicijalno je insistirao na tome da će dijalog sa Srbijom voditi vlada i da neće dozvoliti promenu granice od 17. februara 2008. godine.





Američki stručnjak za Balkan Daniel Server izjavio je da će SAD vršiti veliki pritisak da sporazum između Kosova i Srbije bude postignut do septembra.Server je predvideo "paljenje motora" u nastojanju da se postigne brzi dogovor uoči američkih predsedničkih izbora, prenosi Koha."Amerikanci će vršiti veliki pritisak na sporazum do septembra, tako da predsednik Donald Tramp može voditi američke izbore i održati ceremoniju u Rouz Gardenu, što je obećao predsednicima Tačiju i Vučiću", ocenio je Server.Prema njegovim rečima, ako je predsednik Kosova Hašim Tači spreman da deo teritorije sa srpskom većinom preda Srbiji, to bi se moglo dogoditi.Govoreći o novoj kosovskoj vladi, istakao je da smatra da vlada na čelu sa kosovskim premijerom Avdulahom Hotijem neće moći da se nametntne u dijalogu, već da će predsednik Kosova biti glavni akter."Ako vlada želi ulogu u dijalogu, mora da deluje unapred. Na primer, može da predloži skupštinsku rezoluciju kojom se protivi bilo kojoj razmeni teritorije, osim manjih prilagođavanja granica potrebnih tokom demarkacije. Takođe, može da se izjasni o zahtevu za uzajamnošću - šta god Srbija preduzme, Kosovo mora da ima jednak odgovor", naveo je Server.Ova vlada ima krhku većinu, ocenio je Server i dodao da trenutno ni Hoti ni Tači nemaju podršku većine poslanika u Skupštini Kosova."Ko vodi dijalog sa Beogradom da bi dobio podršku, mora se zalagati za najmanje dve trećine glasova poslanika. Ni Hoti ni Tači sada nemaju tu podršku. Ako žele dobar posao, moraju to da zatraže. Jedino jedinstvo spašava Srbe, samo jedinstvo spašava Kosovare", ocenio je Server.