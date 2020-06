Tanjug | 05. jun 2020. 19:15 |

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da njen današnji obilazak radova u Kragujevcu i gostovanje na lokalnoj televiziji nisu funkcionerska kampanja i dodala da bi ta kampanja bila da ona, kao član SNS, u radno vreme obilazi odbore te stranke i razgovara o političkim temama.





Ona je tako u Kragujevcu odgovorila na pitanje novinara N1 da li je funkcionerska kampanja to što kao premijerka gostuje na lokalnoj televiziji i obilazi radove u Kragujevcu.

“ Mislim da je moj posao pre svega da gostujem na lokalnim televizijama zato što sam onda bliže građanima, zato što tada govorim o lokalnim temama koje interesuju građane ovde tako da ne bih pravila tu diskriminaciju koju vi pravite između velikih ili nacionalnih televizija i lokalnih televizija”, rekla je Brnabić.

Navela je da će i ubuduće sa najvećim zadovoljstvom gostovati na lokalnim televizijama jer je to njen posao, kao i da obilazi objekte u koje vlada Srbije ulaže sredstva iz republičkog budžeta.

“ Mislim da upravo vaša televizija koja toliko poziva na vladavinu prava treba da kaže ''bravo, svaka čast što ulažete u pravosudni sistem i dobro je što upravo premijerka dolazi da obiđe radove''. Čini mi se da je to u skladu i sa vašim vrednostima, ali sad ste me začudili jer očigledno nije ni to, a ni lokalne televizije pošto vidim da ih malo gledate sa nipodaštavanjem”, rekla je Brnabić.

Na opasku novinara šta je po njenom mišljenju funkcionerska kampanja ako ovo nije, Brnabić je rekla:

“ Funkcionerska kampanja bi bila da ja ovde dođem kao SNS, da u radno vreme obilazim gradski odbor, opštinski odbor ili okružne odbore SNS i sa ljudima iz stranke razgovaram oko političkih tema i kampanje”.

To je ono što će, dodala je, raditi van radnog vremena.

BRNABIĆ: U SEPTEMBRU GOTOV AUTOPUT KRAGUJEVAC-BATOČINA

Autoput Kragujevac-Batočina, Data centar, Javna garaža, sve su to projekti koji će biti realizovani ove godine u septembru mesecu, kaže premijerka Ana Brnabić.

Konkretni rezultati svih projekata koje su do sada realizovali Kragujevčani će moći da osete krajem 2020., a posebno 2021. godine, rekla je Brnabić koja je danas posetila taj grad.

"Završavamo Data centar i potpisujemo ugovore sa kompanijama koje će tu čuvati svoje podatke, što je zaista strateški važno za našu zemlju. To je ulaganje ogromne vere u Srbiju da je bezbedna i sigurna zemlja i drago mi je što je to u Kragujevcu. Do septembra konačno završavamo i autoput Kragujevac-Batočina i potpuno povezivanje sa Koridorom 10. U septembru sledeće godine završavamo Palatu pravde", kazala je ona.

Centar izvrsnosti u Kragujevcu, u okviru kojeg bi trebalo da se nalaze Centar za istraživanje na matičnim ćelijama i Banka za matične ćelije, pauziran je jer su kako kaže raskinuli ugovor i menjaju sada izvođače radova.

"Jedinica za upravljanje projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog istraživanja poslala je predlog Evropskoj Investicionoj Banci koja to kreditira. Tako da očekujem da ćemo i to uskoro nastaviti da radimo", kazala je Brnabić.

Do kraja godine imaju u planu i da završe prve dve zgrade za pripadnike službe bezbednosti i tada planiraju da predaju ključeve od stana.

"To su sve neke stvari na kojima smo radili dan i noć proteklih nekoliko godina, i drago mi je što ih danas vidim. Bez sumnje mi je najvažniji Gružanski koridor i severna obilaznica oko Kragujevca. Prvo smo mislili da idemo sa brzom saobraćajnicom, a onda je predsednik Aleksandar Vučić rekao da idemo na autoput do Mrčajevaca i time praktično povezujemo Kragujevac autoputem do Koridora 10 i do Moravskog koridora, a onda je tu odmah i Čačak Koridor 11 i aerodrom. Tako da je to drugačija strateška perspektiva Kragujevca", istakla je premijerka.

BRNABIĆ: MNOGO TOGA SMO URADILI ZA KRAGUJEVAC

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je danas prilikom posete u Kragujevcu da su puno uradili za taj grad i da imaju u planu dosta projekata.

"Jedan od njih je Klinički Centar Kragujevac koji ćemo raditi nakon Kliničkog Centra Vojvodine. Trenutno radimo na projektno-tehničkoj dokumentaciji sa Evropskom unijom i Investicionom bankom, tako da očekujemo da u narednih nekoliko meseci raspišemo tender za izvođače radova", istakla je Brnabić.

Ona dodaje i da je dvorana "Šumadija" jedan od prioritetnih projekata u Ministarstvu kulture i informisanja.

"Drago mi je što je završen početni deo i sada Grad Kragujevac prijavljuje za finansiranje. Taj projekat smo planirali u okviru kredita od 20 miliona evra od Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) i nije ušao u tih prvi pet finalnih projekata za koje ćemo raditi odmah sada projektnu tehničku dokumentaciju, ali je u tom kreditu. To je zaista važno za ovaj deo Srbije", kazala je ona prilikom posete Kragujevca.

Stadion je jedan od šest gradskih stadiona koji su definisali kao prioritet i koji je ušao u plan Srbija 2025 u okviru sportske infrastrukuture.

Prema njenim rečima, o Energani su posebno pričali u okviru radne grupe za zaštitu životne sredine koju ona vodi.

"Tu imamo veliki problem koji moramo da rešimo. Ne možemo da dozvolimo da se u gradu kao što je Kragujevac ljudi greju na ugalj i na mazut. To je od suštinske važnosti i gledaćemo sada da to ide kroz gasifikaciju", rekla je predsednica Vlade.

BRNABIĆ OBIŠLA RADOVE NA IZGRADNjI PALATE PRAVDE U KRAGUJEVCU

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić obišla je danas radove na izgradnji Palate pravde u Kragujevcu, a reč je o investiciji vrednosti od oko tri milijarde dinara.

Brnabić je istakla da je posebno ponosna što se, ovaj izuzetno važan objekat, finansira iz republičkog budžeta i dodala da će u opremu i nameštaj biti uloženo još oko 2,5 miliona evra.

"Ovo je velika i važna investicija, ali isto tako pokazatelj da gradimo nove objekte u Srbiji, ne samo kada je reč o pravosuđu. Ulaže se i u putnu, zdravstvenu i komunalnu infrastrukturu", rekla je Brnabić koja je radove obišla sa gradonačelnikom Kragujevca Radomirom Nikolićem.

Prema njenim rečima, investicija je značajna i za unapređenje vladavine prava i efikasnosti u pravosuđu, da bude manje zaostalih predmeta i da suđenja idu brže kako bi građani i privreda pravdu što pre.

Brnabić je primetila da će zgrada u Kragujevcu izgledati impoznatno na ponos svih građana Srbije.

Brnabić je istakla da je u Kragujevcu i kao ministar državne uprave i kao predsednica Vlade Srbije bila više puta zbog izuzetno važnih projekata, kao što su izradnja stanova za mlade naučnike, za pripadnike snaga bezbednosti, kao i zbog kamena temeljca za izgradnju Data centra koji, kako kaže, pokazuje koliko Srbija postaje drugačija zemlja.

Ona je navela da je nekoliko svetskih investitora zaintresovano da iznajme prostorije, odnosno da im baze podataka budu u Kragujevcu.

"Nadam se da ćemo to završiti do septembra", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da se vlada na početku mandata suočila sa problemom Fijata, a da danas može da se kaže da ljudi u Kragujevcu imaju više mogućnosti, da u ponudi imaju veći broj radnih mesta, ali i drugačijih radnih mesta.

"Zbog toga i plate rastu. Imate trend konkurencije između poslodavaca", rekla je Brnabić i poručila da ima još mnogo toga da se uradi u Kragujevcu.

Premijerka je podsetila da je nedavno otvorena rekonstruisana Palata pravde u Beogradu i istakla da je i taj projekat, kao i kragujevačka zgrada, pokazatelj kakva je danas Srbija, koliko može i koliko razmišlja o infrastrukturi u svim oblastima.

„ Ponosna sam što ovaj projekat finansiramo potpuno sami iz Budžeta Republike Srbije. Ovo je važna investicija za unapređenje efikasnosti u pravosuđu i radnike u toj oblasti koji rade u neadekvatnim uslovima", rekla je Brnabić.

Radove na izgradnji te zgrade, čija je površina 25.000 kvadratnih metara i u kojoj će biti smešteno svih 11 pravosudnih organa, obišao je i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, saopštilo je resorno ministarstvo. Gradonačelnik je kazao da je projekat izgradnje Palate pravde u Kragujevcu pokazatelj da je Vlada Srbije prepoznala taj grad kao centar tog dela Srbije.

„ U Kragujevcu ne pamtimo kada je Republika ulagala ovoliko novca za projekte u ovom gradu. Možemo da kažemo da se radi o investicijama od preko pola milijardi evra", naglasio je Nikolić.

Državni sekretar Ilić je istakao da je, kada je pravosudna infrastuktura u pitanju, u proteklom periodu kompletno rekonstruisano i dograđeno, sanirano, adaptirano i izgrađeno više od 200.000 kvadratnih metara, u šta je uloženo skoro 12 milijardi dinara.

Državni sekretar je istakao da se izgradnjom Palate pravde u ovom gradu ostvaruje vizija moderne Srbije, vizija Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

On je dodao da je unapređenje pravosudne infrastrukture jedan od glavnih prioriteta Ministarstva pravde, a sve u cilju još boljeg funkcionisanja pravosuđa.





„ U 21. veku nije dovoljno da samo zidamo zgrade, već je neopohodno da unapređujemo i sistem e-pravosuđa. Od početka primene Pravosudno-informacionog sistema, sistema za brzu razmenu podataka u pravosuđu, ušteđena je 1,1 milijarda dinara, čime smo već zaradili trećinu ove zgrade", rekao je Ilić.