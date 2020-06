Novosti online | 04. jun 2020. 22:06 | Komentara: 0

Premijer Kosova Avdulah Hoti izjavio je večeras da će on predvoditi dijalog sa Srbijom, kao što to predviđa kosovski Ustav. Ustavni sud je 2019. godine doneo odluku da premijer predstavlja, odnosno predvodi Kosovo na međunarodnoj sceni, istakao je kosovski premijer.Hoti je za RTK rekao da je imao kontakte sa izaslanikom EU za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom ubrzo nakon što je izabran za premijera."Odmah nakon mog izbora imao sam kontakt sa Lajčakom. Bio sam jasan o našem opredeljenju u pogledu dijaloga. Sa njim smo uspostavili prve kontakte. Kao i sa gospodinom Boreljom i drugim predstavnicima institucija", rekao je Hoti.Hoti je ponovio da je situacija oko dijaloga jasna – on će biti glavni pregovarač.„Tako kaže i Ustav. Nisam ja tako odlučio, već Ustav Kosova“, rekao je Hoti.Hoti je rekao da neće napraviti grešku da bira između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, već će sarađivati i sa jednima i sa drugima po pitanju dijaloga između Srbije i Kosova."Nećemo pogrešiti da se svrstavamo samo na jednu stranu, između SAD i EU. Mi smo sa obe strane, nećemo ići u dijalog bez Vašingtona. Postoji ogromno interesovanje Vašingtona za sprovođenje sporazuma", naglasio je Hoti.Hoti je rekao i da je bio potpuno uveren da će njegova vlada na glasanju u parlamentu dobiti potrebnu podršku poslanika.Vjosa Osmani je trebalo da predsedava sednicom, nisam ljut što nijeHoti je kazao da je bio red da predsednica parlamenta Vjosa Osmani vodi sednicu Skupštine Kosova, jer je to njena ustavna obaveza.„Međutim, to me uopšte nije naljutilo jer ima pravo da zaduži svoje zamenike da rukovode sednicom“, ocenio je Hoti.Potvrdio je da ga bivši premijer Aljbin Kurti nije sačekao u kancelariji prilikom primopredaje dužnosti.„Mislim da to uopšte ne pokazuje institucionalnu kulturu. Moramo se pomiriti sa rotacijama na vlasti. U budućnosti ću ja predati nekom drugom“, rekao je kosovski premijer.