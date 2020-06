Tanjug | 04. jun 2020. 14:03 | Komentara: 0

LOZNICA - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje velike pritiske po pitanju rešavanja kosovskog problema, te da je važno da Srbija, posle izbora, dobije snažnu vladu.





Ali, da će biti lako za Srbiju - sasvim sigurno neće, dodao je Vučić i ponovo istakao da će u tom procesu i Srbija morati da se pita.





"Svi imaju svoja rešenja, a nas još niko ništa nije pitao, kao da se ne radi o našoj zemlji i nečemu za šta smo zainteresovani mi i Albanci... Bogami, moraćete da pitate i nas koji smo odavde i koji živimo ovde“, istakao je predsednik Srbije novinarima u Loznici.





Vučić je rekao da ne može da postupa neodgovorno i da kaže "mi smo mnogo jaki i zgazićemo ih sve".





"Mi da zgazimo ili da pobedimo, kada vam nešto zajedno kažu Nemačka, Rusija, SAD... Dajte, ljudi zaustavite se... Moramo da tražimo da kroz ''iglene uši'' provučemo deo naših zhateva i da vidimo šta možemo da dobijemo i da se borimo da čuvamo mir i budućnost, da imamo više dece", rekao je Vučić.





Zamolio je građane da ne očekuju da se neko junači, jer smo uglavnom lošije prolazili, kad god smo se tako ponašali.





"Ali, ja im unapred kažem - bogami, moraćete da vodite računa i o našim zahtevima i stavovima. To je neka sredina i normalno i racionalno i odogovrno ponašanje. Hoćete li da sasnje mlade ljude i decu saljemo na front sutra? Ja bih da to izbegnemo", rekao je Vučić.





Dodao je da Srbi sa KiM to razumeju i ne govore da su ljudi na vlasti „izdajnici“, već to, kaže, govore "iz kafana", pošto je to mnogo lakše, jer je u odgovornost nikakva.





"Pitanje je i suviše ozbiljno i teško, i to će biti u narednih šest meseci i narednih godina ključno političko pitanje", rekao je Vučić.





On je ponovio da je Beograd uvek spreman za razgovor, ali da Priština prvo mora da ukine takse.





"Mi nismo imali primedbe na razgovore koje smo imali u EU, kao ni na razgovore o važnim ekonomskim temama sa Grenelom", dodao je Vučić.





Prema njegovim rečima, Beograd može da prekine kampanju za povlacenje priznanja Kosova, ali samo ako Priština pekine kampanju za pristup međunarodnim organizacijama.





"To sam nudio proteklih godina, da ne bismo imali ''zlu krv'', da zaštitim ljude, da se ta zla krv ne oseti nigde. Uvek sam se trudio da na miran način dobijemo što više. Ali, unilateralno, ne možemo ništa", dodao je Vučić.





On je dodao da je Hašim Tači sve ovo izveo uz nedvosmislenu podršku SAD i da će njegov stav biti da pristaje na razgovore samo tamo gde su Amerikanci učesnici.





Ne razume, kaže, kako bi to Priština da bude na EU putu, a ne želi, kako je Tači izjavio, da razgovara sa evropskim predstavnicima.





Za razliku od nas, kojima ništa nije dozvoljeno, njima je, međutim, sve dozvoljeno, rekao je Vučić.





Podsetio je, međutim, i da su najmoćnije zemlje EU priznale kosovsku nezavisnost, te da ni Francuska, ni Nemačka, ni Italija, kao ni SAD, neće promeniti stav po tom pitanju, te da nema smisla lagati građane da će to da se desi, ali se postavlja pitanje šta mi moramo da uradimo.





Ipak, podseća da je Beograd, zahvaljujući pametnoj politici, pitanje Kosova i Metohije vratio za pregovarački sto, čuvajući mir na KiM, a ekonomski razvijajući Srbiju.





Vučić je naveo i da ne želi da se bavi unutrašnjim odnosima u albanskoj političkoj zajednici, jer je to njihova stvar, dok je za Beograd važno da Srbi sa KiM dobiju određene garancije.