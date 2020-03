| 27. mart 2020. 22:33 | Komentara: 0

"Ukinuti taksu i potom možemo sarađivati u širem smislu", rekao je Grenel.





NIKADA SE NIJE GOVORILO O RAZMENI TERITORIJA



Pitanje razmene teritorija nikada nije pomenuto u mom prisustvu, za mene lično to nije dobra opcija, izjavio je izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, prenosi Gazeta Ekspres.



Grenel je u intervjuu za T7 rekao da nikada nije razgovarao sa Tačijem i Vučićem o razmeni teritorija, kao rešenju između Kosova i Srbije.



"Nikada. Nikada to nije postavljeno kao pitanje u mom prisustvu i kao što rekoh, to nije nešto što sam video ili da se pričalo o tome i usput, dozvolite mi da budem vrlo jasan. Ovo sam rekao i ranije. To smo rekli na Tvitteru, objavili smo izjave za štampu, kada su oni tražili. Ovo nije prvi put da nam je jasno da su ove priče samo puke glasine, jednostavno su glasine “, rekao je Grenel.



Upitan da li je razmena teritorija dobra opcija za njega, Grenel je to isključio.



"Za mene lično to nije dobra opcija. Ne vidim to kao opciju", rekao je američki izaslanik.



Izaslanik američkog predsednika za dijalog Kosova i Srbija Ričard Grenel, u ekskluzivnom intervjuu za "Presing" na TV7 otkrio je detalje razgovora sa odlazećim premijerom Aljbinom Kurtijem i između ostalog rekao da je on obećao ukidanje takse, a od nove kosovske vlade, kaže očekuje obavezno ukidanje takse, piše Gazeta Ekspres"Pogledao me je direktno u oči i rekao da će ukinuti taksu", rekao je Grenel.On je podsetio da je stav Sjedinjenih Država je da „stopostotna taksa, koja je uvedena pre nego što je Kurti postao premijer, najviše štete nanosi ekonomiji i narodu Kosova“.„Zato nema smisla da imamo politiku koja šteti ekonomiji, ne dozvoljavaju preduzećima da napreduju i otvaraju nova radna mesta. To utiče na mlade ljude koji žele radna mesta i kada politika šteti samoj ekonomiji, ne treba očekivati od nas, od Sjedinjenih Država da i dalje podržavamo politiku koja šteti ljudima i aktivnostima ka stvaranju novih radnih mesta ", istakao je Grenel.On je naglasio da je američka ekonomija od kada je Tramp predsednik SAD imala fantastične rezultate i da je Tramp od njega zatražio program podrške upravo za Kosovo i Srbiju u stvaranju stimulativnih ekonomskih koraka i stvaranje povoljne poslovne klime kako bi mladima obezbedili nova radna mesta.Govoreći o odnosima s novom vladom koja bi tek trebalo da se formira, nakon rušenja Kurtijeve vlade, Grenel je rekao da bi nova vlada morala prvo da ukine taksu." Nećemo se mešati u politiku. Narod na Kosovu će izabrati vladu, oni će birati svog lidera, međutim Sjedinjene Države će odabrati svoju politiku i naša politika je veoma održiva, bez obzira na to ko je na vlasti. Taksa treba da se ukine jer verujemo da 100-postotna taksa nanosi štetu vašoj ekonomiji “, podvukao je on.Grenel je naglasio da SAD pokušavaju da pomognu Kosovu, da pomognu Srbiji, celom regionu, da stvore područje ili region koji ima radna mesta i nade za mlade da bi mogli da ostanu u regionu i imaju kvalitetna radna mesta, da zasnuju svoje porodice i da ove porodice imaju prosperitet, ponovivši još jednom istu poruku.