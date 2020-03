S. ROVČANIN TOMKOVIĆ | 20. mart 2020. 11:02 | Komentara: 0

PIJU vitamine, čitaju, pišu, sređuju dvorišta i bašte, igraju se sa ljubimcima...





Ovako političari koji imaju više od 65 godina i ne smeju da izlaze napolje, što predviđa jedna od mera za zaštitu od virusa korona, provode vreme u svojim domovima.





Profesor i demokrata Dragoljub Mićunović kaže, za "Novosti", da se druži sa klasičnim piscima bez granica.





- Trenutno čitam Ksenofonta. Izolovao sam se i poštujem pravila. Porodica mi donosi ono što mi treba. Komuniciram telefonom. Mi smo generalno nedisciplinovan svet, anarhičan, ali sam iznenađen da je većina, ipak, poslušala savete lekara koji nam razvijaju potrebnu dozu straha - priča nam Mićunović.





Kako kaže, ranije je bilo drugačije, na primer, tokom bombardovanja, ili variole vere, koje se seća, ali tada nije bilo toliko medija preko kojih stalno stižu upozorenja. Navodi da još nismo doživeli klimaks straha, kao što je sada u Italiji i nada se da kod nas neće doći do takvih razmera pandemije.





Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković vreme provodi u svojoj kući, družeći se sa vučjakom Lakijem. Ponešto piše i sređuje rukopise, a nada se da će što pre početi snimanje serije "Kralj Aleksandar", po njegovom scenariju, a prvi kadar je zaustavilo vanredno stanje.





Počasni predsednik SPS Milutin Mrkonjić poručuje da je za 55 godina na gradilištima naučio šta je izolacija. On se nalazi u stanu sa partnerkom, pevačicom Anom Bekutom.





- Bio sam u izolaciji dok smo gradili u pustinjama Sahara i Gobi. Hvala mladima, vidim socijalisti sa Savskog venca su se organizovali sa drugovima iz SNS i pomažu. Zahvalan sam im, ali neka se mladi čuvaju, i mi ne bismo ostarili da se nismo pazili.





Poslanika PUPS Momu Čolakovića zatekli smo na Fruškoj gori.





- Supruga i ja smo ovde. Sređujem baštu i dvorište i tako provodimo vreme. Deca i unuci dođu do kapije, donesu šta treba i pozdravimo se mahanjem - priča nam Čolaković.





I šef njegove partije i ministar Milan Krkobabić je u grupi "65 plus", pa je i on sada "na leru". Rekao je da je sada poljoprivrednici treba da pokažu solidarnost sa najstarijim komšijama i da im pomognu oko radova na njivi...





ANA: CINK I LIMUNADA ZA MRKU





KAKO nam je rekla Ana Bekuta, "Mrka je disciplinovan i sluša":





Bekuta i Mrkonjić

- Shvatio je ovo ozbiljno. On je prilagodljiv čovek. Mi inače unosimo dosta vitamina i jačamo imunitet. Sada smo pojačali unos cinka, vitamina D i C i svako jutro pijemo limunadu od mlake vode, nikako hladnu. Slušamo sve preporuke i to treba svi da čine, iako smo mi nekada kao razbijena banda i treba vremena da nam neke stvari dopru do mozga.