Tanjug | 07. mart 2020. 12:20 > 13:38 |

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je potpuno saglasan sa izjavom Aljbina Kurtija da ništa doneseno pod pritiskom ne vredi, ali podseća tzv. kosovskog premijera da još manje vredi sve što je rezultat direktne sile, kao što je bilo u slučaju otimanja Kosova Srbiji agresijom NATO.

Kurti je u tekstu za Frankfurter algemajne cajtung rekao da potpis ispod nečega ili saglasnost na nešto što je dobijeno pretnjama ili prisilom ne može da važi i nema validnost, legitimnost, a Vučić dodaje: “Jedino u tome se slažem sa Kurtijem”.

Pročitajte još - Aljbin Kurti nastavio da provocira: Naklon Jašariju na startu mandata



On je rekao da će tu izjavu Kuretija da ponavlja svuda, jer, kako je objasnio, ona podrazumeva da isto tako, još manje, vredi sve što je dobijeno silom:

“ Kurti mora da vodi računa da sve što je silom postignuto, i agresijom protiv Srbije, strašnom agresijom 19 zemalja protiv Srbije, što je više od pretnje i direktno je prisila, mora da ima još jasniji otklon, nego prema nečijim izjavama i nečemu što ne predstavlja prisilu…”, rekao je predsednik Vučić.

Razgovori sa Angelom Merkel neće biti laki

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je njegova poseta Berlinu i susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel od največeg značaja za Srbiju, ali ti razgovori, istakao je, neti laki.

"Svaki put u Berlin je od največeg značaja i svaki razgovor u Berlinu za Srbiju je najznačajniji", naglasio je Vučić i podsetio da trgovinska razmena Srbije sa Nemačkom čini 13 odsto ukupne srpske razmene.

Naglasio je, međutim, da Berlin ima u svemu suprotan stav kada je reč o pitanju KiM.

"Imamo dobre i korektne odnose, ali razgovori sa Merkelovom po pitanju KiM neće biti laki", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje šta očekuje od posete Berlina.

Kazao je da je spreman da čuje njene stavove i predloge po pitanju KiM i podsetio da on poštuje nemačku kancelarku i da ceni njen rad.

Voleo bih da N1 više puta emituje " Vladaoca " tokom kampanje

Predsednik Srbije izjavio je danas danas da bi voleo da N1 još nekoliko puta emituje film Vladalac tokom predizborne kampanje, pošto taj film iz dva dela vidi, kako ističe, kao besplatnu reklamu.

"Ako mogu da ne platim da mi ponovnim emitovanjem tokom kampanje naprave besplatnu reklamu i da ljudi vide kako izgleda kada vas nekoli toliko mrzi, a da ne ume ništa da argumentuje bilo čime, već je ključni argument da sam negativno rođen, bolestan, zao i lud. . . ", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara kako komentariše to što je EU uplatila nesto manje od 94. 000 evra na račun firme za potrebe produkcije filma Vladalac, rekao je jos da je svaki devizni priliv dobar za Srbiju i zamolio EU da još takvog novca uplaćuju Srbiji.

"Svaki novac koji oni uplate bilo kome u našoj zemlji je dobar, jer je to devizni priliv i radujem se što su Lekić i svi drugi dobili taj novac od EU. To je za mene pozitivna vest. Ccestitam ljudima iz EU i molim ih da EU više takvog novca uplaćuje, ne pitam za koje potrebe, niti me to interesuje", rekao je Vučić.

Srbija suviše ozbiljna zemlja, prebrodiće krize i migrant e

Srbija može da zatvori granice, ne sve, ali iz pravca iz koje eventualno dolaze migranti, gotovo hermetički i priprema se za to, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

"Pripremamo se za to da kroz tehničke mere I kroz angažman vojske I policije, reagujemo na svaki način. Ne možemo sve naše granice da zatvorimo, ali iz pravaca iz kojeg dolaze migranti, u zavisnosti od terena, kako to odluče nadležni organi, do vojske I policije, to možemo da uradimo gotovo hermetički", rekao je predsednik Vučić novinarima na Fruškoj Gori.

Poručio je građanima da ne treba da brinu o tome, a ukoliko bezbednost na bilo koji način bude ugrožena, spremni smo, kaže, da je prebrodimo.

"Srbija je ozbiljna država, koja na ozbiljan način funkcioniše i spremna je da prebrodi najveće krize. Uspeli smo da izlečimo srpsku ekonomiju od onih koji su pljačkali držvu I uništavali je na svaki način, doveli je I do bankrotstva, da bismo danas imali ovakvih divnih mesta kao što je ovo I mnoga druga", rekao je Vučić.

Sve to je bilo najteže, kaže, a sve drugo ćemo lakše da savladimo.

"Suviše je Srbija ozbiljna zemlja da ne bi mogla da izađe na kraj sa migrantskom krizom", poručio je predsednik.





Najbolje da me stave u izolaciju do 26. aprila

Najbolje bi bilo za neke da budem stavljen u izolaciju do 26. aprila, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, povodom činjenice koji su se mediji, pa i političari obradovali tome što je objavljeno da su najmanje dve osobe, koje su prisustvovale nedavnom skupu AIPAC, pozitivne na korona virus.

"Juče je jedan političar rekao - hajde da odložimo izbore. A, onda, 'ako bi moglo Vučić da umre...", Ali, to ne smeju, jer nije pristojno da se kaže, ali bi rešilo problem. Ili, ako bi mogli Vučića da strpamo u karantin, bar do 26. aprila i to bi nam rešilo problem"..., primetio je Vučić odgovarajući na pitanja novinara na Fruškoj Gori.

On je dodao da, prema istraživanja javnog mnjenja, koja je dobio, njegovim političkim protivnicima ni to ne bi donelo dobre rezultate, što je zapravo pravi razlog njihovih predloga da se izbori odlože.

"Ne vredi, ljudi, neće vas narod...", rekao je Vučić.

On je preneo novinarima da su danas oni koji su imali i 20 odsto, pa pali na 13-14 procenata, sada "svi zajedno nemaju 8 odsto".

"Neće ljudi pretnje da slušaju, već hoće plan i program", konstatovao je Vučić.

Kako je rekao, iznenadio se kada je video kako neki drugi napreduju, što mu pokazuje da će biti interesantna utakmica.

On sam će, ponavlja, da se bori vrlo ozbiljno za zemlju, te da ozbiljno shvata i pretnju korona virusom.

"Ali, u političke igranke, neozbiljne i neodgovorne, ne mogu da ulazim. A, što se tiče nečijih želja da neko strada ili da neko bude bolestan... to mnogo više govori o tim ljudima, nego o meni", zaključio je Vučić.