Novosti Online/ Agencije | 04. mart 2020. 11:13 > 12:08 |

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom završene posete Sjedinjenim Američkim Državama, migrantske krize, parlamentarnih i lokalnih izbora i poziva na rušenje ustavnog poretka Republike Srbije.



Ne postoji nikakav veliki plan, niti dogovor o rešenju kosovskog pitanja, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić i ponovio da je njegov uslov za suštinske razgovore o tom pitanju prethodno ukidanje taksi.

Vučić je po povratku iz Vašingona rekao da je ovih dana bilo puno neistitina i da želi građanima da kaže punu istinu o čemu se razgovara, koje su teme na stolu i šta je to što čini Srbija po tom pitanju.

"Bilo je mnogo neistinitih vesti kako su postignuti neki veliki dogovori, kako postoji plan. O tome se razgovara, ali ništa od toga ne postoji", rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Predsednik Vučić je istakao da nema nikakvog suštinskog razgovora dok se takse ne ukinu.

Istakao je i zadovoljstvo razgovorima u Vašingtonu i naglasio da vrata našoj politici u SAD više nisu zatvorena.

Ne gradim politiku i budućnost Srbije na snovima i mašti, ali je sigurno da nam vrata SAD više nisu zatvorena, te da je zahvalan ljudima iz Trampove administracije što su pookazali dobru volju prema našoj zemlji.

Vučić je istakao važnost železnice i puta za naše ljude na Kosmetu.

- Istovremeno, u narednih 10 dana očekuje me odlazak u Berlin, gde će biti važni razgovori sa kancelarkom Merkel i gde će se razgovarati o Kosovu, a ja ću ponoviti naše stavove - najavio je Vučić.

Vučić je rekao da su prištinske najave o taksama, samo "sa pesnica smanjivanje na šamare".

- Ne možemo mi da odustanemo od povlačenja priznanja... ako pravimo dogovor onda to mora da bude kompromis - kazao je Vučić.

Kako kaže, za nas je od ključnog značaja da se sačuva mir i stabilnost.

- Za one koji su za ratne pokliče, mogu da im kažem da bi vikali i urlikali jedno veče, ali ne duže. Čuvaću zemlju od svake destabilizacije, čuvaćemo mir - naveo je Vučić.

Vučić je istakao da Srbija danas ima najstabilniju politiku i da se to oslikava u njenoj ekonomiji.

- Devet puta brže idemo od evrozone, zato je važno da se na ozbiljan i odgovoran način izborimo za najpovoljniju poziciju naše zemlje - kazao je Vučić.





Predsednik o korona virusu i migrantskoj krizi



Vučić je rekao da dva faktora otežavaju poziciju Srbije, a to su korona virus i migrantska kriza.

"Koronavirus pravi haos na berzama... Strah od koronavirusa doveo je da imamo uticaj na ekonomiju sveta, pa i na nas. Mi se nalazimo u automobilskoj industriji, ako kasne proizvodi iz Kine, onda kasnimo i mi... Sa svim tim moramo da se borimo, zato ćemo morati da pravimo posebne ekonomske projekte, da pokušamo da zadržimo rast".

Kada je reč o migrantskoj krizi, Vučić kaže da će Srbija gledati kako reaguje EU i dodaje da je Srbija imala gorka iskustva i ne želi da se ni prema kome odnosi kao prema neljudima.

- Bude li iko pomislio da Srbija treba da postane parking za mirgante, pokazaćemo da to ne može - rekao je Vučić i dodao da će se time baviti nadležni organi.

Vučić je rekao da je sada bezbednost u Šidu dobra i dodao da su oni koji su pravili incidente u Beogradu privedeno pravdi.

- Hiljadu puta je više napada od strane Srba, nego od strane migranata i zato nikada neću prihvatiti raznovrsne fašističke teorije pojedinih političara. Granice svoje zemlje, svoju rodnu grudu, umećemo da sačuvamo - rekao je Vučić.



Odgovarajući na pitanje novinara Vučić je rekao da je Srbija spremna i za korona virus i za migrantsku krizu.

- Ja nisam sam držao konferenciju o korona virusu, doveo sam lekare da o tome govore. Narednih dana ću obići sve ljude koji se bave tim problemom, pregledaju, opremaju, kreče, ukoliko bi se pojavio virus u Srbiji. Još se nije pojavio, ali mi smo spremni. Ta kriza, kao i migrantska povezana je sa ekonomijom - kaže Vučić.

On je nave da korona virus pravi velike probleme svetskoj ekonomiji, navodeći da sve svetske berze beleže pad, čak i nakon što je američki FED smanjio kamatne stope.





"Strah od nepoznatog i od koronavirusa utiče na ekonomiju, a ekonomija je najvećim delom psihologija. Doveo je do toga da imamo psihološki efekat na ekonomiju i to će se nesumnjivo odraziti i na nas", rekao je Vučić.





On je objasnio da se Srbija, recimo, nalazi u lancu snadbevanja najmoćnijih automobilskih industrija na svetu i da, ukoliko kasne rezervni delovi iz Kine, ni Srbija neće moći da proizvede punu količinu delova, jer to nemačke komapnije neće moći da prihvate.





Pitanje je, kaže Vučić, da li će se taj problem pojaviti u aprilu, maju, junu...





"Moraćemo da pravimo posebne ekonomske projekte kojima ćemo te nedostatke da nadoknadimo, da ubrzamo projekat Srbija 2025, da prođemo bezbolno krizu i da pokušamo da uvećamo rast", rekao je Vučić.





Vučić je, govoreći o migrantskoj krizi, rekao da naše službe već preduzimaju sve mere.





Stvaraju se uslovi da na delu Srbije zaustavimo migrante. Srbija ima dovoljno snage, kapaciteta i moću da to uradi. Ja ne mogu da slušam i da služim svakovrsnim fašističkim teorijama, sramota me je da komentarišem te gluposti jer to nije dug Srbije .





Vučić je kazao da je Srbija u stanju da sačuva granice na efikasan način i dodao da neće čekati odgovore iz EU već da će se ponašati u isključivo u našim interesima.







Vučić: Voleo bih da su naši ljudi marljivi onoliko koliko su to bili ljudi u Beloj kući tog dana



Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je mislio da je to što predsednik SAD Donald Tramp zna o dešavanjima na Kosovu, samo priča za javnost, ali da sada zna da je to istina.





Vučić je rekao da je imao čast da razgovara sa "trojicom od trojice" koji su najbliži Trampu - Kušnerom, O'Brajanom i Grenelom.





- Voleo bih da su naši ljudi marljivi onoliko koliko su to bili ljudi u Beloj kući tog dana. Mislim da smo otvorili priliku da se glas Srbije čuje - kazao je Vučić. Kako kaže, borio se da najbolje iskoristi vreme koje je imao, kao što je to učinio i na AIPAC-u.





Dobio sam informaciju da su ljudi iz IT američke industrije, koji su prijatelji sa onima u Beloj kući, dobili pozitivnu povratnu informaciju od susreta - rekao je Vučić i dodao da se u Vašingtonu borio koliko je znao i mogao.





Predsednik: Obradovićeva izjava poziva na puč





Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je danas da je izjava Boška Obradovića, koji je pozvao vojsku i policiju da preuzmu vlast u zemlji, par ekselans definicija državnog udara.





“ Poziv na puč i na državni udar su nešto što je protivzakonito. Ne mislim da je pametno ljudima koji ne znače ništa u srpskoj javnosti pridavati poseban značaj. Pomenuo sam to kao primer neodgovornosti, ne mislim da treba da bude posebna tema", naglasio je on. Vučić je kazao da građani razumeju koliko je takva neodgovornost loša po zemlju, koliko nasnosi štete i probleme po demokratiju.





Kazao je da nema straha i da za razliku od njih, koji, kako kaže, imaju svoje apartmane po Londonu i celom belom svetu, on ih nema i živi u Srbiji.





“ Nisam se obogatio, moje imovno stanje nije veće od onoga kakvo je bilo 2012. i planiram da ostanem da živim ovde. Koliko ću da živim, zavisi malo od mene i malo od Boga, a najmanje od Đilasa i svih drugih. Planiram da ostanem i uradim još nekoliko važnih stvari za ovu zemlju, koje će ostati upisane u udžbenicima, kao što su bile reforme, oporavak zemlje i ekonomski napredak“, naglasio je on.



Vučić: Srbija od danas vojno snažnija





Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija u vojnom smislu od danas značajno snažnija, nakon kompletiranja odbrambenog sistema "Pancir S1", čiju nabakvu naša zemlja nije krila i sve je radila transparntno.





Ponosan je kaže kao predsednik i vrhovni komandant vojske koja je značajno osposobljena i operativno unapređena.





Osvrnuvši se na izjave pojedinaca o državnom udaru, Vučić je rekao novinarima da neki na taj način spremaju stvari koje bi za njih bile normalne i uobičajene.





Uporedio je to sa periodom bivše Jugoslavije kada su, podsetio je, nedeljom u popodnevnim satima prikazivani vestern filmovi koji su bili puni raznih sukoba i obračuna.





A kada bi se film završio onda bi "mangupčići" iz kraja izašli na ulice i ponašali se isto.





Tako je, kaže, i sada, uz podsećanje da je bilo dovoljno da RTS prikaže film o Apisu i odmah se pojave "ovi Đilasovi, koji bi da glume Apisa i da hapse Vučića".





"Nemojte da se ponašate kao deca, ponašajte se odgovornije, u našoj zemlji postoji pravni poredak, i on se poštuje", rekao je Vučić i dodao da oni koji rade drugacije su uništili sve što bilo moguće da se uništi i koji su otvorili najviše šest-sedam fabrika tokom nekoliko godina njihove vlasti.







Vučić: Ne proganjaju u Crnoj Gori Grigorija i Đilasa već mene





Aleksandar Vučić poručio je danas da je, kako je rekao, "notorna neistina" to što je vladika Grigorije rekao da je Srbija podržavala donošenje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori.





Uvek je, kazao je, teško odgovarati na izjave onih koji nisu politici, iako se vladika Grigorije bavi samo politikom.





"Ali, izrekao je notornu neistinu. Nikada nismo podržavali donošenje takvog zkona, ni jednu sekundu i niko u Crnoj Gori ne progoni Grigorija, Đilasa ili Đorđevića, već proganjaju mene", rekao je Vučić.





Istakao je da je u odsustvu argumenata laž povoljna da je iskoristite za političke ciljeve.





"Nemam ništa protiv protiv tih njegovih (Grigorijevih) ciljeva, ali ne bi bilo zgoreg da to ne čini u mantiji", naveo je Vučić.





Poručio je da ne podržava ničije stavove u Crnoj gori, već opstanak Srpske crkve i srpskog naroda.





Dodao je i da je Srbija mnogo uložila u SPC, više nego bilo koja državna vlast od 1945.