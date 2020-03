Novosti online | 04. mart 2020. 09:20 > 10:36 | Komentara: 0

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je poziv Boška Obradovića vojsci i policiji da preuzmu vlast u zemlji klasičan primer poziva na državni udar ili puč.





On je primetio da niko od Obradovićevih partnera iz Saveza za Srbiju nije na to reagovao, ni osudio.





Obradović bi, kaže, zapravo voleo da ga ubiju, ali zna da to ne bi bilo popularno da kaže, pa traži da ga uhapse, rekao je Vučić za TV Pink.





Vučić je ponovio da su takve reči po definiciji, klasičan primer poziva na puč, "definicija par ekselans poziva na drž udar ili puč".





"Ja sam na to naučio i koliko god da se borite za zemlju, oni kažu - ti si nam kriv za sve, pozivamo nekoga da te uhapsi. I to postaje potpuno normalno", rekao je Vučić.





Na konstataciju da je Ministarstvo odbrane podnelo krivičnu prijavu protiv Obradovića zbog te izjave, Vučić je rekao da se ne meša u rad državnih organa, tužilaštva pogotovo, ali da za njega lično nema sumjne da je reč o pozivu na državni udar.



Predsednik o poseti Vašingtonu



Predsednik Srbije je, govoreći o poseti Vašingtonu i govoru na AIPAC skupu, rekao da je ova poseta dobra za Srbiju i da postoji mnogo stvari o kojima bi mogao da priča unucima.





- Za naš narod je važno da je to jedan od najmoćnijih skupova koji se održava. Mi živimo daleko i ne razumemo značaj američke politike - kazao je Vučić i dodao da je skup bio mesto gde se Srbiji pružila prilika da ostavri kontakte sa značajnim ljudima.



Vučić je rekao da je imao čast da razgovara sa trojicom od trojice ljudi koji su najbliži Trampu - Kušnerom, O'Brajanom i Grenelom.





- Imali smo dobar sastanak, duplo smo vremena proveli zajedno od predviđenog - naveo je Vučić i istakao da su mu ukazali veliku čast.





Vučić je, govoreći o tome kako je došlo do sastanka, objasnio da je trebalo da ima bilateralni sastanak sa O'Brajanom, a da je usledio sastanak sa svom trojicom.





- Oni su u svim problemima vezanim za korona virus posvetili nama toliko vremena... To će pomoći da se naši stavovi čuju, a to je od ogromnog značaja za Srbiju - naglasio je Vučić.



Vučić je rekao da su "ovi iz SzS, iz kosovskog dela" počeli da govore kako li je Vučić uspeo da dođe na taj samit.



- Zašto vi niste bili tamo? - upitao je Vučić i još jednom istakao značaj AIPAC-a. Vučić kaže da je imao ogromnu tremu i da se za skup pripremao kao i za ispit, budući da nije govorio na maternjem jeziku i da je interesovanje za skup bilo veliko.



- Naravno da sam imao tremu, ne govorite na maternjem jeziku, imate ograničeno vreme, a za to vreme treba da pomenete sve što je bitno za vašu zemlju - kazao je Vučić i dodao da je jako važno bilo pomenuti Jasenovac, što je i učinio.





Vučić je rekao da radi sa Jevrejima i da zna kako dišu, kao i da se odlično razumeju.







Vučić u podne raspisuje parlamentarne izbore



Predsednik Aleksandar Vučić raspisaće danas u podne parlamentarne izbore.





Vučić je rekao da će Srpska napredna stranka, čiji je predsednik, pokušati da u toku današnjeg dana prikupi overene potpise za listu, a već sutra listu preda Republičkoj izbornoj komisiji.





"Mi ćemo pokušati da već danas skupimo neophodne potpise, potrebno je 10.000, a mi ćemo skupiti 20.000 do 30.000 overenih potpisa za jedno popodne i pokušaćemo da sutra predamo listu", rekao je Vučić.





Vučić je rekao da je će na listi SNS biti 44,5 odsto žena, te dodao da će na sledećim izborima na listi biti i više od polovine žena.





"Srećan sam što SNS najveću pažnju poklanja ženama i ima najveći procenat žena", rekao je Vučić.





On je naveo i da se na prvih 20 mesta na listi nalazi 12 mladih ljudi, između 20 i 33 godine, koji su vrlo talentovani i koji će biti poslanici.





Kako kaže, u prvih 140 na listi ima još oko 20 mladih ljudi.





"To će biti ogromne, tektonske promene u srpskom parlamentu i za stranku, a to je i jedini način da stranka opstane, da ljudi sa entuzijazmom rade", rekao je Vučić.





Vučić je rekao i da će biti velikih promena na prvim mestima na listama SNS za lokalne izbore u više od 55 do 60 odsto opština.





“ Nedimović je sjajan momak, jedini ministar na izbornoj listi i protiv njega nema niko ništa da kaže“







Lider SNS Aleksandar Vučić rekao je danas da će nosilac liste naprednjaka na predstojećim izborima u Srbiji Branislav Nedimović sigurno imati značajnu ulogu u novoj vladi.





“ Mi ne lažemo ljude. Nedimović je sjajan momak, jedini ministar na izbornoj listi i protiv njega nema niko ništa da kaže. To što je prvi na listi, ne znači da će biti premijer, ali svakako će imati značajniju ulogu u vladi“, najavio je Vučić.







Vučić Milanoviću: Ja ne prebrojavam krvna zrnca glasača





Predsednik Aleksandar Vučić odgovorio je danas hrvatskom kolegi, Zoranu Milanoviću, da ne prebrojava krvna zrnca građana koji glasaju na izborima, da ne zna ko je na biračkom mestu kako glasao, ali je siguran, ističe, da veliki broj Hrvata u Srbiji glasa za njega i SNS.





Milanović je, naime, izjavio sinoć da ne zna da li sme da pita srpskog predsednika da li neki Hrvat u Srbiji glasa za njega na izborima.





"Naravno da sme da pita i dobiće odgovor. Ja ne prebrojavam krvna zrnca građana koji glasaju, ne znam kako je ko na biračkom mestu glasao. Ali, sam siguran da je veliki broj Hrvata glasao za mene i SNS, u najvećim hrvatskim mestima u kojima je pobedio SNS i to na lokalnim izborima, gde nam je suprotstavljena bila njihova nacionalna stranka", rekao je predsednik, a kao primere naveo Žednik i Tavankut.





Što se tiče drugih izbora, predsednik kaže da ne može da zna kako ko glasa.





I sve to, prema Vučiću nije najveći problem.





"Problem je što to pokazuje koliku kampanje mržnje u Hrvatskoj vode protiv mene i Srbije, jer to je njima nezamislivo. Neće da vide koliko smo mi učinili za Hrvate, a koliko oni nisu za Srbe u Hrvatskoj", poručio je Vučić.







Predsednik o raspravi Beograda i Prištine oko povlačenja priznanja



Govoreći o raspravi između Beograda i Prištine oko povlačenja priznanja, Vučić je rekao da je do pritisaka da se ona obustavi dolazilo više puta i dodaje da se Srbija bori za svoja prava.





- Nudili smo da se Priština ne kandiduje za međunarodne organizacije, a da mi obustavimo kampanju povlačenja nezavisnosti - oni to nisu hteli da prihvate - kaže predsednik.



- Ja sam svima to ponovio: Ako će oni da obustave, i mi ćemo, ali oni to nisu hteli. Grenel je bio u pravu kada je rekao da nije veliki dogovor blizu... Mi razgovaramo o stvaranju bolje atmosfere - rekao je Vučić.





Vučić je rekao da ni za koga neće da kaže da je neprijatelj Srbije i dodaje da su Bodo Veber i Tim Džuda analitičari koji su protiv onog što je dobro za Srbiju. Predsednik je rekao i da Grenel ima ogromnu energiju i entuzijazam.





- Oni su radili, ja sam bio u Beloj kući sa njima, tu su bili i Grenel i O'Brajan, sastanak je bio ujutru, a posle su bili tu i na onom u šest posle podne - kazao je Vučić i istakao da su to vredni i marljivi ljudi.





Vučić je rekao da sa Tačijem nije pričao ništa posebno: o avio-liniji, infrastrukturnim projektima...





- Rekao sam mu i da sutra očekuje novo povlačenje priznanja, isto što sam najavio i medijima u Srbiji - rekao je Vučić. Predsednik Srbije kaže da su povlačenja priznanja Kosova dobra za našu zemlju, ali da time problem nije rešen.

Govoreći o izjavi Boška Obradovića, koji je rekao da je Aleksandar Vučić postao najveća bezbednosna pretnja i da vojska i policija treba da zaštite zemlju od migranata, Vučić je rekao da on hoće u najmanju ruku da ga uhapse.





- Voleo bi on da me ubiju, ali to nije popularno da kaže. Ovo je definicija poziva na vojni udar i puč - naglasio je Vučić.





Vučić kaže da je, kada se pogleda ekonomski rast, stopa rasta Srbije je 4,5 odsto.





Komentarišući izjavu Mlađana Đorđevića, Vučić kaže da on nema šta da kaže da je loše uradio.





- Osam godina se kao lav borim za KiM. Samo zahvaljujući meni nije prihvaćeno članstvo Kosova u UN - istakao je Vučić i dodao da se on osam godina bori da popravi ono što je Mlađan Đorđević uradio, on i Đilas i Obradović.





Vučić je istakao da se on osam godina bori koliko je mogao, kako kaže, svom snagom i energijom, i dodaje da je uspeo da vrati temu Kosova i Metohije.





- U svemu što oni govore vidi se mržnja i želja da se dokopaju vlasti - ocenio je Vučić.





Predsednik: U

filmu "Vladalac" jasno se vidi mržnja





Povodom tvrdnji da je film "Vladalac" finansirala EU, Vučić je rekao da je to čuo i dodao da će se istina saznati.





- Ne mogu da poverujem, ali saznaćemo za par dana - rekao je Vučić i dodao da se u filmu "Vladalac" jasno vidi mržnja. Kako kaže, definicija tih ljudi je da njega mrze i istakao da su mu bila ostala samo dva ispita da položi kada je otišao u politiku.





- Tim ljudima je ostalo samo da mrze - smatra predsednik. Ističe da takvim ljudima nije dobro ništa: ni povećanje plata i penzija, ni smanjenje nezaposlenosti, ni nove fabrike...



Pokazali su, kaže, o kakvim progoniteljima je reč.





- Ti ljudi su mi učinili uslugu, oni su pokazali kakvi su progonitelji. Oni su pokazali šta bi radili svuda i na svakoj televiziji, to su 24 sata mržnje prema meni. Neće to ljudi da slušaju, što pokazuje i njihov rejting - kazao je Vučić.





Vučić je kazao da su se neki, dok je pričao sa važnim ljudima u SAD i borio se za Srbiju, samo bavili mržnjom.







Vučić: Idemo na duplo veći rast nego što će svet imati 2020.







Mi ćemo ove godine ići na duplo veći rast nego što će svet imati, izjavio je danas predsednik Srbije i ukazao na rezultate iz prethodnog perioda i na to da ih priznaju sve međunarodne institucije.





Predsednik je rekao da su očekivanja Svetske banke i MMF-a da će Srbija imati 4,5 odsto stopu rasta, umesto ranije prognozirane stope rasta od 4,2 procenta, dok se u svetu očekuje dalji pad procena rasta ekonomija na 2,4 posto zbog korona virusa.





"Mi ćemo ove godine verovatno ići na duplo veći rast nego što će svet imati. Značajno, značajno više. Može se desiti da u evrozoni rast bude samo 0,5", rekao je Vučić, navodeći da je reč o 8-9 puta većem rastu BDP-a Srbije u odnosu na Evrozonu.





Vučić je podsetio i na mišljenje MMF da će Srbija i ove godine imati značajno povećanje plata i penzija kao i na rezultate države u razvoju infrastrukture, rast plata i penzija, pad javnog duga...





"Ne kažem da je dobro. Znam koliko ljudi teško žive i zato se borim da bi živeli neuporedivo bolje", rekao je Vučić.









ZADOVOLjAN SAM KOALICIONIM PARTNERIMA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zadovoljan svim koalicionim partnerima SNS.

Ističe da je sa Rasimom Ljajićem i Milanom Krkobabićem već razgovarao o tome šta nameravaju i mogu da urade.

Uz reči hvale za Ljajića, Vučić je gostujući na Pinku rekao da je bio presrećan nedavno na Sajmu turizma, kada je video kako je ministar precizno geografski poređao sve tvrđave u Srbiji.

"I time je pokazao koliko voli Srbiju i koliko želi da uradimo za sve delove naše zemlje", rekao je Vučić.

Sa Krkobabićem je, kazao je, razgovarao o tome kako da omoguće da penzije brže rastu i zato su, dodao je, dogovori modifikaciju tzv. "švajcarske formule" koja će to i omogućiti.

Ponovio je da su penzioneri najzaslužniji za reforme koje su sprovedene u Srbiji i uspeh naše zemlje.

Dobro bi bilo i da penzije ubuduće budu isplaćivanje po toj formuli, ali ćemo učiniti da to bude još mnogo bolje, a to znači da će imati vevće penzije, koje će rasti brže gotovo kao zarade u javnom sektoru.

Govoreći o poljoprivrednicima i start ap preduzećima, Vučić kaže dadržava to treba da podrži pa makar veliki deo para ulaženih u to, kako je rekao, "bacamo u bunar".

Ono što ne bude otišlo u bunar omogućiće nam da imamo uspešne privrednike, više dece i ljudi na selu.