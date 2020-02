Tanjug | 26. februar 2020. 17:13 > 20:14 |

Prosečna plata u martu iznosiće 515 evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.





On je za O2 tv rekao da će Srbija biti vodeća zemlja po visini plata na Zapadnom Balkanu, kao i da će u prvom kvartalu 2020. imati najveći rast u Evropi.

U decembru je, kaže, prosečna plata iznosila 510 evra, dok je pre nekoliko godina bila 340 evra.

Upitan da li očekuje da Dragan Šutanovac sada glasa na izborima za SNS, pošto je najavio da će to uraditi kada plata bude prešla 500 evra, Vučić je rekao da to treba da pitaju Šutanovca, ali, da se bude poštem, i on sam je rekao, podseća, da će se to dogoditi za dve ili tri godine, a prošle su četiri.

Šutanovac je, primećuje, korektniji od mnogih drugih.

Vučić ističe da će u se martu videti prava slika po pitanju rasta plata, s obzirom da će se uračunati i rast minimalne zarade od oko 11 odsto za oko 350.000 ljudi.

Kazao je da smo bili iza i Albanije i BiH, kao Crne Gore, dok smo sada ispred svih tih zemalja po visini prosečnih plata.

Dodao je naša metodologija za utvrđivanje visine plata usklađena sa Evrostatom, kao i da je nešto konzervativnija od metodologije koju koriste druge zemlje u regionu.

TRAŽIĆE OD NAS DE FAKTO ILI DE JURE PRIZNAVANjE KOSOVA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da posle ukidanja taksi očekuje strahovite pritiske na Srbiju i da je pitanje trenutka kada će se od Srbije tražiti da de fakto ili de jure prizna Kosovo, sa ciljem da ga ubace u UN.

"Njihov cilj je da ubace Kosovo u Ujedinjene nacije i to je suština svega. To treba da očekujemo, pitanje je trenutka kad će se to dogoditi, da li za tri meseca, šest meseci, godinu dana, to će se desiti", rekao je Vučić za televiziju O2.

Na pitanje o zameni taksi reciprocitetom, Vučić je kazao da prvo treba sačekati i videti kakvu će Priština odluku po pitanju taksi doneti i da li će zahtevati reciprocitet, ali da nema sumnje da će uslediti pritisak na Srbiju.

Na pitanje šta bi podrazumevao Ahtisarijev plan plus plus i da li će pitati narod šta misli o tome, predsednik kaže da će se narod svakako pitati, ali da će pre toga i on reći šta misli o tome.

"Daće oni i više (od Ahtisarijevog plana), ali će tražiti de fakto ili de juro priznavanje Kosova od Srbije. Cilj je da ubace Kosovo u UN", kazao je Vučić da je to ono što možemo da očekujemo u narednom periodu.

Vučić dodaje da je samo pitanje trenutka kada će to tražiti od Srbije, da li za tri ili šest meseci ili za godinu dana, ali da će se to svakako dogoditi i da će onda biti strahoviti pritisci na našu zemlju kad dođe takav zahtev - "nešto što ne možete da prihvatite, a sa druge strane, ne smete da odbijete", objasnio je Vučić.

Dodao je da je to već doživeo, kada su od srpske strane tražili da u Briselskom sporazumu stoji da Beograd prihvati ulazak Kosova u UN i da regionalna policija na severu broji 30 odsto Srba i 70 odsto Albanaca.

"Samo smo ja, Vulin i Đurić bili protiv toga, prihvatili su gotovo svi drugi zvaničnici. Na kraju sam ja to odbio i samo zato Kosovo danas nije deo UN. Svi ostali su hteli, a ne mogu da im zamerim, jer znam kakav je bio strašan pritisak tih dana i noći i kakve su pretnje bile upućivane", rekao je Vučić.

Kaže da je i tada jasno rekao da nema cenkanja i da neće biti sporazuma ako se ne izbriše član o UN i izmeni deo sporazuma o regionalnoj policiji.

"Znam šta nam sledi, suviše sam iskusan, suviše sam preživeo da ne bih znao šta dolazi. Uvek se najvise plašim dobrih i lepih reči, jer znam šta posle toga ide", rekao je Vučić.

NEK' NE DOBIJEM NIJEDAN GLAS, NEĆU PROMOVISATI NERAD

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da je iznenađen da je u okviru državnih institucija naručeno istraživanje o stavovima građana prema mogućnosti zabrane rada nedeljom, ne samo zato što to košta, nego i što ne može da veruje da se promovise nerad u situaciji u kojoj je napredak ostvaren upravo napornim radom.



„Neka ne dobijem nijedan glas na izborima - neću da se dodvoravam neradom. Sve što smo postigli, postigli smo teškim radom", istakao je Vučić za O2 TV i podsetio da su tako izgrađeni putevi, pruge, Beograd na vodi raste, a sve to se podiže parama, a one, ističe, ne padaju s neba.

„Što nas terate da ne radimo, kada radom prestižemo sve", podvukao je on.

Rekao je da se u svim zemljama zabrana rada nedeljom pokazala lošom i dodao da ne zna ko je tražio istraživanje.



“Stiglo mi je danas pitanje ''je l'' znaš nešto o istraživanju da se nedeljom ne radi''?", rekao je Vučić i dodao da mora da se raspita ko stoji iza te ideje i ko će da plati 50.000 evra za istraživanje čija je ideja da se nedeljom ne radi.

"To je neko od mojih, ali ne znam ko", primetio je.

OČEKUJEM PRISTOJNU IZLAZNOST

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić rekao je da na predstojećim izborima očekuje pristojnu izlaznost, a od svojih stranačkih kolega - da pobede ubedljivo.

"Kao predsednik Srbije voleo bih da su neki ljudi iz opozicije ozbiljniji i da ne ugrožavaju temeljne principe postojanja zemlje. Kao lider stranke, nemam problem s njima. Bog da ih poživi na mestima predsednika stranaka još dugi niz godina, jer to znači da neće biti probelma za opstanak i funkcionisanje SNS”, kazao je Vučić za O2 tv na opasku novinara da mnogi kažu da ima opoziciju kakvu samo može da poželi.

Ipak, ističe, voleo bi da je opozicija ozbiljnija, jer je važnija država od stranke.

Kazao je da niko od njih neće da kaže „ovi su vredniji“, već uvek da su krivi mediji ili neko treći, samo ne oni.

„To mi dovoljno govori koliko ne mogu da budu kritični I sagledaju stvari kakve jesu”, rekao je on.

Vučić je istakao da će na izborima učestvovati stranke koje će SNS-u direkno uzimati glasove.

“To me brine I na to ukazujem. Zato naši ljudi moraju da rade više nego ikada », poručio je strančkim kolegama.

Govoreći o izborima rekao je da očekuje pristojnu izlaznost, ukazujući da su u biračkom spisku i ljudi s pravom glasa koji borave u inostranstvu.



Što se bojkota tiče kaže, ako izađe na izbore million ili million i po, to će biti uspeh bojkota.

Međutim, on u uspeh bojkota ne veruje.



„Pričao je i Zelenović pre dve nedelje da neće na izbore, a sada hoće. Kako u Šapcu i nekim drugim opštinama postoje uslovi za izlazak, a u drugima ne? Svakom čoveku je to toliko jasno da ne želim da to komentarišem dalje“, kazao je on.

Ukazao je da će na lokalne izbore izaći bošnjačke, albanske i srpske stranke koje će želeti da se dograbe kolača vlasti ili želeti da nešto naprave u lokalu, a kada se izađe na lokalne izbore, koji su u istom danu kada i nacionalni, ne postoji pravo da se baci nacionalni listić.



„Molio bih ljude iz SNS da mi ne dolaze i kažu ''pobedili smo bojkot''. Želim da pobedite ubedljivo one koji izađu na izbore, pošto nijedan naš čovek neće da glasa za one koji su za bojkot, zbog svega što su našoj zemlji priredili. Oni su za nas motivišući faktor. Neću da dozvolim da zaborave na stvarne protivnike koji imaju manje odgovornosti, manje poštenja, koje niko ne dira, koji su ostavljeni po strani. Za njih je moguće da će reći ljudi ''vidi koliko pričaju lsose o Vučiću'', hajde da glasam za neke slične", objasnio je on.

Rekao je da stranački funkcioneri treba da ukažu na to da je SNS ta koja gura reforme, može da ispuni ciljeve programa 2025., da prikažu koliko je Srbia napredovala, kao i koje ambiciozne planove ima.

„Ljudi neće da glasaju za prošlost, već za ono što je izvesno i što mogu da urade u budućnosti », uveren je.

Upitan za SPS, rekao je da nije čuo za njihovu odluku da treba da favorizuju pobednika nakon izbora, ali i da dobro zna da će se, ako SNS ne bude dobila 50 odsto i plus 1 u skupštini, svi u jednom danu ujediniti i formirati tehničku vladu protiv naprednjaka.

Podsetio je na 2008. kada je, kako to kažu, Dragan Đilas pobedio u Beogradu, a nije pobedio, ističe, već su socijalisti prešli na njegovu stranu i pored postojećeg sporazuma sa naprednjacima.

"Moj princip i politika nije ''favorizujte pobednika'', već da se borim za ideje, principe, ma kako se to nekome dopadalo ili ne. Svakako neću da favorizujem pobednika čak iako SZS ili neko drugi pobedi, nama će ta biti mesto u opoziciji", istakao je Vučić.





VUČIĆ O MARKOVIĆU: ŠTO BIH GA PODUČAVAO,MALI SAM JA ZA NjEGA

Što bih ja podučavao Duška Markovića, mali sam ja za njega, ironično je prokomentarisao danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavu crnogorskog premijera da je Mitropolija crnogorsko-primorska poreski obveznik koji ne ispunjava obaveze i da ih o tome "neće podučavati niko, pa ni predsednik Srbije".

"Marković je poznati erudita, želim mu sve najbolje. Što bih ga ja podučavao? Mali sam ja za njega", rekao je Vučić u emisiji Fokus na TV O2.

Na izjavu mitropolita Amfilohija da je od srca zahvalan na ponudi da država Srbija preuzme poreski dug SPC, za koji tvrdi da ne postoji, ali da bi predsednika zamolio da svaki dinar koji Srbija može da odvoji, ode na Kosovo i Metohiju, Vučić je rekao da Srbija daje mnogo više nego svi ostali u prethodnim decenijama za KiM.

"Dajemo mnogo i kada bi ljudi videli koliko novca za KiM, mnogi bi mi to zamerili. Dajemo mnogo i to narod na Kosmetu zna", rekao je Vučić.

On je dodao da srpski narod na KiM teško živi, pogotovo južno od Ibra, kojima je bezbednosno teže nego onima na severu.

"Ali, svakako nije lako ni jednima, ni drugima, jer moraju da prelaze Jarinje, Brnjak, Končulj... sve ono što su ustanovili od 2008. do 2012. godine", dodao je on.

Ponovio je da se mnogo sredstava ulaže u KiM i da nije siguran kako bi ljudi reagovali kada bi pravilno pročitali budžet.