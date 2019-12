Tanjug | 24. decembar 2019. 18:43 | Komentara: 0

Ministar odbrane Aleksandar Vulin pitao je danas Dragana Đ ilasa koliko će povlačenja priznanja Kosova kupiti od sopstvenih para, ukoliko su tačne tvrdnje funkcionerke njegove stranke Marinike Tepić.





“ Ukoliko te tvrdnje nisu tačne, pa onda sram vas bilo”, rekao je Vulin u Skupštini Srbije odbacujući optužbe Marinike Tepić da Srbija kupuje povlačenja priznanja, ocenjujući da su optužbe “potpredsednice Đilasove stranke zdravog razuma sumanute”.

“ Čekajte, ako je to tako, onda je to jeftino i daj Bože sve da kupimo. Vrlo je zanimljivo da nikom nije smetalo da Šiptari kupe priznanje, to može, ali da Srbi urade sve što mogu da ne dođe do priznanja, odnosno da neko povuče priznanje je već kriminal. Sve što Srbima ide u korist, odmah se predstavlja kao kriminal i korupcija”, konstatovao je ministar.

On je poručio da Srbija ništa nije kupovala već su države koje su povukle priznanje shvatile vrednost međunarodnog prava i da ga moraju braniti, jer će, možda i njima sutra doći neka nevolja.

Ukoliko se pođe od toga da je Marinika Tepić u pravu, Dragan Đilas ima preko 620 miliona evra, pa evo, neka kupi neku zemlju da ne prizna Kosovo, rekao je Vulin i upitao da li je Savezu za Srbiju žao što su pojedine zemlje povukle priznanje.

“ Citiraju Bedžeta Pacolija očigledno svog dobrog prijatelja. Evo, pozivam Đilasa da izvadi par miliona evra pa neka kupi dve, tri države, šta fali, evo pred izbore da ga Bog vidi. Odmah će Srbi da glasaju za njega, ali mi nešto govori da to neće da se desi. Ili neće da da pare ili to tako ne funkcioniše”, rekao je Vulin.

Vulin je naveo da je Aleksandar Vučić promenio poziciju Srbije, što se, kaže, vidi i po povlačenju priznanja Kosova.

“ Potrošili smo pet, šest miliona evra za boravak Vuka Jeremića u Njujorku. Po računici Marinike Tepić, mogli smo da kupimo pet, šest povlačenja priznanja Kosova. Naravno da to tako ne funkcioniše i da to ne može da se kupi, ali zašto blatite svoj narod?”, pitao je Vulin.

Vulin je rekao i da će sada svi da zovu Mariniku Tepić za izjave, a ne Bedžeta Pacolija, kome više niko ne veruje i onda će u celom svetu da se emituje da je narodni poslanik optužio Srbiju za kupovinu priznanja. Kako je objasnio, tako funkcioniše sajber ratovanje.