Tanjug/Agencije | 23. decembar 2019. 20:40 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će Srbija, ko god da pobedi na izborima u Hrvatskoj, čestitati pobedniku i gledati da radi na što boljim odnosima dve zemlje, a ako toga ne bude, čuvaćemo mir i stabilnost.





Vučić je, u emisiji „Stav" na TV O2, rekao da je pratio izbore u Hrvatskoj i da je za razliku od drugih nešto bolje prognozirao ishod, te da je i drugačije doživeo završnu debatu.

Kazao je da je mislio da će Zoran Milanović pobediti u prvom krugu, a da je Miroslavu Škoru trebalo, de fakto, još tri dana kampanje da uđe u drugi krug i postane predsednik.

Ukazao je da se u Hrvatsko povukla priča kako je Škoro bio najlošiji u finalnom sučeljavanju, sa čim, kako je dodao, se ne slaže, što ne znači da mu se sviđaju Škorovi stavovi, naprotiv.

„ To je čovek koji bi vodio najgoru politiku prema Srbiji, koji bi pokušao da opravda Jasenovac, koji bi pustio Merčepa na slobodu, i koji se hvali ustaškim pozdravom. „Za dom spremni"", objasnio je Vučić.

Naveo je da je Škoro odlično ušao u debatu, a da je najbolji na kraju bio Milanović, te da su istraživanja pokazala da nisu dobro razumeli to i reagovali na pritisak koji su kreirali mediji bliski nekim strankama.

„ Smejao sam se tome. Spustili su Škora na 19 odsto, a on je dobio 25 procenata. To nije greška, jer takva razlika u istraživanju ne može biti greška. Škoro nije u pravom trenutku krenuo u finiš kampanje, da je ranije krenuo postao bi predsednik. To za nas ne bi bila sjajna vest"; naglasio je Vučić.

Upitan šta bi za Srbiju bilo bolje - pobeda Milanovića ili Kolinde Grabar-Kitarović - Vučić je objasnio da šta god bi rekao to bi pomoglo onom drugom, jer bi rekli da Vučić navija za nekog i time bi drugi dobio vetar u leđa.

Na pitanje o njegovom odnosu prema Milanoviću, koji je bio premijer Hrvatske, rekao je da šta god mislili jedan od drugom, dve zemlje će morati da poprave odnose u budućnosti.

„ Ne mislim o njemu ništa ni gore, ni bolje. Naš posao je da sarađujemo sa Hrvatskom", kazao je Vučić.

Na podsećanje da je Milanović 2015. uveo Srbiji sankcije on je rekao da je zbog toga zahvalan nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i Elmaru Broku, jer da nije bilo njih ko zna kako bi se završilo.

„ Uveli su nam sankcioje i zabranili ulaz naše robe u Hrvatsku, jer su se suočili sa prvim migrantima. Oni su ugledali prve migrante i kazali „šaljite ih u Mađarsku". Merkelova nas je spasila ozbiljnih posledica neodgovornog ponašanja", podvukao je on.

Osvrnuvši se na posetu Hrvatskoj 2018. Vučić je rekao da ne veruje u priču da je tada ođednom, zbog izbora, došlo do antisrpske histerije.

„ Ne treba da govorim da su njihovim građanima Srbi najmanje popularni, a slično je u Srbiji sa Hrvatima, čime ne moramo da se ponosimo“, rekao je on.

Vučić je preneo da je tada osetio tu atmosferu i kazao da se ne pamti da je negde bilo toliko teško i histerije kao u Vrginmostu.

Ukazao je da je video strah kod ljudi, koje je posetio u selu pored Vrginmosta, koji su spustili roletne na svojoj kući iz straha od prisluškivanja.

„ Video sam kod mnogih porodica strah. Bilo je dobro što su Milroad Pupovac i Srpsko nacionalno veće organizovali skup gde se pevalo „Bože pravde“ pored hrvatske himne. Kod dela novinara videlo se da ne postoji želja da se priča o budućnosti, već da se govori o prošlosti, za koju misle da im odgovara. Nikada nisu dovodili nikog ko bi rekao iz drugačijeg ugla, a ja sam se samo borio za Srbiju i Srbe i nisam prelazio granice pristojnosti“, objasnio je on.

Rekao je da Srbija ćuti, jer i dalje u Hrvatskoj, prema zvaničnim pdoacima ima 184.000 Srba, a ima ih više od 200.000.

„ Kada god bismo mi jako odgovorili, dovodili bi njihovu poziciju u pitanje“, naglasio je Vučić.

Potom se osvrnuo na "mini Šengen" inicijativu.

- Nemamo mi baš toliko oduševljenu podršku zemalja u Evropskoj uniji. Ne vole oni da balkanske zemlje same odlučuju o svojoj sudbini, oni vole da se oni pitaju. Uz sva neslaganja koja imamo premijer Albanije Rama i ja po pitanju Kosova i Metohije, na ekonomskom planu apsolutno se slažemo. Rama je tu pokazao veliku hrabrost. Najvažnije je da firme zarađuju više, da ljudi dobiju slobodu kretanja. Uštedeli bismo više od 2,5 milijarde evra ako bismo sproveli ovo u delo. Zamislite šta bismo mi mogli da uradimo sa polovinom od te sume. Toliko sam zadovoljan zbog ove inicijative, iako me mnogi u Srbiji ne razumeju. Ljudi, nama su potrebni radnici, neće nam doći sigurno Kanađanin ili Australijanac. Moramo da vraćamo ljude u Srbiju. Pod pritiskom spolja, moguće je da ostanemo bez mini Šengena. Ko god je pokušao da se sam izbori za svoju državu, stradao je. I kralj Aleksandar Karađorđević koga su mučki ubili, on sad čak nema ni ulicu u Beogradu. Čim vidite Tahiri, Obradovića, Đilasa i ostale na jednoj strani, sve vam je jasno. To je najbolji pokazatelj da je ova inicijativa dobra - naglasio je predsednik Srbije.



Vučić je objasnio da niko ne može da potvrdi kad će Srbija biti u EU.

- Ja pred Putinom kažem da smo mi na evropskom putu, ja se ne stidim. Dva puta sam mu rekao: Kao što u Briselu kažem da nećemo da uvedemo sankcije Rusiji. Ali, da li ste vi sigurni da će, ukoliko čak i postignemo sporazum sa Kosovom, da će 2025. godine da budemo članica Evropske unije? Pitao sam to u EU. Oni kažu: Pa mi smo uvek otvoreni za vas, mi verujemo, mi želimo... Možete li da garantujete? Oni ne odgovaraju - kaže Vučić

BEOGRAD I PRIŠTINA

Edi Rama je najvećim delom okrenuti budućnosti i ekonomskoj saradnji, rekao je Vučić o nastavku dijaloga između Beograda i Prištine.

POŠTOVANjE SRBIJE

- Sledeće godine ću se videti sa Si Đinpingom, ruski predsednik će opet doći, uveren sam da će do kraja sledeće godine i Boris Džonson doći. Bio nam je i predsednik Izraela, predstavnici nekoliko afričkih zemalja, uradili smo nešto što mnogo decenija nismo uspevali. Po ovome se vidi poštovanje koje Srbija uživa u svetu. S Makronom smo u Beogradu imali sedam sati razgovora. Kud ćete veću čast za Srbiju? To nije urađeno zbog Aleksandra Vučića, već zbog Srbije.

BORIS DžONSON

- Treba da nastavimo naš evropski put, da budemo vredni i marljiviji, da dovedemo Borisa Džonsona u Srbiju, Velika Britanija će u Evropi postati ključni saveznik - rekao je Vučić. - Gotovo sam uveren da ću uspeti da zamolim Borisa Džonsona da dođe u Srbiju.

MINI ŠENGEN



Uz sva naša neslaganja po pitanju albansko-srpskih odnosa, u ovom smislu, ekonomskom, Edi Rama je pokazao apsolutnu hrabrost, rekao je Vučić govoreći o mini Šengenu. Na sastanku u Tirani

- Privući ćemo mnogo više investitora jer će se oni osećati mnogo bolje na malo širem tržištu. Investitori gledaju gde ima manje korupcije, ali nje ima svuda. Dolaziće pre svega u Srbiju. Ljudi, nama su potrebni radnici, je l' bolje da nam dođe radnik iz Kumanova ili da čekamo Kanađanina? Imamo prve medicinske sestre koje se vraćaju, iako su im plate i dalje male.

- Pod pritiskom spolja može da se desi da mali šengen propadne? Kritičari kažu da je to pravljenje nove Jugoslavije, velike Albanije ili Velike Srbije, zavisi iz koje su zemlje ti kritičari.

PROTOK RADNE SNAGE NAM JE NAJVAŽNIJI

- To je najbolja pohvala za našu inicijativu. Protok radne snage nam je najvažniji, to će zaživeti do kraja januara naredne godine - odgovorio je Vučić.

Na pitanje da li ova inicijativa može da ubrza put Zapadnog Balkana u EU, Vučić je rekao:

- Ja to stvarno ne mogu da vam kažem. Jeste vi sigurni ako uradimo sve i ako jednog dana postignemo neki dogovor sa Albancima da će nas primiti u EU? Ja nisam. Ja sam čovek koji sa svim državnicima razgovara svaki dan... "Mi nikada ne prekidamo taj proces, mi vas čekamo", dobijam odgovore o Srbiji u EU do 2015. godine.

OTERALI CRNU GORU OD SRBIJE

Govoreći o položaju Srba u Crnoj Gori, Vučić je rekao da je vlast 2006. godine oterala Crnu Goru od Srbije.