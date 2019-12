Novosti Online | 22. decembar 2019. 21:53 |

"Da li će bošnjački član predsedništva Željko Komšić uvesti BiH u NATO ne znam i ne zanima me, to je odluka dva entiteta i tri naroda i kako god da odluče to je njihovo pravo. Ali znam da ja ne raspravljam o NATO paktu već o tome da Komšić priznaje Kosovo ne pitajući za to nikoga u BiH", rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovarajući na saopštenje Demokratskog fronta u kome poručuju ministru Vulinu da će uskoro NATO granica biti na Drini.

"Verovatno bi se Komšić obradovao da neko, po njegovom primeru, prizna Republiku Srpsku kao samostalnu državu. Što želi Srbiji Komšić sigurno želi i Bosni. Ima još jedna izreka koju Srbi dobro poznaju a Komšić će je naučiti - budi pažljiv sa onim što želiš, može ti se i ostvariti", poručio je ministar Vulin.