Tanjug | 22. decembar 2019. 13:35 > 13:48 |

Možda sam ja lud, ali Srbija je u vrhu Evrope po stopi rasta, rekao je predsednik Aleksandar Vučić komentarišući to što je Dragan Đilas na Tviteru objavio vest o njegovoj (Vučićevoj) izjavi novinarima u Tirani, uz komentar: "Lud".





"Srbija, takođe, četvrtu godinu ima suficit u budžetu, plate su, iako nedovoljno velike, najviše u istoriji, uz više kilometara autoputeva i pruga u prethodnih 40 godina...A, možda sam lud i zbog toga što nemam 619 miliona evra...", rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše izjave da je "Nada Topcagić slika i prilika njegovog režima", Vučić je rekao da je to "slika i prilika popravljanja gluposti koje su neki ranije ostavili".

Nada Topčagić je, inače, jedna od građana koje su prevarili investitori koji su gradili stanove u Beogradu.

On je rekao da se zapravo radi o "zastrašujućoj" zaostavštini bivše vlasti, te da građanima koji su prevareni, poput pevačice Topčagić, treba pomoći u okvirima zakona i, naravno, ne državnim novcem.

O čemu se radi, objasnio je na sledeći način:

"Direkciji za građevinsko zemljište u Beogradu je dugovano čak 12 milijardi dinara, jer su se oni dogovarali sa svojim, inače, polulažnim investitorima, tako da je bilo dovoljno da daju ličnu ili menicu firme, kao garanciju za isplatu pune cene za plac. Nekada su placevi uzimani od grada, nekada od privatnih lica", rekao je Vučić.

Oni bi, kaže, zatim na tim placevima izgradili stanove, naplatili ih, zaradili, a onda bi rekli da u firmi, sa kojom su počeli, oni lično na svoje ime nemaju ništa, jer su sve prebacili na rođake, pa ljudi od kojih su kupili plac - ostaju bez dinara.

"To je bio jedan od slučaja sa Nadom Topčagić. I u tom slučaju sam, kao i za bilo kog drugog, to rekao, jer je moj posao da se ljudima pomaže, u skladu sa zakonom, a ne da im se odmaže", rekao je Vučić.

Dodao je da su te stvari rešene, kao i slučajevi kredita indeksiranih u švajcarskim francima, te danas nema ni dinara duga Direkciji za građevinsko zemljište Beograda, jer sad ne može da se garantuje samo ličnom ili menicom i firme.

Nada Topčagić je inače rekla za Prvu tv da je njen problem rešen uz pomoć predsednika.

VUČIĆ: KADA STE SUPERIORNIJI NE TREBA ISHITRENO REAGOVATI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će Srbija umeti da sačuva mir na KiM, i dodao da, kada ste u nečemu superniorniji, ne treba ishitreno reagovati.

Vučić je na taj način odgovorio na pitanje kako gleda na to što se Srbija zalaže za mir u regionu, a Priština nastavlja sa pretnjama i optužbama.

Mogu, kaže, da govore šta hoće, to, inače, samo pokazuje njihovu nervozu, kaže predsednik.

Naglasio je da Srbija želi da sačuva svoju decu, da ide ka Evropi, da sarađuje sa svima, ali i da uvek budemo spremni da sačuvamo naš narod.

VUČIĆ O IZBORIMA U HRVATSKOJ: NE MEŠAM SE,ALI NE VERUJEM U PROGNOZE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom današnjih predsedničkih izbora u Hrvatskoj, da ne želi da komentariše unutrašnje stvari drugih zemalja, da će Srbija svakako nastaviti da gradi dobre odnose sa tom državom, ali I da ne veruje u zvanične prognoze.

“ Ne mešam se nikada u unutrašnje stvari drugih zemalja, nisam tako uveren u zvanične prognoze”, rekao je Vučić na Divčiarama.

Napomenuo je da su njegovi zaključci malo drugaciji posle javnog sučeljavanja kandidata, jer, kako kaže, čini mu se da politiku bolje poznaje od ljudi koji se time ne bave.

“ Mi ćemo da gradimo dobre odnose, neka bude da se oni bolje razumeju od mene. Nikada i ni od koga nećemo trpeti poniženja, ni prema srpskom narodu ni prema srpskoj državi”, zaključio je Vučić.

VUČIĆ: KO HOĆE NEK IZAĐE, KO NEĆE - I NE MORA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas opoziciji da ko želi da izađe na izbore može da izađe, a ko ne želi da ne mora.

Na pitanje novinara kako komentariše predlog Zorana Živkovića liderima opzicije da se predomisle po pitanju bojkota, da za Novu godinu kažu da su se šalili i da će zapravo izaći na izbore, jer imaju šansu da na izborima dobiju 60 poslaničkih mesta, Vučić je zapitao - "kako samo 60, kad lideri opozicije tvrde da ubedljivo pobeđuju?".

"Zar nije narod sit ''diktature, zločinca, ubice i velikog izdajnika i ludaka''? Ne postoje pridevi i imenice koje nisu upotrebili da bi pogrdno opisali ono što radim. Šalili se ili ne, neka oni rade svoj posao. Hoćete na izbore - hoćete, nećete na izbore - nećete", poručio je Vučić.

Dodao je da za razliku od njih vlast hoće da izađe na izbore:

"Mi na izbore hoćemo i znamo da će to za nas da bude težak posao, jer izbori su laki samo za one koji gube, dok su za one koji žele da pobeđuju i da vode zemlju izbori uvek vrlo teški".