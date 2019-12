Tanjug | 14. decembar 2019. 14:29 |

Direktor kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je danas kako mi sve vreme pričamo o budućnosti, o tome kako da se naprave normalni odnosi između Srba i Albanaca, kako da se okrene novi list, a oni sve vreme pokušavaju da točak istorije vrate u prošlost, u 1998. i 1999. godinu, kada su bili „veliki komandanti“ u našem narodu po zlu zapamćeni.





Kako ističe, nije Srbija započela celu kamanju oko Račka, sve je započeto osudom Ivana Todosijevića, predsednika u opštini Zvečan.

PROČITAJTE JOŠ - Marko Đurić: Kurti obesmišljava princip mirnog rešavanja krize



"Čovek je osuđen na dve godine zatvora, jer se na godišnjicu NATO agresije na našu zemlju, pred svojim Zvečanicima, usudio se da kaže ''izvinite ljudi, to pre 20 godina je bila agresija na našu zemlju. Ta agresija je imala lažni povod u vidu Račka, on čak nije rekao da li je tamo bio maskar, već da je to bio lažni povod za agresiju na našu zemlju i rekao je da je OVK bila teroristička i on je za sve to osuđen", istakao je Đurić za Pink.

Kako je ukazao, jedino se predsednik Aleksandar Vučić usudio da se tome suprotstavi.

"Vučić je jedini izašao i javno rekao da nije normalno da srpskog političkog predstavnika zbog mišljenja o nečemu što je bilo pre 20 godina hapse", rekao je direktor kancelarije za KiM.

PROČITAJTE JOŠ - Predsednik: Samo jednu metu imaju i ovde i u Prištini, mene; Mogu da mi prete, ali iza mene ostaju rezultati

Kako je podvukao, on nije prvi i jedini rekao da je Račak lažni povod za agresiju na našu zemlju, podsetivši da je Helena Ranta, šefica finskih patologa, govorila o tome kako ju je Vilijam Voker terao je na najbrutalniji način da se izjasni o tome i ona je rekla da nije bilo tako.

"Slučaj Račak je bio iskorišćen kao lažni povod za bombardovanje. Predsednik Vučić je govorio o tome i onda je usledio jedan cunami histeričnih reakcija albanskih političara, na koje su se, moram da kažem, nadovezale i reakcije pojedinih stranih „ambasada" u Prištini", rekao je Đurić, ukazavši na licemerje albanskih političara.

Govoreći o ponašanju pripadnika dela opozicije, Đurić je istakao da ono što je on primetio jeste fundamentalno nepoštovanje državnih institucija Srbije od strane SzS.

"Kada to kažem mislim i na nepoštovanje prema vladavini prava. Pokušali su da blokiraju juče javni servis. Nisam ni ja kao građanin zadovoljan programom javnog servisa, ali vi ste gospodo kada ste bili na vlasti birali to rukovodstvo, druga stvar, ko ste vi da govorite o bilo čemu? U vreme vaše vlasti da li je mogao da se čuje kritički ton o bilo čemu na javnom servisu?", zapitao se Đurić, podsetivši da je supruga Vuka Jeremića bila na javnom servisu urednica dnevnika u vreme dok je on bio ministar spoljnih poslova.