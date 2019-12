Tanjug | 12. decembar 2019. 17:30 |

Proslavljeni srpski režiser, Emir Kusturica, rekao je danas da je kod lidera SDA Bakira Izetbegovića, koji je kritikovao nobelovca Petera Handkea i njega, prisutna "ljubav prema mržnji" i istakao da je čak i Nobelova nagrada postala deo antisrpskog diskursaKusturica je istakao da se ljubav prema mržnji gaji vekovima, te da je isplivala i 1914, 1918, 1941. i 1945. godine, ali da će one koji je se drže dočekati još jedan poraz, pa će kao što su izgubili dva svetska rata, izgubiti i treći.- Izetbegović, kada govori o moralu, prethodno zaboravlja da su njegovi ljudi opljačkali stan mojih roditelja. Zaboravlja da su podmetnuli bombu u sulundar da bi se potvrdilo da je moj otac, koji je inače bio partizan, u stvari bio četnik, da bi opravdali pljačku novca koji su tamo našli, ne previše, 3.000 dolara, koje sam im posalo iz Amerike - rekao je Kusturica novinarima u Beogradu.On je napomenuo da su mu oduzeli stan, srušili dve kuće u Visokom.- A onda sam na kraju ispao ja nemoralan zato što prijateljima idem u susret - rekao je Kusturica i poručio da će prijateljima ići u susret, bez obzira na njihovo političko uverenje i da nikada neće biti zaustavljen onima koji iz svog nemorala govore o tome kakav je on.Kusturica je zapitao - ko bi rekao i mogao da pretpostavi u prošlosti da bi Nobelova nagrada mogla da bude deo antisrpskog diskursa.Rekao je i da će u svojoj narednoj knjizi o Petru istaći da je zapravo Nobelova nagrada najbolja potvrda da ne treba priznati samoproglašeno Kosovo, jer, zapravo, čudo se desilo u trenutku kada to niko nije očekivao.Kusturica je naveo da je dodela Nobelove nagrade u Švedskoj kraljevskoj akademiji velika manifestacija, monumentalni čin vezan za ljudsku delatnost, nauku, a posebno za književnost, procesija u kojoj se učestvuje od govora koji pisac spremi, pa sve do momenta kada kralj uručuje to priznanje.- Put do Handkea je bio dug, ali je zato delo bilo formatirano davno i utoliko je ta nagrada data njemu, ne za ono što je mislio i govorio, kako kažu, nego za ono šta je zapisano u njegovim knjigama - kaže Kusturica.Ocenio je da svi Handkeovi oponenti nisu pročitali ni dva reda njegovih knjiga, iz opusa koji je ogroman.Ocenio je i da je poistovećivanje Nobelove nagrade sa političkim idejama potpuno pogrešna, te dodao da Handke ništa ružno nije govorio o stradanju muslimana, nego je čak govorio da je tamo (u Srebrenici) napravljen najveći zločin posle Drugog svetskog rata.- Ali, nije rekao ono što upotpunjuje ideološku parolu koju je zaključio Haški tribunal. Nije hteo to da kaže. Ali, ne može se reći da je govorio protiv muslimana - istakao je Kusturica, prenela je Srna.Kusturica je rekao da je uručenju Nobela Handkeu u Stokholmu prisustvovao na poziv prijatelja, te podsetio da je to prijateljstvo nastalo još 1995. godine kada je dobio "Zlatnu palmu" u Kanu za "Podzemlje", na šta su se obrušili francuski intelektualci, predvođeni Bernarom Anrijem Levijem, a da uopšte nisu ni videli film.Austrijski pisac Peter Handke primio je u utorak, 10. decembra, Nobelovu nagradu za književnost za 2019. godinu. Uručenju nagrade u Stokholmu prisustvovao je i Kusturica.Iz SDA je tada, između ostalog, ocenjeno da je Handke "izdao ljudskost, istinu i pravdu i tradiciju evropskog humanizma", te da je među najglasnijim u njegovoj odbrani Kusturica, koji je, kako se navodi, "počinio sličnu izdaju svih ljudskih i moralnih principa".