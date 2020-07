NovostiOnline/EVN/Agencije | 01. jul 2020. 09:01 > 19:25 |

Ponovo se glasa na pojedinim biračkim mestima u beogradskim opštinama Vračar, Zemun, Novi Beograd, Obrenovac, Rakovica, Čukarica.

Glasa se i u Subotici, Novom Sadu, Bačkoj Topoli, Zrenjaninu, Sečnju, Alibunaru, Beloj Crkvi, Vršcu, Požarevcu, Beočinu, Inđiji, Loznici, Šapcu, Ljuboviji, Valjevu...

Kako je ranije saopštio RIK, štampaće se ukupno 204.027 glasačkih listića za 203.012 birača, što je konačan broj uz obaveznu rezervu od 0,5 odsto.

U AP Vojvodini glasaće se ponovo na 23 biračka mesta. Na biračkim mestima treba nositi maske i držati distancu.





VELIKA IZLAZNOST U PARAĆINU



Na ponovljenim lokalnom izborima u paraćinskoj opštini, na dva biračka mesta, u Busilovcu i Šavcu, izlaznost je do 18,30 sati bila preko 52 odsto. Na biračkom mestu broj 25, Busilovac, na glasanje je izašlo 350 birača, što je 52,24 odsto upisanih, dok su u Šavcu glasala 284 birača ili 54,72 odsto.



Na biračkom mestu broj 11 u gradskoj Mesnoj zajednici “Centar” glasala su 273 birača, odnosno 40,44 odsto. (Z.R.)







VELIKA IZLAZNOST U SURDULICI

Na ponovljenim izborima u Vranje do 18 časova glasalo je 20,1 odsto birala, dok je u Surdulici glasalo 43,3 odsto. (J.S.)



ŠABAC: DO 18 ČASOVA IZLAZNOST 23,5 POSTO



Na pet birališta u Šapcu, gde su ponovljeni republički izbori, do 18 časova glasalo je 23,5 posto građana.



Da glasa na ovim mestima moglo je 8.185 građana, od ukupno 103.000 upisanih u birački spisak. Glasanje je proteklo mirno, uz poštovanje naloženih epidemioloških mera. (A.D.)



IZLAZNOST U ZRENjANINU IZMEĐU 11 I 12 POSTO, U TOMAŠEVCU OKO 30, U LAZAREVU PREKO 20 POSTO



Na ponovljenim republičkim izborima u odnovnoj školi "Petar Petrović Njegoš" u Zrenjaninu od ukupno 1649 glasača, do 18 časova izašlo je 189, što je oko 12 posto, slično kao i na izborima za pokrajinsku skupštinu, na izbornom mestu u Mesnoj zajednici Dositej Obradović u Zrenjaninu, gde je od 1516 upisanih, glasalo 177 birača, a taj trend je i na glasačkom mestu u osnovnoj školi "Jovan Cvijić" u Zrenjaninu.

Najbolja izlaznost bila je u mestu Tomaševac, na glasačkom mestu broj 28, gde je od 1178 upisanih, na ponovljeno glasanje došlo 380 birača, što je 30 posto, dok je u selu Lazarevo, izlaznost bila 20 procenata. (B.G.)

Foto: B. Grujić



IZLAZNOST U LOZNICI DO 18 ČASOVA: OD 14- 17,9 ODSTO



Najveći odziv birača u lozničkom kraju, gde su parlamentarni izvori poništeni na četiri mesta, je u Osnovnoj muzičkoj školi, gde je glasalo 17,9 odsto upisanih u biračke spiskove.

U selu Bradić, u prigradskom naselju Klupci, kao i u OŠ „Vuk Karadžić“, do 18 časova izašlo je oko 14 odsto birača. (V.M.)





U ŠAPCU JOŠ NISU RASPISANI PONOVLjENI LOKALNI IZBORI: SEDNICA GIK NAPRASNO ODLOŽENA

Sednica Gradske izborne komisije u Šapcu, zakazana za sredu za 12 časova,(ne)očekivano je otkazana, a iako je u zakonskoj obavezi da raspiše ponovljene lokalne izbore na 27 mesta, ovo telo to još uvek nije učinilo. Razlog za otkazivanje sednice GIK su, kako saznajemo, novi prigovori upućeni Upravnom sudu.

Sve o izborima u Šapcu pročitajte OVDE. (A.D.)

NOVOSAĐANI PONOVO GLASAJU: IZJAŠNjAVANjE NA SEDAM BIRAČKIH MESTA

Na području Grada Novog Sada ponovljeni izbori održavaju se danas na ukupno sedam biračkih mesta, od kojih na pet građani glasaju za izbor poslaniha u republičkom parlamentu dok se na dva ponovo izjašnjavaju o budućim predstavnicima u Skupštini AP Vojvodine.

Pokrajinski izbori ponovljeni su na ukupno 23 biračka mesta u Vojvodini, među kojima su i ona novosadska, u OŠ „Žarko Zrenjanin“ i u OŠ „22. avgust“ u Mesnoj zajednici Bukovac. Na ta dva biračka mesta ukupno je upisano 25.389 birača.

Ponovljeni republički izbori na području Novog Sada organizovani su na dva biračka mesta u Školi „Bogdan Šuput“ na Detelinar i na po jednom u MZ Vidovdansko naselje, OŠ „Kosta Trifković“ i u OŠ „Đura Jakšić“ U Kaću.

Prema nezvaničnim informacijama, na novosadskim biralištima nije bilo bitnijih problema prilikom glasanja. (Z. G.)





IZBORI SE PONAVLjAJU NA NEKOLIKO MESTA U SUBOTICI: DO 14 ČASOVA GLASALO 11 ODSTO GRAĐANA

Na četiri biračka mesta u Subotici na kojima će danas je ponovljeno glasanje, zbog, kako se navodi, tehničkih nepravilnosti..

Ponavljanje glasanja za pokrajinske liste je na biračkom mestu 32 u OŠ "Matko Vuković - mala škola", a za republičke na biračkim mestoma u MZ "Zorka" ambulanta, OŠ "Vuk Karadžić" na Rati i OŠ "Hunjadi Janoš" u Čantaviru.

Po nezvaničnim podacima, do 14 časova svoje biračko pravo iskoristilo je oko 11 odsto građana. (J. L.)







VELIKA IZLAZNOST U SURDULICI: DO 15 ČASOVA GLASALO 15,1 % BIRAČA



U Surdulici su izbori ponovljeni na četiri biračka mesta na kojima ukupno glasa oko hiljadu birača.prema rečima Aleksandra Kusakovića člana Opštinske izborne komisije do 13 sati ukupna izlaznost na ova četiri biračka mesta je 24,75 posto.Velika izlaznost u Surdulici. Na ponovljenim izborima u Vranju do 15 sati glasalo je ukupno 15.1% birača, potvrdio je za Večernje novosti koordinaror RIK –a Dušan Aritonović. U Surdulici je taj broj više nego duplo veći, kako nam je potvrđeno u Opštinskoj izbornoj komisiji do 16 sati glasalo je čak 37,59 procenata upisanih birača na ukupno četiri biračkih mesta gde se ponavljaju izbori.Izbori se odvijaju bez incidenata i problema uz pojačane epidemijske mere sprečavanja širenja virusa.



PONOVLjENI IZBORI U LOZNICI: MALA IZLAZNOST

U lozničkom kraju danas se, ponovo, glasa za parlamentarnu poslaničku listu u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ Klupci, OŠ „Vuk Karadžić“ u Loznici, Osnovnoj muzičkoj školi „Vuk Karadžić“ u Loznici i u selu Bradić.

Birališta su na vreme otvorena, nema nikakvih incidenata, sve protiče mirno i birači dolaze na birališta sa maksama koje imaju i članovi izbornih komisija.Na jedom od biračkih mesta u Klupcima, jedan od članova, izborne komisije požalio se da nisu dobili sredstva za dezinfekciju, dok su dobili zaštitne maske.

U Klupcima, gde je bila naša ekipa, do 14 časova, na jednom od pet biračkih mesta u tom naselju, gde se samo ponavljaju izbori, do 14 časova, glasalo je oko osam odsto birača, dok ih je 21 juna bilo oko 50 odsto od broja upisanih. (V.M.)





GLASAJU JAGODINCI I REKOVČANI

Ponovljeni parlamentarni izbori organizovani su u četiri izborne jedinice u Jagodini i rekovačkom selu Motrić, izborna jedinica 19.

Pravo glasa u Jagodini ima 4.329 birača, a mogu da ga ostvare u izbornoj jedinici 56 u selu Bukovče, 64 u zgradi Filijale Nacionalne službe zapošljavanja, 65 u zgradi Katastra i u izbornoj jedinici 81 u OŠ "Goran Ostojić".

Radno telo u Jagodini ne beleži izlaznost, dok je u Motriću od 143 glasača do 14 sati na biralište izašlo samo 14 birača.

Inače, Jagodinci su 21. juna glasali na 91 izbornom mestu, a najviše glasova, 57,52 odsto, dali su listi "Aleksandar Vučić - za našu decu". Sledi lista "Ivica Dačić SPS - JS Dragan Marković - Palma" s 18,22 odsto i lista "SPAS" s 3,88 odsto glasova. (Z. G.)





PONAVLjANjE IZBORA U MALOM IĐOŠU, DO 13 ČASOVA 22 ODSTO GLASALO

Zbog uočenih nepravilnosti na dva biračka mesta u Malom Iđošu ponavljaju izbori za novi saziv republičkog parlamenta.



Republički poslanici ponovo će se biraju na biračkom mestu broj 1, u prostorijama Reonskog doma, kao i na biračkom mestu broj 22 u mesnoj zajednici.





Foto J. L.







Prema podacima izborne komisije, do 13 časova na birališta je izašlu u proseku 22 odsto birača. (J.L.)





U SREMSKOJ MITROVICI IZLAZNOST PREKO 17 %

SREMSKA MITROVICA- Na području Sremskog okruga, republički izbori ponavljaju se na 11 biračkih mesta, i to u Inđiji na tri, Rumi dva i po jedno u Staroj Pazovi, Šidu i Irigu.



U Sremskoj Mitrovici izbori se ponavljaju na četiri izborna mesta, od kojih na republičkim izborima ima 4.537 upisanih birača i na biračkom mestu u Čalmi gde se ponavljaju za pokrajinske poslanike, gde pravo glasa ima 1.215 birača.







Foto S.K.







Kako kaže Miroslav Jokić koordinator radnog tela za republičke i pokrajinske izbore u Sremskoj Mitrovici izbori se ponavljaju zbog grešaka u zapisniku biračkih odbora na sva četiri biračka mesta, a do 13 časova izlaznost je preko 17,01 odsto. (S.K.)





PONOVLjENO GLASANjE NA JEDNOM MESTU U PIROTU

SHODNO rešenju Republičke izvorne komisije, glasanje se ponavlja i na jednom glasačkom mestu u Pirotu.





Foto V.Ć.







Reč je o glasačkom mestu broj 10 koje se nalazi u pirotskoj Gimnaziji, gde glasaju građani iz okolnih ulica, ali samo za narodne poslanike. Prema rečima Violete Antić, predsednika biračkog odbora do 11 i 30 časova, svoje pravo iskoristilo je oko 10 odsto upisanih birača. Proces se odvija bez ikakvih problema. (V.Ć.)





U BEOGRADU DO PODNE IZAŠLO 8,25 ODSTO

Prema podacima Centra za praćenje izbora i izbornih procedura, izlaznost do 12h, na ponovljenim biračkim mestima u gradu Beogradu – iznosi 8,25 %.





U NIŠU PONOVO NA OSAM BIRAČKIH MESTA

U Nišu se glasa na 8 biračkih mesta, a sva su otvorena na vreme i do sada nije bilo nikakvih nepravilnosti.



Kako kaže koordinator ponovljenih izbora Ljubiša Janić, presek izlaznosti ne moraju da rade pa se zasad ne zna koliko je Nišlija izašlo da zaokruži svog kandidata. (J.Ć.)





U SURDULICI PONAVLjANjE NA ČETIRI BIRAČKA MESTA





Surdulica – U Surdulici su izbori ponovljeni na četiri biračka mesta na kojima ukupno glasa oko hiljadu birača.prema rečima Aleksandra Kusakovića člana Opštinske izborne komisije do 13 sati ukupna izlaznost na ova

četiri biračka mesta je 24,75 posto.









NA NAJVEĆEM BIRAČKOM MESTU VRANjU IZLAZNOST 11 POSTO



Na ponovljenim izborima za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, na biračkom mestu broj 12 u naselju Odžinka do 12.50, glasalo je 239 birača, odnosno blizu 11% od ukupnog broja upisanih.



Devet biračkih mesta na kojima se ponovo glasa, otvorena su do 20 sati. Za sada glasanje protiče bez incidenata i problema. (J.S.)







ZA NARODNE POSLANIKE GLASA SE NA 12 IZBORNIH MESTA



POŽAREVAC – U Braničevskom okrugu republički izbori 1. jula ponovljaju se na 12 glasačkih mesta. U Požarevcu se ponovo glasa na mestu broj 23, u Mesnoj zajendici „Bulevar“, u Kučevu na mestima 25 i 36 – u Domu kulture i Osnovnoj školi, u Golupcu na mestu broj 1, a u Malom Crniću na mestu broj 28. Građani Žabara ponovo glasaju na izbornim mestima broj 3, 20 i 27, a u Petrovcu na Mlavi na mestima 11, 16, 20 i 43.



Na ovim izbornim mestima izlaznost birača do 12 sati je neujednačena, ali se procenjuje da premašuje 20 odsto. Glasanje je počelo u 7 sati i do podneva nije bilo nijednog prijavljenog incidenta. (D.N.)







U ŠAPCU GLASANjE NA PET MESTA: DO PODNE IZAŠLO 12,2 POSTO

ŠABAC – Ponovljeni republički izbori u Šapcu održavaju se na pet biračkih mesta, na kojima pravo glasa ima 8.185 građana, od ukupno 103.000 upisanih u birački spisak. Glasa se u gradskim mesnim zajednicama Kamičak, Šipurske livade i Jevremova i u selima Lipolistu i Prnjavoru.





Foto A. D.







Glasanje protiče u mirnoj atmosferi, a do 12 časova na biralište je izašlo 12,2 posto građana. Inače, članovi biračkih odbora kao i građani, na svim mestima pridržavaju se mera protiv širenja koronavirusa. (A.D.)







U TOKU GLASANjE NA PONOVLjENIM IZBORIMA U VRANjU

Biračka mesta na teritoriji Grada Vranja, za glasanje na ponovlljenim izborima otvorena su na vreme, glasanje za sada protiče bez problema. Na ponovljenim izborima za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije građani mogu da glasaju na devet biračkih mesta.







Foto J.S.







Birači, kojima “Pošta Srbije” nije uručila obaveštenje o glasanju, imaju pravo da izađu na birališta. Sa sobom moraju da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš, a pripadnici Vojske Srbije vojnu legitimaciju. Pravo glasa ima 6.290 birača, a sva biračka mesta biće otvorena do 20.00 sati. (J.S.)

JAGODINCI DANAS GLASAJU NA ČETIRI IZBORNA MESTA

Danas se u Jagodini u četiri izborne jedinice održavaju ponovljeni izbori za narodne poslanike u republičkoj skupštini. Glasačka mesta su na vreme otvorena, glasanje protiče u redu a izlaznost je solidna, izjavio je Tanjugu predsednik izbornog radnog tela Ljubiša Sedlarović.Glasanje protiče uz promenu epidemioloških mera protiv širenja korona virusa.

Glasanje se sprovodi u izbornim jedinicama 56 u selu Bukovče, 64 u zgradi Filijale Nacionalne službe zapošljavanja, 65 u zgradi katastra i u izbornoj jedinici 81 u Osnovnoj školi "Goran Ostojić".

U birački spisak je upisano 4.329 birača koji bi trebalo da glasaju danas.

Jagodinci su 21. juna glasali na 91 izbornom mestu, a najviše glasova su dali listi "Aleksandar Vučić - za našu decu" 57,52 odsto, listi "Ivica Dačić SPS - JS Dragan Marković - Palma" 18,22 i listi "SPAS" 3,88 odsto glasova. Od 64.843 upisanih u birački spisak na glasanje je 21. juna izašlo 43,85 odsto.





NA PET BIRAČKIH MESTA U SMEDEREVU NA PONOVLjENOM GLASANjU DO 10 ČASOVA IZLAZNOST 5 %

SMEDEREVO – Glasanje za narodne poslanike u Smederevu ponovlja se danas na pet biračkih mesta u Smederevu, a to su 23 Slavija, Lipe 2, Mala Krsna, Drugovac 1 i Vučak. Od ukupno upisanih 6.570 birača na svih pet biračkih mesta, do 10 časova izašlo je na glasanje 376 odnosno 5,72 odsto. (J.I.)