Novosti Online | 21. jun 2020. 07:00 > 10:59 | Komentara: 0

U Srbiji se danas održavaju redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori .





Republička izborna komisija utvrdila je u petak uveče konačan broj od 6. 584. 376 birača.





Oni će se danas, do zatvaranja biračkih mesta u 20 sati, opredeljivati između ukupno 21 stranke, koalicije ili liste, kojima je za ulazak u parlament potrebno da pređu cenzus od tri odsto.





Građani će svoje biračko pravo moći da iskoriste na 8.385 biračkih mesta.





11:09: RIK: IZLAZNOST 9,3 %







Republička izborna komisija održava prvu konferenciju za novinare u 11 časova.



Miladin Kovačević, iz RIK rekao je da je izlaznost do 9.30% birača. Poređenja radi, 2016. godine do 10 časova izašlo je 8.90% birača.













11:06: U PRIJEPOLjU DO 10 SATI GLASALO VIŠE OD 10 %







Na biračkom mestu u Ratajskoj na pola sata prekinuto glasanje, u Prijepolju do 10 časova glasalo više od 10%.





U Prijepolju na 66 biračkih mesta pravo glasa ima 33.137 građana, do 10 časova svoje biračko pravo iskoristilo je 10,16%. U susednom Priboju na 48 biračkih mesta glasa 27537 građana. U ovoj opštini do 10 sati građansku dužnost obavilo je 8,4 %.





Problema u glasanju bilo je u Prijepolju, na biračkom mestu broj 51 u Ratajskoj, Naime, u ovoj izbornoj jedinici glasanje je bilo u prekidu od 7:05 do 7:30, zbog sukoba dva birača i neodržavanja obavezne socijalne distance na glasačkom mestu. Nakon intervencije policije biralište je ponovo otvoreno. Inače, za 41 odbornički mandat u Skupštini opštine Prijepolje nadmeće se 241 kandidat sa 11 izbornih listi.



11:00 GLASAO SELAKOVIĆ



Generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković, glasao je danas u prepodnevnim časovima na biračkom mestu u osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru. Selaković je na glasanje došao u pratnji supruge.





10:58: GLASAO ŠEŠELj





Predsednik SRS Vojislav Šešelj i njegova supruga Jadranka Šešelj glasaju na parlamentarnim izborima.





10:45: ŠEF ĐILASOVOG IZVRŠNOG ODBORA PREKRŠIO BOJKOT?



Na društvenim mrežama pojavila se slika Velibora Pavlovića, predsednika Izvršnog odbora Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, na biračkom mestu na Vračaru.



SSP bojkotuje izbore i nema pravo na kontrolore pa se spekuliše da je Pavlović, mimo odluke stranke i Saveza za Srbiju izašao da glasa. Slike pogledajte KLIKOM OVDE!







10:35: ANTIĆ GLASAO NA ZVEZDARI





Ministar rudarstva i energetike i potpredsednik SPS Aleksandar Antić glasao je danas nešto pre 10 sati na biračkom mestu broj 6, u prostorijama Gradske pijace, na Zvezdari. Antić je došao na biralište u pratnji stranačkih kolega i sina Andreja.



U skladu sa okolinostima u vezi sa virusom korona, ministar je ušao sa zaštitnom maskom.









Foto Tanjug





10:33: GLASALA NELA KUBUROVIĆ





Ministarka pravde Nela Kuburović Kisić glasala je danas u 9.30 sati na svom biračkom mestu na Vračaru.



Kuburović Kisić, koja je i članica Predsedništva SNS, građansku dužnost obavila je na biračkom mestu u Osnovnoj školi “Kralj Petar II Karađorđević”.









Foto Tanjug













Foto Tanjug









10:27: GLASALA MIHAJLOVIĆ







Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović glasala je jutros oko 10 sati na biračkom mestu 35 na Dedinju.



Mihajlovićeva je na glasanje došla sa partnerom.









10:26: GLASAO JOVANOVIĆ



Član Predsedništva pokreta "Metla2020" i lider Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović glasao je jutros na biračkom mestu u osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru.









10:25: GLASAO MINISTAR VULIN



Ministar odbrane i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin glasao je danas u 9 časova na biračkom mestu 43 u Osnovnoj školi "Branko Ćopić" na Vidikovcu.







Vulin je na biračko mesto došao u pratnji supruge i dvojice sinova.



U Srbiji se danas održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori, a birališta su otvorena u 7 časova.







Foto privatna arhiva







10:17: 78 BIRAČKIH MESTA U SMEDEREVU OTVORENO NA VREME



Glasanje na svih 78 biračkih mesta u Smederevu odvija se bez problema, kažu u Gradskoj izbornoj komisiji. Na nekoliko mesta, početak glasanja je kasnio zbog naknadnog prebrojavanja glasačkih listića. Na lokalnim izborima učestvuje osam izbornih lista i koalicija. Došlo je do promene broja birača za izbor odbornika u Skupštini grada. Zbog promene mesta prebivališta, tri birača su brisana iz biračkog spiska, a dva su upisana, te je broj birača umesto 96.606 sada 96.607. Pravo glasa na parlamentarnim izborima ima 98. 010 birača.





10:16: GLASAO MILOŠ VUČEVIĆ





Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je obavio svoju građansku dužnost i glasao.



On je na glasanje došao u pratnji supruge Maje i sinova Mihajla i Danila.









10:13: POKRAJINSKA IZBORNA KOMISIJA: OTVORENA BIRAČKA MESTA U VOJVODINI





Pokrajinska izborna komisija saopštila je da su biračka mesta u AP Vojvodini otvorena i da su spremna za zakonito sprovođenje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

- Ovlašćena lica u svih 45 lokalnih samouprava preuzela su izborni materijal i dostavila ga biračkim odborima u skladu sa propisima – navodi PIK u svom prvom saopštenju u izbornom danu.

Za 120 poslaničkih mesta u pokrajinskom parlamentu takmiči se devet izbornih lista.







09:48: INCIDENT U SREMSKIM KARLOVCIMA



U prostorije Vojvođanskog fronta u Sremskim Karlovcima, jutros oko osam časova, upala je grupa nepoznatih huligana, prevrnula stolove i pobacala stvari aktivistima koji su se u tom momentu nalazili unutra.





09:57: CESID I IPSOS: IZLAZNOSR DO 9 SATI 5,2 ODSTO





Prema podacima Cesida i Ipsosa, izlasnost do devet časova je 5,2 odsto upisanih birača.











09:54: GLASAO PASTOR





Predsednik Skupštine Vojvodine i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor glasao je oko osam časova u zgradi osnovne škole "Petefi Šandor" u naselju Nosa kod Subotice.









Foto Tanjug





09:53: RUŽIĆ GLASAO NA ČUKARICI





Ministar državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednik Socijalističke partije Srbije Branko Ružić, glasao je danas oko 9.30 časova na biračkom mestu broj 3 na Šumarskom fakultetu na Čukarici.

















09:50: RIK: BEZ NEREGULARNOSTI







Vladimir Dimitrijević, predsednik RIK, rekao je za TV Pink "da su biračka mesta danas otvorena na vreme, u 7 sati, u skladu sa zakonom". Dimitrijević je naglasio da nije bilo neregularnosti na otvaranju biračkih mesta.







Foto Tanjug









09:43: CPI: IZLAZNOST DO 9 SATI 5,3 ODSTO



Centar za praćenje izbora (CPI) saopštio je da je, na osnovu podataka pristiglih sa biračkih mesta na kojima se nalaze njihovi posmatrači, izlaznost do 9 sati 5,3 odsto.



Kako je navedeno, do 9 sati nisu zabeležene veće nepravilnosti koje bi mogle da utiču na regularnost izbornog procesa.











Foto Tanjug





09:42: GLASALA ANA BRNABIĆ







Premijerka Srbije Ana Brnabić obavila je danas svoju građansku dužnost i glasala na svom biračkom mestu, u Školi za dizajn na Dedinju.











09:40: DO 9 SATI U VRANjU GLASALO 425 LjUDI



Stojan Ilić, predsednik izborne komisije, saopštio je da je do 9 sati u Vranju glasalo 425 ljudi, što je procentualno 5 odsto glasača.





Foto J. Ć.







09.27: DAČIĆ GLASAO ZAJEDNO SA SUPRUGOM I SINOM

Potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, glasao je danas oko devet časova na biračkom mestu 35 na Dedinju.



Lider socijalista je na glasanje došao sa suprugom i sinom.

Foto Tanjug





09.20: GLASAO ČEDOMIR JOVANOVIĆ



Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) i prvi na listi Koalicija za mir - Čedomir Jovanović glasao je jutros oko 8.30 sati na biračkom mestu CMZ „Ušće“ u opštini Novi Beograd.



Foto Tanjug

09.10: GLASALA DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ

Zamenica direktora Instituta Srbije za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević obavila je svoju građansku dužnost i glasala.





Foto: Tanjug





09.06: MINISTAR PROSVETE OBAVIO GLASANjE

Ministar prosvete Mladen Šarčević obavio je glasanje jutros na svom biračkom mestu u društvu supruge.





Foto: Tanjug





8.51: OTVORENO SVIH 106 BIRAČKIH MESTA U VRANjU

Tačno u 7 časova otvorena u Vranju su otvorena su sva biračka mesta na teritoriji Vranja i gradske opštine Vranjska Banja. Građani svoje pravo mogu iskoristiti na 106 biračkih mesta, od kojih je 21 u Vranjskoj Banji.

Ukupan broj birača na teritoriji Vranja je 70 hiljada 101, a od ovog broja, 8 hiljada 406 birača su sa teritorije gradske opštine Vranjska Banja. Glasački listići za parlamentarne izbore su roze boje, za izbor odbornika u Skupštini grada Vranja rezedo, a za izbor odbornika u Skupštini Vranjska Banja, sive boje.



Foto J. Ć.

Na izborima za odbornike u Skupštini grada Vranja učestvuje osam, a u gradskoj opštini Vranjska Banja pet izbornih lista.

8.42: SINIŠA MALI GLASAO NA ZVEZDARI

Ministar finansija Srbije Siniša Mali obavio je svoju građansku dužnost i glasao jutros u na biračkom mestu Viša poslovna škola na Zvezdari.

Foto: Tanjug







8.40: NA K I M OD OTVARANjA BIRAČKIH MESTA REDOVI ZA GLASANjE

Na Kosovu i Metohiji jutros u 7.00 otvorena su sva biračka mesta. Redovi za glasanje u srpskim sredinama su od ranog jutra.

Građani u velikom broju pristižu na biračka mesta u Severnoj Mitrovici, Gračanici, Gnjilanu.

Foto D. Zečević



OEBS je glasački materijal dopremio na vreme, a na kraju izbornog dana glasački listić će biti prebačeni u centralnu Srbiju i pridodati ostalim glasovima.



Oko 100.000 birača ima pravo glasa na KiM.





08.37: NEDIMOVIĆ GLASAP U SREMSKOJ MITROVICI

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i prvi na listi "Aleksandar Vučić - za našu decu", obavio je svoju građansku dužnost i glasao na današnjim izborima.



On je glasao na izbornom mestu u Sremskoj Mitrovici.

Foto Sremska TV







08. 31 : GLASANjE POČELO NA VREME I U SKLADU SA PREPORUKAMA

Sva biračka mesta u centralnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji i u dijaspori otvorena su na vreme i preduzete su sve mere zaštite u skladu sa preporukama Kriznog štaba, izjavio je jutros predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević.

Dimitrijević je za RTS kazao da se u centralnoj Srbiji glasa na 8.385 biračkih mesta, na Kosovu i Metohiji na 140.

"Svi članovi biračkih odbora nose zaštitne maske i rukavice. Primenjuju se sve mere u skladu sa preporukama Kriznog staba za borbu protiv korona virusa. Što se tiče samih birača, preporučeno je da dođu sa zaštitnom opremom, a ako je ne donesu, biće obezbeđene maske na biračkim mestim", objasnio je Dimitrijević.

On je najavio da će Republička izborna komisija prvu konferenciju za novinare održati u 11 sati.





Foto Tanjug



08. 17 : VESIĆ GLASAO NA VRAČARU

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić glasao je jutros oko 7.30 sati u Trećoj beogradskoj gimnaziji, na biračkom mestu broj 5.

Vesić je na glasanje došao u društvu supruge.



Foto Tanjug



15 : ĐURIĆ GLASAO NA VRAČARU





Direktor Kancelarije za KiM i potpredsednik Srpske napredne stranke Marko Đurić glasao je jutros u 7 sati u Mesnoj zajednici Cvetni trg na Vračaru.

On je prvi predao svoj glas, a na biračko mesto došao je u društvu ćerke.

0 8.10: OTVORENO SVIH 98 BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI NOVOG PAZARA

Sva biračka mesta na teritoriji Novog Pazara, njih ukupno 98, otvorena su na vreme.



U Novom Pazaru pravo glasa ima 87.554 građana.







7.25: IZBORNE LISTE:

Republički izbori:

1. Aleksandar Vučić - Za našu decu

2. Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma

3. Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka

4. Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor

5. Aleksandar Šapić - Pobeda za Srbiju

6. Za Kraljevinu Srbiju - Žika Gojković

7. Ujedinjena demokratska Srbija

8. Akademik Muamer Zukorlić - Samo pravo

9 Metla 2020

10. Milan Stamatović - Zdravo da pobedi - Dragan Jovanović - Bolja Srbija - Zdrava Srbija

11. SDA Sandžaka - DS Sulejman Ugljanin

12. Milica Đurđević Stamenkovski - Srpska stranka Zavetnici

13. Narodni blok - Velimir Ilić - General Momir Stojanović

14. Sergej Trifunović - Pokret slobodnih građana

Suverenisti

Albanska demokratska alternativa - Ujedinjena dolina

Grupa građana - 1 od 5 miliona

Nek maske padnu - Zelena stranka - Nova stranka

Ruska stranka - Slobodan Nikolić

Čedomir Jovanović - Koalicija za mir

Pokret Levijatan - Živim za Srbiju





Pokrajinski izbori:





Aleksandar Vučić - Za našu decu

Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija - Dragan Marković Palma

Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor

Vojvođanski front - Ujedinjeni za demokratsku Srbiju (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođanska partija, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Crnogorska partija, Demokratski blok)

Za Kraljevinu Srbiju - za srpsko vojvodstvo - Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front) - Žika Gojković

Metla 2020

Čedomir Jovanović – Koalicija za mir (Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca

Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM)/ Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka na pravda i pomirenije (SPP) – Demokratska partija na makedoncite (DPM)