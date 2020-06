Novosti online | 18. jun 2020. 21:44 | Komentara: 0

Predsednik Vučić dočekan je uz trube i ovacije prisutnih u studiju TV Pink.Vučić se na početku obratio maloj Irini, devojčici iz spota SNS.- Pozdravljam Irinu i njenu majku, oca, sestru. Ona je bila apsolutni hit kampanje i eto, nju su zabranili.- Hvala svima koji su u ovome učestvovali - rekao je Vučić i dodao da su se mladi ljudi koji su došli ovde uželeli skupova i mitinga, kao i da je srećan da najveći deo ljudi i ove večeri nosi maske i obezbeđuje sigurno okruženje.Vučić je rekao da je važno da i u nedelju, jer je, kako kaže, virus korone i dalje prisutan, bitno da vodimo računa i da nosimo zaštitnu opremu.- Veoma je važno da svi izađemo na izbore i da to ljudi čuju - rekao je Vučić.- Nisam došao ovde večeras da slušam kako je sve lako i idealno i kako će sve biti dobro. Postoji nešto što bismo voleli ali postoji i drugačija realnost. Borićemo se žestoko za Kosovo i Metohiju i to bolje od onih kojima su usta puna junačenja a dela prazna - rekao je Vučić i dodao da smatra da je veoma važno da se ljudima govori istina.Kako kaže, jako mu je važno kako će izbori proteći, ali dodaje da već u ponedeljak i utorak ima važne sastanke sa svetskim liderima, među kojima je i Putin.Vučić je rekao da Srbi i građani Srbije žele da čuju istinu i dodao da će na Vidovdan ljudi moći da ide istinu, istakavši da se izdaja Kosova neće dogoditi, kao i da će ljudi samo moći da se uvere u to uskoro.- Na Vidovdan se uvek sve vidi. Tako da će moći da vide ko je izdao Kosovo. Ja kažem da se to neće desiti i džaba su izjave Avdulaha Hotija. Da li će nama biti lako, to ćemo tek da vidimo - istakao je Vučić.- Naši interesi su da sačuvamo mir i stabilnost. Ali da naši građani mogu da imaju dobro zdravstvo i da idu u škole u miru. Takođe, da se i cela Srbija razvija. Da više milijardi uložimo u kanalizacije i vodovod. U kliničke centre, u puteve. Da se razvoj Srbije ne zaustavi - rekao je Vučić.Ističe da će voditi odgovornu i racionalnu politiku, kao i da nikada neće lagati narod i postavljati stvari lakšim nego što jesu.- Teška je tema, nije baš za predizborno veče, ali želim da ljudi svoje poverenje daju odgovornim i ozbiljnim ljudima, a ne onima koji kažu, ma to ćemo lako - rekao je Vučić.Kako kaže, ljudima ne može da se prodaje cigla za cipele, jer, kako kaže, ljudi traže ozbiljnost, posvećenost i rezultate.- Po prvi put sam u Čačku video da postoje ljudi koji imaju entuzijazam, koji ne kukaju. Kod nas u Srbiji je nacionalni sport da se kuka za sve - rekao je Vučić, dodavši da se danas stvari ipak menjaju i da ljudi postaju optimističniji i da više veruju u svoju zemlju.- Ljudi su politički obrazovaniji nego ranije, ne možete im prodavati ciglu za cipele. Kod nas u Srbiji su žalopojke bile nacionalni sport, a sada sam prilikom posete Nišu video entuzijazam. Ljudi su optimističniji i više veruju u svoju državu - rekao je predsednik Srbije.Ivan Vujić, vozač, nakon tri godinese vratio iz Francuske u rodni Čačak, jer kako kaže, voli Srbiju. Više to tome čitajteVučić je istakao da je Beograd veoma važan i da je ponos svakog građanina Srbije, ali da su , dodaje, sve vreme želeli da kažu da nije samo Beograd Srbija.- Najviše smo ulagali u zapadnu i južnu Srbiju. Danas smo razgovarali i ponovo gledali sve finansije i u godinama koje dolaze brzom saobraćajnicom ćemo od Požege ići do Užica, ali i dalje, autoputem do Višegrada - rekao je Vučić.Kako kaže, u ovom trenutku se grade četiri auto-puta.Vučić je rekao da je za njega cela Srbija strahovito važna, dodaje da su ljudi na jugu Srbije i dalje siromašni, ali i da je mnogo bolja situacija nego što je bila pre nekoliko godina.Podsetio je da "Poršea" nema bez Čačka, na šta je pre nekoliko dana skrenuo pažnju pri otvaranju proizvodnje fabrike u tom gradu.- Često sam sada putovao auto-putem Miloš Veliki, i zaista je jako lepo i lako putovati - rekao je Vučić.Branislav Nedimović, prvi na listi „Aleksandar Vučić-Za našu decu“, podsetio je kakvo je stanje bilo pre deset godina sa malinarima, dodavši da se danas razgovara sa ljudima u svakom selu i da pokušavaju da dođu do svakog poljoprivrednika i svakog seljaka.- Da bismo te stvari rešavali, poljoprivreda i priča o hrani mora da nosi i priču o digitalizaciji i novim tehnologijama - rekao je Nedomović.On je istakao da su se mnoge stvari rešile i krenule neuporedivo na bolje.Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, rekla je da su sve više po selima u Srbiji ima mehanizacije i pametne poljoprivrede, dodavši da joj je drago što će u Srbiji biti jedan od centara izvrsnosti za digitalnu poljoprivredu.- Sada smo objavili tender za građevinske kompanije - rekla je Brnabić.Vučić je istakao da, kako kaže, nažalost, u Srbiji nema još uvek velike građevinske kompanije.- Verujem da ćemo u narednom periodu dostići i taj nivo - rekao je Vučić.Brnabić je rekla da su uz auto-puteve i druge segmente, naučno-tehnološki parkovi suštinski pokazatelj napretka Srbije.- Od 2015. godine je krenulo to da se sređuje, sa Aleksandrom Vučićem na čelu Vlade. Tim parkovi su veliki vetar u leđa za sve mlade ljude. Danas, imamo četiri naučno-tehnološka parka. Čak proširujemo i gradimo i nove zgrade - rekla je Brnabić.Kako kaže u Nišu se nalazi najbolji u Evropi naučno-tehnološki part, istakavši da to nema ni jedna zemlja u Evropi, dodajući da je to ozbiljna osnova da Srbija u narednim godinama stvori uslove da budemo jedna od najpametnijij zemalja Evrope.- Često kada idemo i obilazimo te parkove, sve manje razumem o čemu ti mladi ljudi pričaju. To su tehnologije koje su daleko ispred svih nas. Ali ono što znam jeste da je važno da se tim mladim ljudima obezbede uslovi, kako bi oni trčali dalje najbolje što mogu - rekla je Brnabić.Vučić je rekao da smatra da je važno da se zahvali penzionerima na svemu kao i što su uvek imali dovoljno razumevanja i odgovornosti za Srbiju, kao i što su izdržali u periodu epidemije kada smo im čuvali živote.- Zahvalni smo im na disciplini i odgovornosti. Na ljubavi prema svojoj državi- rekao je Vučić, dodavši da je od presudnog značaja bilo da oni veruju u teške reforme.- Zahvaljujući penzionerima uspeli smo da izađemo iz ekonomske krize - rekao je Vučić i dodao je da će penzije biti veće.Vučić je rekao da će u nedelju svi članovi biračkog odbora imati maske, kao i da će svi biti zaštićeni na izborima.- Distanca treba da se održi. Takođe, ko želi da uzme masku ili rukavice može. Najveći broj zaraženih je u Beogradu, pa molim da se tu najviše vodi računa.Predsednik je ispričao i jedan vic koji ga je nasmejao, pa je odlučio da ga podeli sa publikom, a tom prilikom "potkačio" je vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića.- Hrvati posle Tesle koji je bio čist Srbin, otac mu bio pravoslavni sveštenik, svojataju i Milutina Milankovića, Srbina iz Dalja, pa sam čuo i jedan vic u vezi sa tim koji kaže: Sve ste nam uzeli, samo ste nam Željka Mitrovića ostavili - rekao je Vučić i nasmejao sve u studiju.- Molim vas, recite mu da više ne leti - rekao je predsednik Srbije u šali.Ivana Popović, preduzetnica koja se u Srbiju vratila pre nekoliko godina iz inostranstva, ističe da joj je ogromna čast što će upravo ona da predstavlja glas preduzetnika i glas žena u parlamentu.Đorđe Todorović, koji je rođen u Srbiji, ali je školu završio u inostranstvu. 2013. ističe da prepoznaje poverenje i snagu u Vučiću, i odlučuje da reši neke probleme u svom mestu.- Trudio sam se da se usavršavam i danas imamo tu mogućnost da sednem u skupštinsku klupu, kao i da se borim za prosperitetnu politiku kao i da imamo što više poslova - rekao je Todorović, dodavši da će uskoro da se ostvari i kao otac.Vučić ističe da će ovi mladi ljudi imati šansu da se dokažu, kao i da veruje u njihovu snagu i energiju.- Kada ljudi u politici govore o mladim ljudima, suštinski mali broj ljudi to misli, ali ćete da vidite da mi to mislimo ozbiljno kada budete videli našu poslaničku grupu. To mora da se radi, ako sebe ne menjate i ne ponašate se odgovornije, poješće vas i vreme i protivnici. Verujem u ove ljude, oni moraju još mnogo toga da prođu i nauče, ali imaju dobru energiju - rekao je Vučić.Kako kaže, svi su veoma talentovani i sjajni i ističe, zato su danas ovde.- Spremni su da se bore, ne postoji ništa važnije od borbe. Moto naše kampanje jeste da je lako biti kibicer i kritičar, važno je raditi, da iako pogrešite, ustanete i nastavite da radite. To je ono što ljudi treba da poštuju i cene - rekao je Vučić.- Ja bih da se zahvalim svim divnim ljudima u studiju, zahvaljujem se i građanima Srbije što su iskazali izuzetnu disciplinu u teškim vremenima. Jedino ujedinjeni možemo postići zavidne rezultate. Moramo biti ujedinjeni i nerazdvojni. Možemo sve postići ako izađemo na izbore. Želim da se izvinim svojoj deci što su morali dosta toga da trpe u ovoj kampanji. Žao mi je Danila, Vukana i Milice i moja zahvalnost deci što nisu odgovarali na najnepristojnije napade koji su im neki priređivali. Bez obzira što sam ja za sve to kriv, oni znaju da njihov tata njih voli najv