Aleksandar Vučić, lider istoimene liste "Aleksandar Vučić - Za našu decu" odbacio je danas ocene da je ono što je radio kao predsednik, otvarajući fabrike, bila funkcionerska kampanja, te da će najbolji odgovor na to dati građani Srbije u nedelju, na izborima.Uz pozivanje na podatke organizacije Transparentnost Srbije da je u periodu od 21. maja do 14. juna zabeležano "800 medijskih pojavljivanja funkcionera u fabrikama, na gradilištima..., Vučić je rekao da to govore oni ljudi koji su zloupotrebljavali funkcije za kampanju čak i za vreme predizborne tišine."Mislim da se mnogo promenilo, pa i to. Ostalo je samo da oni i dalje vode samo negativnu kampanju, a mi pozitivnu", konstatovao je i primetio da bi opozicija, da je imala šta da otvara, potrošila na to ne 800, već 800.000 minuta."Međutim, oni su samo zatvarali", naglasio je Vučić obrazlagajući komentar na tvrdnju da je ugrožen balans o fer i slobodnim izborima u kojima je postojala apsolutna dominacija države, Vučića i njegovih saradnika.On je kampanju ocenio kao tešku, i rekao da je njegova lista bila u podređenom položaju."Svih 20 preostalih lista, na ovaj ili onaj način govorili su protiv nas. Tih 20 lista dobije po sat vremena, pola sata, 15 minuta, svi govore protiv jedne liste, a samo jedna lista ima pravo da se brani u jednom terminu", rekao je Vučić."Činjenica je takva da smo se uzdržavali od funkcionerske kampanje jer smo imali mnogo više da otvaramo i pokažemo narodu, ali udržavali smo se čak i od odlaska na neke televizije upravo zbog takve optužbe", rekao je Vučić.Vučić je rekao da je radio svoj posao i da posete nije koristio da bi govorio o protivnicima.Rekao je da iz onoga što radi na dnevnom nivou njegova lista ne može da izvuče političku korist."Ja sam svakoga dana radio prethodnih nepunih 8 godina. Nisam izostao sa posla više od pet dana ukupno. Trudio sam se, borio se, radio, imao mnogo više događaja pre izborne kampanje, pa ne znam kako bi se to tumačilo kao funkcionerska kampanja", kazao je on."Da li mislite da će, kada dođem i kažem 'otvaram pripremne radove za put Valjevo-Lajkovac' više glasati za mene? Neće niko", podvukao je on i dodao da neće ljudi zbog toga promeniti mišljenje.Na pitanje da li je poseta fabrici u Čačku ili Budimcu morala da se dogodi uoči izbora, Vučić je uzvratio pitanjem da li neko može da pomisli da bi Nemci dozvolili da im neko kaže datum kada da otvaraju fabriku zbog izbora.Suština je u tome, kaže, da je trebalo da prisustvuje kao predsednik otvaranju fabrike, što je trebalo da se dogodi pre tri meseca, ali je odloženo zbog korona virusa.Na pitanje da li je trebalo, posle postavljanja kamena temeljca za fabriku u Pančevu, gde je nastupao kao predsednik, da govori kako ljudi stoje u redovima da daju potpis njegovoj listi, rekao je da je delimično saglasan sa kritikom, ali da je odgovarao na pitanje novinara, da je to bilo početkom marta i da to više nije ponovio."Da sam izbegavao odgovore na takva pitanja rekli biste da sam se uplašio. To je bilo početkom marta, i odgovarao sam na pitanje novinara", dodao je on.Vučić se nije složio sa opaskom da je ishod izbora izvestan: "Svaki izbori su teški, bez obzira na procene istraživanja jer ne znate šta čovek može da izabere u trenutku glasanja", kazao je Vučić i dodao da je ponosan na postignute rezultate poslednjih četiri godine.Na komentar voditeljke, koja je spomenula evropskog komesara za proširenje i susedsku politiku Olivera Varhelja, o tome da će Srbija biti ocenjivana i na osnovu izveštaja OEBS o izborima Vučić kazao da je najvažnije to što će reći građani Srbije.Vučić je poručio da je on uvek spreman da razgovara sa onima koji drugačije misle.Vučić je, na pitanje voditeljke hoće li nešto učini da srpsko društvo postane manje tenzično na javnoj sceni ukoliko dobije apsolutnu većina na izborima, rekao da je to važno pitanje i naglasio da se upravo zbog toga trudio maksimalno poslednjih 100 dana da ne odgovara na uvrede političkih protivnika."Radimo na tome da promenimo taj negativni diskurs, da se usmerimo ka dijalogu i nečemu pozitivnom", kazao je Vučić i naglasio da i njegoivo današnje gostovanje u toj emisiji govori u prilog takvom stavu.On je kazao da parlament mora da bude najsnažnije mesto za dijalog, te da moraju da osnaže parlament, suprotno onome što su radile sve vlasti."Mislim da smo mi mnogo toga promenili u prethodnih šest meseci, sa javnim slušanjem, budžetom kao jedinom tačkom , duplim vremenom za budžet i dozvoljavanjem da se i najbesmisleniji amandmani podnose i o njima diskutuje...", kazao je."Parlament treba da bude mesto gde će se prepirati i svađati, ključno mesto za sučeljavanje različitih mišljenja, ali bez fizičkog sukoba", rekao je.Naglasio je da lista "Aleksandar Vučić-za našu decu" nije koristila nikakve uvrede prema političkim protivnicima tokom kampanje, te da nisu činili to ne prethodnoPrimetio je da je opozicija negativnom kampanjom smanjila svoju podršku kod građana sa 16 na 4,5 odsto.Vučić je pozvao građane da izađu na izbore i glasaju po svojoj savesti."Da pokušamo da budemo ujedinjeni pred teškim stvarima, koji se stavljaju pred nas, da nastavimo ekonomski razvoj i realizujemo plan Srbija 2025", poručio je Vučić.