BAČKA PALANKA- "Nismo mi SPS, mi imamo naše ideale koje nikada nismo menjali i imamo naše saveznike koje nikada nismo menjali.

Kako god bude bilo na izborima, gde god budemo bili, bićemo uz Aleksandra Vučića", poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin sa završne konvencije svoje partije u Bačkoj Palanci.

Vulin je istakao da njegov PS nije SPS i da on i njegova partija ne menjaju svoje ideale, niti svoje saveznike.

- Pokret socijalista čine uporni tvrdoglavi ljudi, ljudi koji se ne menjaju, ljudi koji nikada ne menjaju strane.

Nismo mi SPS, pa da napravimo koaliciju sa žutima, pa da se setimo Slobodana Miloševića samo kada su izbori.

Nismo mi SPS, mi imamo naše ideale koje nikada nismo menjali i imamo naše saveznike koje nikada nismo menjali- naveo je Vulin.

Lider PS-a je rekao da kako god lista predvođena Vučićem prođe na izborima, PS neće promeniti stranu, dodavši da će njegova partija uvek biti uz Vučića i SNS.

- Od 2008. godine kada smo nastali, koračamo zajedno sa Srpskom naprednom strankom i sa našim saborcem Aleksandrom Vučićem i kako god bude bilo na izborima, gde god budemo bili, bićemo uz Aleksandra Vučića, bićemo sa SNS-om.

Mi strane ne menjamo, mi smo takvi ljudi, ne prodajemo svoja uverenja, ne prodajemo veru i ideale.

Mi ne možemo da budemo uz one koji su sproveli pljačkašku privatizaciju, uz one koji su hteli da nas uguraju u NATO pakt, uz one koji su zapalili skupštinu i opljačkali ovu zemlju.

Kako god bude bilo 21. juna, PS će biti na istoj strani i nigde drugde- naveo je Vulin.

Vulin je zatražio od građana Bačke Palanke da podrže listu koju predvodi Vučić, i naglasio da ukoliko ne bude političke stabilnosti, neće biti ni države koja se razvija.

- I kada tražim od vas podršku za listu koju predvodi Aleksandar Vučić, tražim od vas podršku za svakog od nas, za budućnost naše dece. Tražim od vas podršku za sve ono što smo stvorili svih ovih godina.

Ne bude li bilo političke stabilnosti, neće biti ni ekonomije, neće biti ni snažne vojske, neće biti ni države koja je u stanju da raste i da se razvija- kazao je Vulin.

On je ocenio da ako izlaznost bude mala, već u ponedeljak možemo da očekujemo nemire i sukobe na ulicama i dodao da Srbija nije zaslužila da liči na Crnu Goru i Ameriku gde se ljudi tuku i hapse po ulicama.

- Izađite 21. juna u što većem broju, nije gotovo i nije završeno. Ako izlaznost bude manja, imaćete već u ponedeljak na ulicama one koji će da govore kako su oni koji nisu glasali, glasali za njih. Imaćete nemire na ulicama, a onda nema političke stabilnosti i ulaganja i razvoja.

Nećemo mi da ličimo na Crnu Goru, Ameriku ili Englesku, gde se ljudi tuku na ulicama.

Na nama je da izađemo i glasamo, na nama je da podržimo listu koju predvodi predsednik Vučić i na nama je da pobedimo, to je naš zadatak- smatra Vulin.

Vulin je rekao da mu je uvek čast da govori pred građanima Bačke Palanke i da su Palančani i u najtežim vremenima vladavine DOS-a pokazivali da su slobodni ljudi koji vole svoju zemlju.

- Setim se vremena kada su dosovske partije vladale Vojvodinom i celom Srbijom, kada nigde ništa nisi mogao da kažeš, kada su nas prebijali, proganjali, otpuštali, hapsili, a u Palanci smo imali prostor da budemo među slobodnim ljudima i sa slobodnim ljudima.

Bili ste slobodni ljudi i u teškim i u najtežim vremenima. I sada pokazujete da volite svoju zemlju, da volite svoju Palanku- zaključio je Vulin na skupu svoje partije u Bačkoj Palanci.