Večeras smo u Izbornoj Panorami na #StudioB razgovarali o predstojećim izborima 21. juna i o tome zašto je važno da svi zajedno izadjemo i da glasamo. Uradili smo mnogo dobrih stvari proteklih godina zahvaljujući vama koji ste nam dali svoju podršku, a sada je važno da još jačim tempom nastavimo dalje, i da sprovedemo program #Srbija2025. @sns_srbija