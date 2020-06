Tanjug | 10. jun 2020. 16:49 | Komentara: 0

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić nije se do sada izjašnjavao ko bi mogao da bude novi premijer

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić nije se do sada izjašnjavao ko bi mogao da bude novi premijer, ali kladionice najveće šanse daju aktuelnoj predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić, ministru finansija Siniši Malom, ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću, kao i gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću.

To su ljudi o kojima predsednik Vučić, kako je sam rekao, misli dobro i za njega su to ljudi od poverenja.

Funkcioneri SNS takođe ne žele da spekulišu o tome "šta bi bilo kad bi bilo", već poručuju da je mnogo posla pred njima i da treba prvo sačekati da se izbori završe, jer, kako ocenjuju, veliki je teret za stranku kojoj se predviđa uspeh, a da izbori još nisu nisu ni održani.

Siniša Mali kaže za Tanjug da trenutno u Ministarstvu finansija imaju mnogo važnijih tema na stolu, a to su, ističe, podsticaji za novo zapošljavanje.

"Time se trenutno bavimo i to mi je prioritet, kao i ocuvanje finansijske stabilnosti i dalje sprovođenje Programa ekonomskih mera za podršku privredi", rekao je Mali.

On je dodao da je to mnogo bitnije za građane, nego da se sada nagađa o tome ko će biti naredni premijer.

"Ono što mi jeste važno, to je da i dalje radim sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. U poslednjih nekoliko godina smo pokazali da smo odličan tim, i da nema prepreke koju ne možemo da prevaziđemo. Verujem da će i građani prepoznati naš rad i trud i dobre rezultate", poručio je Mali.

Miloš Vučević se našalio i rekao da i sam voli povremeno da ode u kladionice, ali one, kako kaže, ne odlučuju ko će biti premijer.

"Mislim da mnogi okreću ražanj, a zec je u šumi", rekao je Vučević.

Vučević ističe da se ne slaže sa tezom da je ishod unpared poznat.

"Kao u sportu mnogo je teško dobiti utakmice koje su unapred proglašene dobijenim. Da mi prvo vidimo kako će narod da glasa", jasan je Vučević.

On kaže da do sada nije bilo razgovora o tome ko bi mogao da bude premijer, bar, kako napominje, on o tome ni sa kim nije razgovarao.

"Znam da vodim listu za Novi Sad. Ne mogu da kažem da bih voleo da budem to ili da ne budem ovo. Nisam izgubio ni entuzijazam, ni želju da vodim grad. Imamo mnogo projekata, želeo bih da radimo novi most, rekonstruišemo Spens, opremimo industrijsku zonu...Ako stranka i predsednik stranke bude procenio da mogu nešto drugo da radim, sešćemo, pa ćemo videti", rekao je Vučević.

Upitan šta bi trebalo da se nađe u ekspozeu premijera ko god bude bio, Vučević kaže da treba nastaviti dobro izbalansiranu politiku, da se nastavi očuvanje mira i stabilnosti u državi i regionu, zaštita nacionalnih interesa.

"Užasno je teško da vi ne popuštate pod pritiscima nekih država koje vam insistiraju da priznate takozvanu nezavisnost Kosova, a da vam dolaze velike investicije upravo iz tih država. To nije jednostavno", poručio je Vučević.

Takođe, kao značajno ističe i jačanje ekonomije države i stabilnosti dinara.

"Suštinski, sprovođenje svega onoga što smo zacrtali u planu Srbija 2020-2025. Da plata 2025. godine bude 900 evra neto, a penzije između 430-440 evra", rekao je Vučević i dodao da je kriza sa koronom pokazala i da Srbija mora da bude sposobna da ima svoje proizvode i domaću proizvodnju da može da amortizuje takve opasnosti.

Predsednik Srtbije i SNS Aleksandar Vučić rekao je danas da će biti značajnih promena kada je reč o ministrima u budućoj vladi.