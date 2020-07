J. D. Lj. | 11. jul 2020. 06:36 | Komentara: 0





SASLUŠANjEM veštaka sa beogradskog Biološkog fakulteta, u petak je u Višem sudu u Beogradu nastavljeno suđenje Neđeljku Đuroviću, koji se tereti za brutalno ubistvo Miloša Mileusnića, studenta iz Čačka. Pretres je, inače, formalno krenuo iz početka, zbog promene jednog člana sudskog veća, pa je optuženi Đurović ponovio svoju odbranu i tvrdnju da - nije kriv i da se ničega ne seća.

Nakon toga, sud je saslušao veštaka dr Dušana Keckarevića, koji je rekao:

- Tokom veštačenja, na sečivu noža kojim je ubistvo počinjeno, nađen je DNK profil ubijenog. S druge strane, veštačenje i analize pokazale su da se na dršci noža nalazi DNK optuženog.

Pretresu u beogradskoj Palati pravde, prisustvovali su i Neđeljkova majka i dvojica njegovih prijatelja. Njih je, pred sudskim većem, Đurović zamolio da ispričaju šta znaju o njemu i njegovim navikama. Tako im je, između ostalog, postavio i pitanje da kažu da li znaju da li je on ikada ustao pre 12 ili jedan sat po podne. Taman kad su hteli da odgovore, sud je odbio takvo pitanje, smatrajući ga irelevantnim za slučaj.

Kao i uvek do sada, u sudnici je bio Milošev otac, Goran, koji sve ovo teško podnosi. On je ponovio tvrdnju da mu je sin ubijen "bez ikakvog razloga" i to "mučki i podmuklo".

Sledeći glavni pretres zakazan je za 22. septembar, kada bi sud trebalo da sasluša policajce koji su bili na uviđaju, a biće pregledani i snimci sa nadzornih kamera, koje su snimile ovaj zločin.





OPTUŽBE

ZLOČIN se dogodio u januaru prošle godine, u Beogradu, u Ulici Dimitrija Tucovića, kada je, kako tvrdi optužnica, Đurović slučajno sreo Mileusnića, ispred zgrade u kojoj je živeo Čačanin. Neđeljko, koji nije ni poz navao Miloša, kako se tvrdi, nasmrt ga je izbo nožem, a zatim pobegao.