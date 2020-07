Sofija Babović | 10. jul 2020. 17:37 |

KRUŠEVAC-EKIPA “Novosti” bila je na licu mesta, u sudnici Osnovnog suda u Kruševcu prilikom današnjeg iznošenja završnih reči na suđenju Milutinu Jeličiću bivšem čelniku opštine Brus koji je danas osuđen na 3 meseca zatvorske kazne bezuslovno zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje, a oslobođen zbog slanja poruka odnosno polnog uznemiravanja.Donosimo eksluzivne detalje iskaza svih strana.

Izricanju same presude kao što su “Novosti” već objavile okrivljeni Jutka nije prisustvovao, ali je ranije danas izneo svoju završnu reč. Branio se time da mu je sve politički napakovano, a u jednom trenutku je uspeo i da kaže da je u stvari on žrtva Marije Lukić!





- Ništa nije tačno kako se navodi u optužnom predlogu!-rekao je Milutin Jeličić.





-To je još jedno političko pakovanje.Ona je mene u stvari seksualno uznemiravala!Uopšte tog dana nisam bio u Brusu,već u Aleksandrovcu. Predložio sam 30 svedoka, samo ste 8 ispitali, oni mogu da dokažu da nisam kriv.Sve je ovo smišljeno posle odluke Skupštine opštine Brus da ne dozvoli izgradnju MHE, a i meni su nudili da uzmem 10.000 evra kako bi to dozvolio.





Tvrdnje da je oštećena njega napadala izazvala su nevericu u sudnici, a oštećena je s druge strane bila decidna u svom iskazu:u to vreme pretpostavljenom Jeličiću dala je više puta do znanja da ne želi da ima intimne odnose sa njim kako bi napredovala u karijeri.









- Trudila sam da se svaki put kada znam da će doći u stranačku kancelariju pozovem nekoga da bude sa nama, a on je na sve načine pokušavao da me ljubi, grli, stavljao mi je ruku na nogu,na butinu,zavlačio ruku ispod suknje, svaki put sam pokušavala da se odbranim, u prepisci sam mu jasno stavljala do znanja da ne želim da budem s njim-iznela je Marija Lukić na suđenju.-Sve sam svima oprostila, ali ne bi oprostila društvu ako se ne osudi ovakvo ponašanje. Nije ovo bilo samo suđenje za mene, već traženje pravde za sve ćerke,sestre,majke!









Tužilac Saša Avramović,koji je za Jutku zatražio 7 meseci jedinstvene zatvorske kazne, izneo je da je dokazano da je od juna 2015.do decembra 2017.godine u stanju uračnljivosti, i uz upotrebu sile Jeličić slao sa svog telefona poruke Mariji Lukić, kako su poruke bile izrazito seksualne prirode, vređale dostojanstvo oštećene.Jedna od njih glasila je “A za seks treba raspoloženje i maksimalna opuštencija obostrana i bude savršeno”....U stranačkim prostorijama Nove Srbije čiji je bio lokalni lider u vreme odigravanja krivičnog dela, oštećenu je poljubio mimo njene volje,pipao je po telu,obgrlio oko struka. Posle toga joj je poslao poruku izvinjenja u kojoj faktički priznao svoj čin.:”izvini,jedina moja krivica je bila što sam te malo nasilno poljubio”.









Zoran Golubović,Jutkin advokat,koji je uoči suđenja tražio izuzeće i predsednika Osnovnog i predsednika Višeg suda u Kruševcu, izneo je da uopšte nije dokazana prepiska mobilnim telefonima, a još manje da lično Jutka slao poruke.Za “Novosti” je potvrdio da će u roku od 8 dana uložiti žalbu na prvostepenu presudu.