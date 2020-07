J. D. Lj. | 09. jul 2020. 16:20 | Komentara: 0

ZAMENIK Tužioca za organizovani kriminal Saša Ivanić danas je u svojoj završnonj reči pred Specijalnim sudom u Beogradu rekao da smatra da je optužba dokazala da su Darko Šarić i ostali okrivljeni od trgovine drogom oprali više od 20 miliona evra, ulažući taj novac u legalne poslove, kupujući firme, nekretnine, zemljište po Srbiji...





On je do detalja zatim obrazložio sve tačke optužnice, pojedinačno za svakog od 18 optuženih i zatražio od suda da im svima izrekne maksimalne kazne za krivična dela za koja se terete. To znači da bi za pranje para za koje su optuženi Šarić i ostali maksimalna kazna bila 12 godina, a za udruživanje radi vršenja kriminalnih radnji dodatnih pet godina.