Lj. PRERADOVIĆ | 09. jul 2020. 13:00 | Komentara: 0

U PORODICAMA Novosađana Vojislava Nedića (48) i Đorđa Bajića (62), dvojice inženjera nastradalih u velikom požaru u fabrici "Koteks viskofan" u utorak pre podne, tuga i neverica. Skrhani bolom, iznenadnom tragedijom koja ih je u trenu zadesila i zavila u crno, nemaju snage da pričaju.





Đorđeva supruga Biljana, kaže da još ne znaju kako se nesreća dogodila.

- Vraćaju mi ga u sanduku - glasom punim bola, kratko kaže supruga nastradalog Bajića. - Ceo dan mi se nije javljao, i to mi je bilo jako sumnjivo. Kasnije smo saznali za nesreću.

Ni u domu Nedića nemaju snage za razgovor sa novinarima. Daliborka Nedić, Vojislavljeva supruga, kaže da se spremaju da idu u Institut za sudsku medicinu.

- Ne mogu ništa da kažem, razumite me, molim vas - bilo je sve što je bolom skrhana žena rekla.

NASTAVLjENA ISTRAGA U FABRICI koja se bavi proizvodnjom creva za kobasičarske proizvode, protivpožarni inspektori su i u sredu, kako saznajemo, nastavili uviđaj kako bi se utvrdilo šta je prouzrokovalo tragičan požar. Prema nezvaničnim saznanjima, iz nekog razloga je došlo do kontakta ulja visoke temperature koje se koristi za sušenje i električnih instalacija. To je, kako se sumnja, dovelo do eksplozije, a zatim i do požara.

U trenutku kada je gusti crni dim ispunio fabriku, dvojica inženjera su, kako saznajemo, bila u kacelariji u upravnoj zgradi, gde su i pronađena njihova beživotna tela. Oni su se, najverovatnije, nagutali dima i nisu uspeli da izađu napolje. Radnici fabrike, potreseni zbog tragične pogibije svojih kolega, kažu da su obojica bili vredni, dobri i poštovani u kolektivu.

- Strašno je ovo što se dogodilo - kaže nam jedan od radnika "Koteks viskofana". - Najpre se čulo nešto kao eksplozija, a onda je krenula vatra i crn, gusti dim, kao zavesa. Ništa se nije videlo. Ljudi su u mraku uspaničeno vičući trčali napolje, tražeći izlaz da se spasu. Bilo je jezivo. Te scene još ne mogu da zaboravim.

Za pokojnog Đorđa Bajića od pojedinih njegovih kolega saznajemo da je u fabrici radio kao inženjer zaštite na radu, da je bio vrlo precizan i izuzetno pedantan i da je sprovodio sve mere u vezi sa zaštitom na radu. I za Nedića kažu da je bio vrlo stručan i cenjen i dobro pozicioniran u fabrici.