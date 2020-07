Novosti onlajn | 04. jul 2020. 15:47 | Komentara: 0

TRAŽILI smo malu Mariju Jovanović (8) na imanju Mladena Ogulinca kad smo videli mačku kako mjauče na sveže iskopanoj humci.Policajac je razgrnuo tu zemlju i videli smo Marijinu ruku, kaže Ilija Jovanović.- Prošlo je tačno deset godina otkad je Mladen Ogulinac (52) silovao i ubio malu Mariju Jovanović (8), ali taj dan kad smo našli njeno telo u Mladenovom dvorištu nikad neću zaboraviti... Jedan policajac, Marijin otac Slobodan i ja tražili smo je na Mladenovom imanju, kad smo videli mačku kako stoji na sveže iskopanoj humci i uporno mjauče. Policajac je prišao toj humci, razrgrnuo je zemlju i ugledali smo malu Marijinu ručicu - ispričao je Ilija Jovanović iz Starih Ledinaca, prisećajući se stravičnog zločina od 26. juna 2010. godine.Ilija kaže da je taj zločin još u živom sećanju svih meštana Starih Ledinaca, a na to ih svakodnevno podseća i Ogulinčeva napuštena kuća. U nju deset godina niko nije kročio, zarasla je u drveće, šiblje i korov i izgleda kao iz nekog horor filma.- Meštani su u više navrata tražili da se kuća sruši, ali to nije bilo moguće uraditi. Posle zločina Mladenova sestra Vesna, koja je takođe živela u toj kući, otišla je iz sela. Neki kažu da je pobegla, a neki pričaju i da su je oterali iz sela. I ona je posle završila u bolnici, psihički je obolela i tamo je umrla. Za sobom je ostavila sina, ali njega sam video možda jednom ili dva puta kad je nakratko svratio u selo - priča Ilija.On dodaje da se nedavno u Ledincima pojavio jedan čovek koji je želeo da kupi Mladenovu kuću.- Raspitivao se da li je tu zemlju nasledio Ogulinčev sestrić, ali ispostavilo se da plac zapravo pripada nekoj Mladenovoj rođaci, koja je umrla, pa se sada i ne zna kome pripadaju zemlja i ta prokleta kuća - objašnjava Jovanović, koji nije u rodbinskim odnosima sa ubijenom Marijom.Podsetimo, Ogulinac je kobnog dana oteo osmogodišnju devojčicu iz komšiluka, odveo je u svoju kuću, gde joj je puštao porno-filmove i silovao je. Kad mu je dete reklo da će sve ispričati majci, on je ugušio, a telo je zatim zakopao u plitkom grobu u svom dvorištu i pobegao.Meštani Ledinaca odmah su posumnjali da je Mladen oteo devojčicu, pošto je bio na zlom glasu u selu. Nakon što je Marijino telo pronađeno u Mladenovom dvorištu, počela je velika potraga za njim, u kojoj su učestvovali policajci, ali i skoro svi meštani Ledinaca. Pripadnici Žandarmerije ubrzo su uhvatili Mladena i jedva ga spasli linča ogorčenih meštana.Foto: D. DozetKrvnika, međutim, nikada nije stigla sudska kazna. Umro je 2. avgusta iste godine u Centralnom zatvoru u Beogradu od srčanog udara, i to na dan kad je Marija trebalo da proslavi osmi rođendan! Sahranjen je u neobeleženom grobu na Rumenačkom groblju u Novom Sadu.Ogulinac je, inače, i pre monstruoznog ubistva male Marije bio dobro poznat policiji. Još 1989. godine bio je uhapšen jer je pokušao da siluje maloletnicu, ali je osuđen na sramotno malu kaznu od deset meseci zatvora. U godinama pre ubistva male Marije bio je osumnjičen za još jedan pokušaj silovanja, ali za to nikada nije odgovarao.Meštani su ga izbegavali jer je mnogima pretio da će ih ubiti. Govorio im je da ima papir da je lud i da nikad neće dospeti u zatvor.Slobodan Jovanović, otac svirepo ubijene devojčice, posle zločina pokrenuo je inicijativu za donošenje zakona koji bi strože tretirao silovatelje i ubice dece.Ovu inicijativu podržale su sve političke stranke i Skupština Srbije je 2013. godine izglasala Zakon o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima, koji je postao poznat kao "Marijin zakon". Tim zakonom su propisane strože mere kontrole nad osuđenim silovateljima dece i maloletnika, pa je tako uveden i registar pedofila, sa svim ličnim podacima seksualnih predatora. Ovaj registar, međutim, nije javan, a pristup imaju samo nadležni državni organi i eventualno poslodavci.(Informer)