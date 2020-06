Novosti online | 27. jun 2020. 19:15 | Komentara: 0

Mladić star oko 21 godinu upucan je danas oko 18.30 sati u Beogradu. On je, odmah seo u taksi, koji ga je odvezao do KBC "Bežanijska kosa", koja je od srede kovid bolnica.S obzirom na to da ova zdravstvena ustanova prima samo zaražene korona virusom, odmah je obaveštena Hitna pomoć, koja ga je prvezla u Urgentni centar, javlja Telegraf.rs.Prema prvim informacijama, mladić je upucan u rame.KBC "Bežanijska kosa" je u sredu pretvorena u kovid bolnicu, i od tada prima samo pacijente zaražene korona virusom