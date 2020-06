Novosti online | 25. jun 2020. 19:48 | Komentara: 0

Porodica pokojnog Račića nije želela da govori o tragediji.





Državljanin Srbije, koji se u petak utopio u moru u Grčkoj u blizini Soluna, je Danilo Račić (55), ugledni anesteziolog, koji je godinama živeo i radio u Beču.Prema rečima prijatelja nastradalog Srbina, on je dva dana pre tragedije sam otišao na letovanje, a njegova porodica je za to vreme tragala za njim.- Danilo je u četvrtak rekao svojoj ženi da ide kod lekara. Međutim, kući se nije vratio tog dana, ali ni narednih. Porodica je bila jako zabrinuta i tražili su ga kod prijatelja i rodbine, ali od njega nije bilo ni traga, ni glasa. Mislili su da je nestao, a onda im je iz Soluna stigla tužna vest - priča prijatelj i dodaje:" Ispostavilo se da je on umesto kod lekara, otišao u drugu državu. Uzeo je svoj pasoš krišom i nikome ništa nije rekao. Mi i dalje ne znamo kako se utopio i da li se uopšte utopio ili je nastradao na neki drugi način. Čuli smo samo da je nađen mrtav u čamcu na moru."Podsetimo, grčki mediji su 20. juna javili da je obalska straža izvukla na plažu telo srspkog državljanina, za koga se verovalo da je nastradao tokom veslanja. Naime, kako su naveli, jedna žena je dan ranije oko 21 sat prijavila policiji da je videla muškarca u čamcu na moru kako vesla i kako ima izvesne probleme.- Spasilačke ekipe su odmah krenule u potragu, ali nažalost nisu uspeli da ga pronađu te večeri. Nakon višečasovne potrage, telo je izvučeno u subotu oko pet ujutru na području Skala Agie. Nastradali muškarac na sebi je imao šorc i majicu - podseća izvor.Prijatelj Danila Račića kaže da je on bio rodom iz Kragujevca, ali da već godinama živi i radi u prestonici Austrije.- Bio je ugledni anestezilog. Jako dobar i miran čovek, tih i povučen. Bio je poštovan među kolegama i prijateljima. Jako nam je žao što se ovo dogodilo - kaže prijatelj i dodaje da je preminuli Danilo bio i vrlo pobožan.- Redovno je odlazio u pravoslavnu crkvu u Beču, čak je i pevao u crkvenom horu. Međutim, ljudi iz crkve kažu da su ga u poslednje vreme slabije viđali. Znam da je svima pomagao i da je svima izlazio u susret - kaže prijatelj i dodaje da su svi utučeni.- Da l' je imao neke probleme, zbog kojih je odlučio da sam ode na putovanje i nikome se ne javi, ne znam. Čuo sam da će porodica sahraniti Danila u Srbiji - dodao je.Prema rečima prijatelja pokojnog anesteziologa, on je osim supruge iza sebe ostavio i dete. - Navodno, njega je kad je došao u Austriju jedna Srpkinja, koja je udata za Austrijanca i koja nema dece, prihvatila kao sina. Ona i njen muž su imućni, a Danilo je na njih gledao kao na svoje roditelje i trebalo je da postane naslednik njihovih nekretnina - kaže prijatelj.