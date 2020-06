Nikola JANKOVIĆ | 19. jun 2020. 22:00 | Komentara: 0

TOG jutra sam budila Viktora (2), ljubila usnulu glavicu, da krenu na put. Oko tri sata ujutru sam ih odavde, sa kućnog praga, iz Dobrača, ispratila za Beograd: sina Rada (42), njegovu Jelenu (34), sa kojom je u ljubavi poslednje tri godine, starijeg unuka Nikolu (20), iz Radetovog prvog braka, i malog Viktora (2). Najmlađeg su vodili na operaciju, ja sam ga tog jutra budila, ljubila usnulu glavicu.

Mileva Novitović (75) dočekala je u starosti užasnu tragediju: mezimac Nikola nikad se neće se vratiti, nema više Jelene. Nastradali su u četvrtak ujutru u saobraćajnoj nesreći kod zgrade Vlade Srbije u centru Beograda, kada je BMV kojim je upravljao Rade naleteo na kombi koji se spuštao Nemanjinom ulicom. Lekari se bore za život njenog sina i malenog unuka. Rade je i dalje u teškom stanju, dok je mališan, kažu lekari - stabilno.

Mešaju se u rečima neizdrživa patnja i strah, dok razgovaramo ispred njene kuće u selu Dobrače, kod Arilja.

- Budila sam Viktora, ljubila mu usnule obraze. Rade ga je kao mrvu podigao. Umotanog u ćebence, uneo ga je u kola oko tri ujutru. Jelena se tri puta vraćala do praga da me zagrli, tešeći me da će sve biti u redu, jer su krenuli u "Tiršovu" na operaciju. Mali Viktor nema jedan bubreg, i napokon je, posle korone i svega, trebalo rešiti njegovo zdravstveno stanje - govori reporteru "Novosti" majka i baka, slomljena, unesrećena, glasom piskavim iz dubine duše. - Trebalo je da u osam ujutru budu u "Tiršovoj". Pošto su već u šest sati stigli u Beograd, krenuli su prema Višnjičkoj banji, prema mom stanu, gde sada živi Dragana, bivša Radetova supruga i majka mog unuka Nikole. Da tamo popiju kafu.

Uprkos razvodu, priča Mileva, Dragana i Rade bili su u dobrim odnosima. Dogovarali su se oko važnih stvari. Hteli su prvo taksijem da idu do Višnjičke banje, pa su odustali. Seli su svi ponovo u BMV, koji sam ubrzo videla na televiziji...

Tokom te, kobne vožnje, nekoliko trenutaka pre udesa, Jelena je iz auta pozvala Draganu telefonom. Rekla joj je da stavi kafu, da stižu za nekoliko minuta.

Rade i Jelena



- Kafe su dugo stajale na stolu. Moji se kod Dragane nikad nisu pojavili. Vreme je prolazilo, telefoni su ćutali. Zatim je Dragana počela da zove stričeve, familiju koju ima ovde u selu. Saznala je ubrzo za tragediju. Iako je sina izgubila, smogla je snage, rekla je svima da mi ništa ne govore, dok se ne vidi šta se tačno zbilo... A ja sam već sve videla na televiziji, samo nisam verovala da su to moji. Pa, ugledah u sobi Viktorovo sedištance za auto. Ostalo je ovde, da može da spava pozadi u autu - govori Mileva, moleći se da joj Bog, u ovom crnilu, sačuva sina i malog unuka. - Pre odlaska, Nikola mi je rekao da ništa ne brinem, da se vraća nazad da oberemo zajedno maline. Radovala sam se tome. Nikola je čedo moje, ja sam unuka gajila, bio mi je nada i radost. Stalno me je pitao, sa koliko se godina tata oženio, možda je i za mene vreme?

Onda su i Milevi javili da Nikole i Jelene više nema. I da se za Viktora i Radeta ništa ne zna.

Završavamo razgovor na kućnom pragu Novitovića u Dobračama, a utehe nema. Ostao je tek pogled u telefon, lekari će se uskoro javiti. To je tračak preostale nade da će Viktor i Rade pobediti, pa da se život, ovakav, nekako nastavi.





ČESTO PRIČALI O KAMIONIMA

- Poslednjih godina, Rade, Jelena i njihov Viktor živeli su u selu. Nikola je bio dugo ovde, zbog korone, želeo je da radi, da ide u maline. Trebalo je da polaže vozački ispit, da sa ocem radi špediciju. Stalno su Rade i Nikola (na slici) pričali o kamionima, otac ga je učio da vozi, objašnjavao mu je detalje, vodio ga na put u Rusiju da vidi kako taj posao izgleda - govori nesrećna baka, dok se svet pred njenim očima ruši i nestaje. - Moj Rade je profesionalni vozač. Pola sveta je u kamionu obišao. Kako i zašto je do udesa došlo, da li je i kako pogrešio, Bog zna...