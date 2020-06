Z. GRUMIĆ | 19. jun 2020. 20:50 | Komentara: 0

u Sremskim Karlovcima pdečak se vrlo čudno ponašao, pa su ga roditelji odveli na lekarski pregled. Utvrđeno da je seksualno zlostavljanlučaj je odmah prijavljen policiji. Dje pod nadzorom lekara, a novosadska policija nastavlja intenzivu istragu kako bi se utvrdili svi detalji.

Obavljeni su razgovori sa više osoba i urađena su neophodna veštačenja radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti tog krivičnog dela. U istrazi će svakako biti najznačajniji iskaz napastvovanog dečaka, koji je, kako nezvanično saznajemo - iako ima blaži oblik invaliditeta i otežano govori - sposoban za komuniciranje i dao je iskaz policiji u prisustvu roditelja i predstavnika Centra za socijalni rad.

Informacija o navodnom silovanju devetogodišnjeg dečaka u Sremskim Karlovcima, koje se, kako se sumnja, dogodilo proteklog vikenda na jednom rođendanskom slavlju, uznemirila je i ogorčila meštane, posebno one u naselju Doka-Čerat, koji ne mogu da poveruju da je neko mogao tako nešto da uradi detetu. Istovremeno, stanovnici tog karlovačkog naselja jedva da ponešto, s nevericom i gorčinom, progovore o onome što se desilo tu, u njihovom komšiluku.

- Čuo sam tu ružnu vest u četvrtak, kad sam došao s posla, i stvarno sam ogorčen. Niko ovde ne zna kako se to desilo, ali velika je to sramota za sve - kaže, za "Novosti", jedan od komšija porodice dečaka. - Nadam se da će policija brzo pronaći one koji su učinili takvu gadost.

Njegov komšija prenosi tvrdnje iz naselja da je njihov mali poznanik napastvovan na nekom rođendanu, tu u Karlovcima.

- Niko ne zna gde se ni kod koga dogodilo to nedelo, niti se zna sa kim je on otišao na to slavlje, da li ga je odveo neki rođak, kako se priča - dodaje ovaj Karlovčanin.





Mališanov otac V. S., izlazeći iz kuće, rekao je za "Novosti" da ne želi da govori o tom slučaju dok istraga ne bude završena.

- Neću da dajem nikakvu izjavu dok se sve ovo ne završi - samo je kratko prozborio otac, potvrdivši da je njegov sin napastvovan u noći između 13. i 14. juna.