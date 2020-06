Novosti online | 05. jun 2020. 21:54 | Komentara: 0

Tako je brazilska policija u decembru 2018. razbila međunarodnu kriminalnu grupu, na čijem je čelu navodno narko-bos iz Srbije, koja je krijumčarila kokain u Evropu, tačnije Francusku i Veliku Britaniju. Tada je, kako su pisali lokalni mediji, zaplenjena tona kokaina. - Zasad nema potvrde da je Jocić bio umešan u šverc droge, ali istražitelji ne isključuju ni tu mogućnost - kaže izvor.





(Kurir.rs)



Marjan Jocić (39) iz Zaječara nađen je mrtav u blizini Plavog jezera u Brazilu, a tamošnja policija veruje da je Srbin ubijen. Kako su preneli lokalni mediji, telo je pre mesec dana pronašla meštanka u kamenolomu nedaleko od jezera, koje važi za turističku atrakciju.- Žena je 5. maja primetila mrtvog muškarca sa povredama po telu i odmah obavestila policiju. Pored leša nađen je i srpski pasoš na ime Marjan Jocić. Zbog toga se pretpostavlja da je reč o državljaninu Srbije - rekli su iz brazilske policije tamošnjim medijima i dodali da je leš bio u poodmakloj fazi raspadanja.- Uočene su rane od metaka, pa se pretpostavlja da je žrtva ubijena hicima iz vatrenog oružja i to nekoliko dana pre nego što je leš pronađen - navode mediji.Kako su dodali, istražitelji su u jezeru pronašli automobil za koji se sumnja da je pripadao žrtvi. -Ronioci, koji su pretraživali jezero tokom uviđaja, našli su vozilo i postoje indicije da se Jocić njime dovezao do Plavog jezera. Međutim, ostalo je nejasno kako je automobil završio u vodi - navode mediji.Tokom istrage utvrđeno je da je muškarac iz Zaječara u poslednjih deset godina često dolazio u ovu latinoameričku državu.- Od 2010. godine do dana kada je nađen mrtav, Jocić je šest puta dolazio u Brazil i vraćao se u Srbiju. Zbog čega je on boravio ovde još uvek se ispituje. Da li je u Brazilu bio kao turista ili nekom poslom, nije sa sigurnošću utvrđeno - navode izvori.Tamošnja policija nije još uvek utvrdila motiv ubistva Marjana Jocića, a potraga za ubicom je u toku.- Sve opcije su otvorene, a policija je uputila apel građanima da ukoliko neko ima bilo kakvu informaciju o zločinu ili žrtvi, to javi nadležnima, a oni će im garantovati bezbednost - prenose lokalni mediji. Inače, kako su ranije pisali mediji iz Južne Amerike, u Brazilu, pored ostalih, deluju i narko-bande sa Balkana, za koje rade i Srbi.