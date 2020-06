J. G. | 03. jun 2020. 08:00 | Komentara: 0

BEOGRADSKA policija pokrenula je istragu kako bi se utvrdio uzrok požara koji je izbio u stanu na drugom spratu zgrade u Ulici Josipa Senera 7 u Zemunu, kada je nastradala Ana Jurčić (38).

U stanu, koji je vlasništvo njene bake Franke R., sa Anom je bila i njena majka Snežana, koja je, na svu sreću, prošla bez povreda. Najzaslužnija za to je komšinica I. B. (30), koja je uspela da razvali vrata i spase je, ali i da alarmira komšije.

Ova mlada žena, koja je, inače u osmom mesecu trudnoće, za "Novosti" kaže da je u jednom momentu čula viku i lomljavu u zgradi, ali da nije znala odakle ti zvuci dolaze.

- Izašla sam na terasu i tada sam osetila dim - priča I. B., koja je zbog onoga što je uradila postala heroj. - Videla sam da dolazi iz Frankinog stana, koji je ispod mog, pa sam instinktivno istrčala. Nisam ni znala da ona nije tu. Uspela sam da otvorim vrata njenog stana, kada me je zapahnuo dim. Ugledala sam nekog kako sedi. Molila sam tu osobu da dopuzi do vrata. Kad je došla do mene, videla da je to Snežana. Nisam znala da je u stanu bila i Ana.

Osim Frankinog stana, koji je potpuno izgoreo, oštećen je i stan I. B., u kojem ona živi sa sestrom i majkom. U njemu su popucala stakla na prozorima, istopili su se PVC okviri...

- Dozivala sam sestru i zvonila po stanovima da sve obavestim da hitno izađu - potreseno priča I. B. - Dim je kuljao na sve strane, a kod nas u zgradi je mnogo starijih ljudi, za koje sam se brinula. Tek kada smo izašli iz zgrade, postala sam svesna ozbiljnosti situacije i samo sam se molila da mi je beba dobro.

KOMŠIJE I DALjE U ŠOKU

MIRIS paljevine i juče se osećao oko zgrade u zemunskom naselju Galenika. Stanari, koji su još uvek u šoku, pokušavali su da očiste hodnik, onoliko koliko je to moguće. Rekli su nam da su neposredno pre požara čuli svađu i lomnjavu, kao da se neko tuče. Jedan od njih je, više za sebe, kratko prokomentarisao kako je od početka godine umrlo šestoro stanara.