Novosti Online | 28. mart 2020. 10:23 |

U Novom Sadu u Ulici Mladena Stojanovića gurupa mladića i devojaka od 16 do 25 godina, u alkoholisanom stanju, igrali su se sa pištoljem i on je slučajno opalio.Jedan od mladića je na taj način upucao sebe u butinu.Devojke su ostale u stanu, sačekale policiju i dale iskaz u kojem su navele da je došlo do slučajnog pucanja, dok su dva mladića koja su takođe bila u stanu pobegla i odnela pištolj.U toku je potraga za njima.(pink.rs)