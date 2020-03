V. Đ./Novosti Online | 26. mart 2020. 13:17 | Komentara: 0

ZAJEČAR – B.T. (45) iz Zaječara, lišen je slobode pod sumnjom da je u svom stanu, uz pretnju silom, silovao svoju bivšu suprugu V.Č (36), i to u trenutku dok je njihovo troje dece bilo u drugoj sobi – saznaju ‘’Novosti’’.Naše informacije govore da su B.T. i V.Č imali razmirice u vezi, zbog čega je policiji više puta prijavljivano nasilje u prododici. Nezvanično, do sukoba je došlo i kada je bivši suprug, pre dva dana, došao da uzme decu, što je V.Š. prijavila policiji.Nakon toga, V.Č. je otišla po decu. Bivši suprug ju je, navodno, pozvao da uđe, dok se deca spreme. Međutim, po svedočenju žene, njen nekadašnji suprug je decu tada zaključao u drugu sobu, a nekadašnju ženu je odvukao u drugu gde ju je, uz pretnju da će je ubiti, obljubio, nakon čega joj je zapretio da o tome nikome ništa ne sme da priča, jer će, kako je kazala, ‘’tek tada zapamtiti’’.Ali, čim je sad decom otišla iz kuće bivšeg supruga, V.Č. je, nakon što je mališane ostavila kući, otišla u policiju i sve prijavila. Organi reda su odmah došli da lice mesta i priveli B.T. On je, nezvanično saznajemo, priznao da je imao odnos sa V.Č. ali se branio time da je to bilo uz njen pristanak.Žena je odmah odvedena na ginekološki pregled, i lekari tek treba da se izjasne da li ima povreda koji upućuju na to da je V.Č. silovana. Do tada, jedino što terete B.T. je svedočenje i iskaz njegove bivše supruge.Kako smo saznali, veza između B.T. I V.Č. od samog početka bila je, blago rečeno, problematična. Uzajamno su se prijavljivali za nasilje u porodici, nakon čega su se i razveli.Ukaoliko se ispostavi da je B.T. uz pretnju silom obljubio bivšu suprugu, preti mu i krivičina prijava zbog silovanja, ali to tek treba da se dokaže.