11. mart 2020. 14:55

Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Biljana Popović Ivković izjavila je danas da je u Pančevu uhapšena četvoročlana kriminalna grupa, kod koje je pronađeno 1,4 kilograma opojne droge i municija.Među uhapšenima je i N.F, koji je, prema rečima Popović Ivković, prijatelj potpredsednice stranke Slobode i pravde Marinike Tepić, inače vlasnik sportskog kluba i teretane u Pančevu.Hapšenje se dogodilo sinoć, rekla je Popović Ivković, a protiv članova te grupe iz Pančeva podneta je krivična prijava za neovlašćenu proizvodnju, stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljenu proizvodnju, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.Popović Ivković je na pres konferenciji rekla da je prilikom hapšenja zaplenjeno 1,4 kilograma opojne droge, 207 komada pištoljske municije i 19 komada puščane municije.Ona je pokazala fotografije na kojima je uhapšeni N.F. sa Marinikom Tepić, ali i sa predsednikom ŠP Draganom Đilasom i pozvala Tepić da odgovori javnosti od kada datira njeno poznanstvo sa N.F. iz Pančeva, da li je on dobio sredstva iz budžeta u periodu 2013. do 2016. i to na osnovu njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, dok je Tepić bila pokrajinski sekretar za sport i omladinu.Đilasa je pitala u kavom je on odnosu sa N.F, kao i koja je uloga uhapšenog u Stranci slobode i prvade i koja su njegova zaduženja u S SP.Popović Ivković je takođe pozvala Đilasa i Tepić da ne relativizuju ovaj slučaj, kao što su to činili, kako je rekla, u nekim prethodnim sličnim situacijama.