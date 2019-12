S. KOSTIĆ | 10. decembar 2019. 09:02 |

SRĐAN Š. (43) iz Starih Banovaca i Miroslav K. (40) iz Žablja, koji su osumnjičeni da su oskrnavili i opljačkali grob učiteljice Dragice Krstić, na saslušanju kod tužioca negirali su krivicu. Tvrdili su, kako saznajemo, da oni nisu ukrali zlatni nakit i ostavili lobanju pokojnice kraj groba, već da je reč o nekakvom sektaškom obredu s kojim oni nemaju nikakve veze. Njima je ipak određen pritvor do 30 dana, a policija sumnja da su ova dvojica razbojnika imala još jednog pomagača, pa je i posle njihovog privođenja saslušano još nekoliko osoba koje se sumnjiče za ovo krivično delo.

Ni nedelju dana od bizarnog slučaja na seoskom groblju u Starim Banovcima, kada je radnik JP "Čistoća" zatekao pomerenu betonsku nadgrobnu ploču, raskopan grob i kraj njega ostavljenu lobanju na spomeniku, ne prestaju osude žitelja ovog mirnog mesta, koji su zgroženi što im i pokojnike potkradaju.

- Srđan i njegov stariji brat Sreta ovde su poznati kao klasični lopovi. Obojica su zbog krađa više puta osuđivani i provodili vreme u zatvoru. Mom bratu jedan od njih je obio vikendicu, ukrao alat, a zatim ga prodao. Ali da će Srđan ići ovako daleko, niko od nas koji ga poznajemo nije mogao ni da nasluti - priča naš sagovornik iz ovog mesta, zgrožen činjenicom da je upravo Dragica bila Srđanova učiteljica.

Srđan Š., koji je već robijao zbog krađa, pre nepunih mesec dana izašao je iz KPZ u Sremskoj Mitrovici, pa se pretpostavlja je da je tamo i upoznao Miroslava, sa kojim je, kako se sumnja, oskrnavio i opljačkao učiteljičin grob.

- Miroslav je došao kod Srđana u Stare Banovce, a onda su razmišljali kako da dođu do novca. U jednom trenutku Srđan se setio kako je pre 25 godina, Dragica sahranjena sa zlatnim nakitom i predložio poznaniku jezivu ideju, da sa tela pokojnice uzmu to zlato. Nakon što su to i uradili, hteli su da prikriju trag, da ispadne da je reč o sektaškom obredu, pa su ostavili lobanju na spomeniku - govori za naš list izvor iz istrage, dodajući da su pokradeno zlato odmah prodali.





BEZ IZJAVE





Dragica ima dve udate ćerke, Draganu i Natašu. Natašin suprug Jovan kaže da je stav porodice da ne daju izjavu za medije dok se istraga ne završi i utvrdi šta je stvarno od zlata uzeto iz sanduka.