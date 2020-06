B. Caranović | 19. jun 2020. 10:01 | Komentara: 0

PREDUZEĆA više neće morati računima od prevozne karte u javnom saobraćaju ili goriva da pravdaju troškove prevoza radnika do posla, da bi ostvarili pravo da ne plaćaju porez. Ministarstvo finansija je dalo mišljenje kojim je prethodna odredba Zakona o porezu na lični dohodak, promenjena. Prema tom mišljenju, naknada za troškove prevoza neoporeziva je do sume od 3.988 dinara, bez uslovljavanja dokumentovanim računom za gorivo ili prevoznom kartom u javnom saobraćaju.

Ovo mišljenje je obavezujuće prema Zakonu o poreskom postupku i administraciji za Poresku upravu, a samim tim je obavezujuće i za poreske obveznike i računovođe koji primenjuju propise.

Ministarstvo finansija je lane najpre dalo mišljenje kojim je uvelo obavezu pravdanja troškova prevoza, a od 1. januara je to zahtevao i zakon. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana poslodavci su u obavezi da radnicima kupuju markicu, a ukoliko im plaćaju gotovinu do sada su morali iznos da pravdaju računima za benzin ili prevoz. Većina poslodavaca ovu sumu, ipak, zbog komplikovanog procesa, plaća svojim zaposlenima kao deo plate i na to plaćaju namet od 10 odsto, jer je previše posla za računovođe i knjigovođe da se vodi evidencija dospelih računa za svakog zasposlenog. Ali bi to sada trebalo da se promeni. Posle protivljenja računovođa, Ministarstvo finansnija je potvrdilo u mišljenju datom pre nekoliko dana da ta dokumentacija više nije neophodna.

Računovodstvena komora Srbije apelovala je više puta na nadležne da ne uvode pravdanje isplate keša.

- Ministarstvu smo prošle godine uputili inicijativu sa predlogom i obrazloženjem, da naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza nikako ne sme da bude uslov za ostvarivanje prava zaposlenih na naknadu za prevoz - kaže Snežana Mitrović, predsednik ovog udruženja. - Podsetili smo i da u eri digitalizacije, gde se insistira na prelazak na elektronske račune od 2022. godine, ovom odredbom unazađuje poslovni ambijent. Obrazložili smo zašto je ta odredba pogubna i konačno sve što smo tražili, vezano za isplatu naknade za prevoz, Ministarstvo finansija je potvrdilo u donetom mišljenju, 3. juna.

Kako kaže, to mišljenje potvrđuje da zaposleni ne mogu biti diskriminisani, posebno u unutrašnjosti gde radnici organizovano dolaze, a koji nisu mogli da obezbede karte.

- Za isplatu naknade za prevoz nisu potrebni računi za prevozne karte kupljen u javnom saobraćaju, kao ni računi za gorivo, ako se na posao dolazi sopstvenim autom - tekst je mišljenja. - Za isplaćene naknade preko neoporezivog iznosa, odnosno deo naknade koji prelazi iznos od 3.988 dinara, poslodavac/preduzetnik je dužan da obračuna i plati porez na zarade po stopi 10 odsto.

PRAVO NA PREVOZ I ZA PEŠAKE

MIŠLjENjE potvrđuje da zaposleni ima pravo na naknadu za prevoz i na osnovu blagajničkog dnevnika koji je dokaz da je on primio novac, ili na osnovu uplate na tekući račun - kaže Snežana Mitrović. - Neoporeziva osnovica koja se usklađuje svake godine 1. februara, sada je 3.988 dinara. Svi zaposleni imaju pravo na tu naknadu, bez obzira na koji način dolaze na posao - da li autobusom, sopstvenim vozilom, sa komšijom ili peške.

Napominje se da poslodavac, ipak, može da traži da se donesu računi, ili da javnom prevozniku uplati karte.