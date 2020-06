View this post on Instagram

"Sve se promenilo! Promenili smo se mi! Od paradigme neuspeha, napravili smo svi zajedno paradigmu uspeha i nade da možemo da budemo snažniji u budućnosti. Bez digitalizacije nema budućnosti Srbije! Ovde sam video neverovatnu energiju i veru u uspeh! To je Srbija za koju se borimo!"- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka @anabrnabic prisustvovali su otvaranju Naučno-tehnološkog parka Čačak.