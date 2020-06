Novosti online | 13. jun 2020. 14:07 |

Rejting agencija Standard and Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+ uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje, a prema oceni ministra finansija Siniše Malog ta potvrda jej dokaz otpornosti Srbije na svetske ekonomske šokove.

„Kada vam neko kao što je to ugledna kreditna kuća „Standard and Poor’s u uslovima svetske ekonomske neizvesnosti, privrednog pada svetske ekonomije i rasta javnih dugova velikog broja zemalja, a usled pandemije, potvrdi kreditni rejting zemlje uz stabilne izglede za dalje povećanje, nema veće potvrde da je Srbije otporna na svetske ekonomske šokove“, ocenjuje ministar Siniša Mali.

Prema njegovim rečima, kreditna kuća je analizirala detaljno sve ekonomske i monetarne parametre i iznela ocenu da je Srbija u krizu ušla znatno spremnija i sa uravnoteženim javnim finansijama, što joj je pomoglo da spremno dočeka krizu.

„Zahvaljujući fiskalnom prostoru koji smo imali kao i očuvanju stabilnosti državnog budžeta ranijih godina, mi smo uspeli da donesemo ekonomski paket vredan 5,1 milijardi evra, ubrizgamo taj novac u privredu i stvorimo dodatnu likvidnost u privredi. To je zatim dalje omogućilo da imamo stabilan dinar, start ekonomije uz očuvanje radnih mesta, kao i da se dodatno relaksira referentna kamatna stopa na nivo od 1,25 odsto“, naveo je Mali.

Sve to, navodi, trebalo bi da dovede do još veće dostupnosti jeftinijeg finansijskog kapitala preduzećima, poveća konkurentost proizvoda na domaćem i stranom tržišu, ali i većem investicije u proizvodnju, a posledično to će dovesti do povećanja nivoa privrednih aktivnosti u zemlji, rastu plata i životnog standarda.

Mali je ocenio da nam je ovim potvrdama i dalje otvoren put ka sticanju investicionog rejtinga ali i potvrđeno poverenje investitora da ulažu u našu zemlju. „Važno je da se samo krećemo napred i da nas niko ne vraća korak unazad. Spremnost međunarodne inesticione javnosti da nam veruje već je iskazana u prvom kvartalu ove godine, kada je uloženo 821 milion evra, što je više nego u prvom kvartalu prošle godine“, ocenio je Mali.

On je ponovio da ne treba zaboraviti i da smo imali najveći rast BDP u prvom kvartalu.

„Kada se na sve ovo još doda nesporna činjenica da smo i od strane evropske statističog Evrostata ocenjeni kao zemlja koja je prva u Evropi po međugodišnjem rastu BDP od pet odsto u prvom kvartalu i to među čak 38 evropskih ekonomija, niko ne može da nam ospori da se naša ekonomija zahuktala i da žuri napred“, rekao je Mali.

Mali je ponovio da su još jednom potvrđeni odlični ekonomski rezultati postignuti u našoj zemlji, uz ocenu da je prvo mesto, sa stopom rasta od pet odsto, rezultat napora uloženih u reformu javnih finansija, ali i razvoj privrede.

U uslovima najveće ekonomske krize ikada, mi smo broj jedan u Evropi po, možda, najvažnijem pokazatelju kada je ekonomija u pitanju, a to je stopa rasta našeg BDP-a, naglasio je ministar.

U svom izveštaju agencija je istakla da je nivo kreditnog rejtinga na nivou BB+ rezultat dugogodišnje makroekonomske stabilnosti, visokog nivoa deviznih rezervi i uređenih javnih finansija.

Zahvaljujući merama fiskalne discipline Vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, kao i merama fiskalne konsolidacije, Srbija je ušla u ovu krizu znatno spremnija i sa bolje uravnoteženim finansijama u odnosu na krizu pre deset godina.

Takođe smanjenjem javnog duga u prethodnim godinama stvoreno je dovoljno fiskalnog prostora, tako da fiskalna politika u uslovima krize može da podrži dodatno zaduživanje za oporavak ekonomije od negativnog uticaja pandemije i da uspori ekonomski pad srpske privrede.

Agencija navodi da su uspešne mere monetarne politike sprovedene u prethodnih šest godina, rezultirale stabilnom i niskom inflacijom.

Pored toga agencija procenjuje da će visok nivo stranih direktnih investicija u prethodnom periodu biti dovoljan da u potpunosti pokrije tekući deficit.

Prema oceni agencije, zajedničkim naporima Vlada Republike Srbije i Narodne banke Srbije i donetim sveobuhvatnim paketom mera monetarne i fiskalne politike, efekti krize u Srbiji su znatno ublaženi.

Navodi se da će brzina oporavka srpske privrede zavisiti i od kretanja u zemljama koji su naši ključni spoljnotrgovinskii partneri.

Agencija Standard and Poor’s, pored svih rizika koji postoje, procenjuje da će Republika Srbija već u 2021. godini ostvariti značajan privredni rast od čak 5% i potpuni ekonomski oporavak.