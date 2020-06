Novosti online | 05. jun 2020. 17:59 | Komentara: 0

Jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra do jutros je na svoje račune dobilo 6.013.861 građana, a za isplatu je preostalo još njih 75.486, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva finansija.Oni koji se nisu prijavili imaju još nekoliko sati da to učine, pošto je krajnji rok za prijavu danas do ponoći, a kako je već najavio ministar Siniša Mali isplata se završava u ponedeljak, 8. juna."Veoma sam zadovoljan, šest miliona i 200 hiljada ljudi se prijavilo, 4,3 miliona građana putem portala Uprave za trezor ili kol centra, plus 1,9 miliona penzionera i onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć, koji su automatski dobili pomoć, bez prijavljivanja", istakao je ministar.Građani svoj novac mogu podići kada budu želeli, jer ne postoji rok do kada ova sredstva moraju da se preuzmu. Takođe, ne postoji način ni da država taj novac povuče.Prilikom prijave je potrebno da se osoba, onlajn ili telefonski, izjasni u kojoj banci želi da podigne svojih 11.759 dinara. Dakle, građani ostavljaju svoj jedinstveni matični broj (JMBG), broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun ili u kojoj žele da im bude otvoren namenski račun. Prijavljivanje i onlajn i telefonom je vrlo jednostavno i traje manje od minuta.Namenski otvoren račun će po podizanju novca odmah biti ugašen, a sve to bez ikakvog troška.