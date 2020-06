Tanjug | 03. jun 2020. 11:33 > 12:01 | Komentara: 0

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji puta Karajukića Bunari - Rasno na Pešteru u blizini Sjenice.





Vučić je radove obišao u okviru današnje posete Novom Pazaru, a sa njim su i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i ministar trgovine Rasim Ljajić, kao i predstavnici lokalnih samouprava i izvođača radova.

Asfaltiranje pravca Rasno-Tuzinje i Karajukića Bunari - Ugao u dužini od 12,8 kilometara finansiraju Putevi Srbije, a radove izvodi preduzeće "Novi Pazar put".

Vučić će zatim obići put Novi Pazar - Tutin povodom zvaničnog početka radova na rekonstrukciji.

Te radove izvodi turska kompanija Tašjapi koja je već započela pripremne radove.

Projekat je vredan 24 miliona evra, koji je obezbeđen turskim kreditom.

- Svađa je ovde, da li će da bude 510 ili 610 miliona, ali uradićemo sve pravce. Trudio sam se da zapamtim svako selo - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je istakao da će u narednim mesecima biti potpisan ugovor za auto-put od Beograda do Boljara.- Sve će vam biti drugačije, to znači više kompanija, više investicija. Biće vam bliži i Beograd i Sarajevo - rekao je on.Mnogi su obećavali da će se ovaj put završiti i nikada se ništa nije desilo do danas, ovde na Pešterskoj visoravni - rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić. On je istakao da su ovo "putevi nade".

VUČIĆ NA PEŠTERU S MEŠTANIMA: OSTANITE OVDE, ŽIVEĆETE BOLjE

Ovo je vaša domovina i otadžbina, ostanite ovde, živećete bolje, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić ljudima sa Peštera, koji su ga dočekali kada je došao da obiđe radove na izgradnji puta Karajukića Bunari - Rasno, u blizini Sjenice.

On je najavio potpisivanje ugovora za izgradnju autoputa od Požege do Brnjice I kasnije Boljara.

“ Tada će vam biti blizu i Beograd i Sarajevo”, rekao je on.

Vučić je podsetio kako su mu u Novom Pazaru žviždali kada je posetio Pazar sa predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, a Pazarcima rekao da je njegovo da čuje I one koji zvižde I aplaudiraju.

"Ali, i tada sam rekao, građanima Novog Pazara i Tutina, da sude po tome koliko je urađeno od 1945.do sada, ni po čemu drugom", podsetio je Vučić.

LjAJIĆ NA PEŠTERU: OVO SU PUTEVI NADE I ŽIVOTA

Put Karajukića Bunari - Rasno na Pešteru biće završen pre zimske sezone, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić i istakao da je taj put veoma značajan za život ljudi na Pešteru.

"Ovo su putevi nade i života. Nismo došli ovde da pričamo o politici, već o stvarima koje su ohrabrenje za ljude da ostanu ovde. Nijedan deo zemlje nije zapostavljen i zaboravljen. Ovo je prekretnica za život ljudi na Pešterskoj visoravni", rekao je Ljajić koji je radoce obišao zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kaže da niko do juče nije verovao do juče da će se ovo sada realizovati.

"Mnogi su obećavali da će se završiti ovi putevi i od toga nije bilo ništa", naveo je Ljajić.

Dodao je da je mnogo ljudi iz tog kraja htelo danas da dođe da bi zahvalili predsedniku Vučiću, i Vladi Srbije, što nisu zaboravljeni.

Ljajić dodaje da će se u narednom periodu rešiti problem sa snabdevanjem strujom i vodom na Pešterskoj visoravni na teritoriji opština Tutin i Sjenica.

"Vučić je dolaskom pokazao koliko brine za ljude ovog kraja", kazao je Ljajić.

Tokom njegovog obraćanja okupljeni građani su uzvikivali: Ljajić, Vučić!